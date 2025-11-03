English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • காலையிலேயே சோகம்.. லாரி மோதியதில் 17 பேர் துடிதுடித்து பலி.. தெலங்கானாவில் ஷாக்

காலையிலேயே சோகம்.. லாரி மோதியதில் 17 பேர் துடிதுடித்து பலி.. தெலங்கானாவில் ஷாக்

Telangana Road Accident: தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் காலையிலேயே சோகம் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அரசுப் பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே 17 பேர் துடிதுடித்து உயிரிழந்துள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 3, 2025, 09:50 AM IST
  • காலையிலேயே சோகம்
  • சாலை விபத்தில் 17 பேர் பலி
  • அரசுப் பேருந்து மீது லாரி மோதி விபத்து

காலையிலேயே சோகம்.. லாரி மோதியதில் 17 பேர் துடிதுடித்து பலி.. தெலங்கானாவில் ஷாக்

நாட்டில் சாலை விபத்துகள் என்பது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. நாள்தோறும் நடக்கும் சாலை விபத்துகளால் நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்து வருகின்றனர். சாலை விபத்துகளை தடுக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. கடுமையாக சாலை விதிகளையும் அரசு அமல்படுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், சாலை விபத்துகள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. அப்படியொரு சம்பவம் தான் தற்போது தெலங்கானா மாநிலத்தில் நடந்துள்ளது. 

லாரி மோதியதில் 17 பேர் துடிதுடித்து பலி

ஹைதராபாத்-பிஜாப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ரங்கா ரெட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள செவெல்லாவில் உள்ள மிர்சாகுடா கிராமத்திற்கு அருகே இந்த விபத்து நடந்துள்ளது.  செவெல்லா மண்டலத்தில் உள்ள கானாபூர் கேட் அருகே தவறான பக்கத்தில் வேகமாக வந்த லாரி ஒன்று எதிரே வந்த அரசுப் பேருந்து மீது பயங்கரமாக மோதியுள்ளது. சைபராபாத் கமிஷனரேட் எல்லைக்குள் நடந்த இந்த மிகவும் கோர விபத்தாக இருந்தது. விகாராபாத்-ஹைதராபாத் பாதையில் காலை 7.30 மணியளவில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. இரு சக்கர வாகனத்தை முந்திச் செல்ல முயன்றபோது, ​​லாரி ஒன்று பேருந்து மோதியதாக கூறப்படுகிறது.  

இதனால், சம்பவ இடத்திலேயே பல பயணிகள் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்தில் பேருந்தின் முன் பகுதி முற்றிலுமாக சேதமடைந்தது. விபத்து நடந்த நேரத்தில் பேருந்தில் சுமார் 70 பயணிகள் பயணம் செய்தனர். இந்த விபத்து குறித்து அறிந்ததும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் உடனே போலீசாருக்கும், ஆம்புலன்ஸுக்கும் தகவல் கொடுத்தனர். இதனை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மீட்புக் குழுக்கள் விபத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த பலரையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.  இந்த விபத்தில் 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், சிலர் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.  காயமடைந்தவர்களில் பலரின் நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர்.

விபத்துக்கான காரணம்

விபத்துக்கான காரணம் குறித்து தெலுங்கானா போக்குவரத்து அமைச்சர் பொன்னம் பிரபாகர், தெலுங்கானா மாநில சாலைப் போக்குவரத்துக் கழக (TGSRTC) நிர்வாக இயக்குநர் நாகிரெட்டியிடம் பேசினார். தவறான பாதையில் இருந்து  கற்கள் ஏற்றப்பட்ட டிப்பர் லாரி, பேருந்து மீது மோதியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த விபத்து அலட்சியத்தால் ஏற்பட்டதா அல்லது அதிக வேகத்தால் ஏற்பட்டதா என்பதை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

லாரி தவறான பக்கத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது எதிர் திசையில் இருந்து வந்த பயணிகள் பேருந்து மீது மோதியதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விபத்து நடந்த இடத்திற்கு உடனடியாகச் சென்று தேவையான நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் . விபத்து குறித்த முழு விவரங்களையும் அவ்வப்போது தெரிவிக்குமாறு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது

TelanganaHyderabadbus accidentTelangana bus accidentMany Killed

