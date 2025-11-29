அடக்குமுறை இருந்தால் ஜிஹாத் இருக்கும்... மஹ்மூத் மதானி சர்ச்சை பேச்சு - பாஜக எதிர்ப்பு!

Maulana Mahmood Madani Controversy: 'அடக்குமுறை இருக்கும்போது ஜிஹாத் இருக்கும்' என்று ஜாமியத் உலமா-இ-ஹிந்த் தலைவர் மௌலானா மஹ்மூத் மதானியின் சர்ச்சை பேச்சு பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது. நாட்டின் நீதித்துறையும், அரசாங்கமும் சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை குறைக்க முயல்வதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.
பாபர் மசூதி மற்றும் முத்தலாக் வழக்குகள் உள்ளிட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்புகள், நீதித்துறை அரசாங்க அழுத்தத்தின் கீழ் செயல்படுவதைக் குறிக்கிறது என்று மஹ்மூத் மதானி குற்றஞ்சாட்டினார். அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ள சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை வெளிப்படையாக மீறும் இதுபோன்ற பல தீர்ப்புகள் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வெளிவந்துள்ளன என்றும் அவர் கூறினார். வழிபாட்டுத் தலங்கள் சட்டம், 1991, நடைமுறையில் இருக்கும்போதும் இதுபோன்ற வழக்குகளில் வந்த தீர்ப்புகள் அரசியலமைப்பில் இருந்து விலகிச் செல்வதையே எடுத்துக்காட்டுகின்றன என்று மதானி குற்றஞ்சாட்டுகிறார்.
மேலும் அவர், "அரசியல் சட்டம் பாதுகாக்கப்படும் வரை மட்டுமே உச்ச நீதிமன்றம், 'உச்சம்' என்று அழைக்கப்படும் அருகதை இருக்கும். அரசியல் சட்டம் பாதுகாக்காதபட்சத்தில், அதை உச்ச நீதிமன்றம் என்று அழைக்கும் தகுதியை இழந்துவிட்டது" என்றார். அதுமட்டுமின்றி, இஸ்லாமியர்கள் குறித்த இந்திய மக்களின் பொதுமனநிலை குறித்தும் அவர் பேசியிருந்தார்.
அதாவது, இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக 10 சதவீதத்தினரும், எதிராக 30 சதவீதத்தினரும் உள்ளனர் என்றும் மீதம் உள்ள 60 சதவீதத்தினர் அமைதியாக இருக்கின்றனர் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார். இந்த 60 சதவீதத்தினருடன் தொடர்ந்து உரையாட வேண்டும் என இஸ்லாமியர்களுக்கு மதானி வலியுறுத்துகிறார். "நம்முடையே பிரச்னைகளை அவர்களிடம் கூறுங்கள். இந்த 60 சதவீத மக்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக திரும்பினால், நாட்டில் ஆபத்து உருவாகிவிடும்" என எச்சரிக்கும் தொனியில் பேசினார்.
பொது வெளியில் 'ஜிஹாத்' சித்தரிக்கப்படும் விதம் குறித்தும் மதானி தனது ஆட்சேபனையை தெரிவித்திருந்தார். ஊடகங்களும் அரசும் ஒரு புனிதமான கருத்தை, சிதைப்பதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். "லவ் ஜிஹாத்", "ஸ்பிட் ஜிஹாத்" மற்றும் "லேண்ட் ஜிஹாத்" போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதையும் விமர்சித்தார். அதன் உண்மையான அர்த்தத்தை தவறாக சித்தரிக்கின்றன என்று கூறினார்.
மஹ்மூத் மதானியின் சர்ச்சையான கருத்துக்களுக்கு பாஜக தரப்பில் இருந்து கடும் கண்டனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இஸ்லாமிய இளைஞர்களை அவர் தவறாக வழிநடத்துவதாக பாஜக தலைவர் விமர்சனத்தை பதிவு செய்துள்ளனர்.
பாஜக எம்.பி., சம்பிட் பத்ரா கூறுகையில், "ஜமியத் உலமா-இ-ஹிந்தின் தலைவர் மௌலானா மஹ்மூத் மதானி, போபாலில் நடந்த மிகப் பெரிய கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரை, எரிச்சலூட்டுவது மட்டுமல்லாமல், நாட்டைப் பிரிவினையை நோக்கித் தள்ளும் முயற்சியாகும். 'ஜிஹாத் இருக்க வேண்டும்; அடக்குமுறை ஏற்படும் போதெல்லாம் ஜிஹாத் இருக்கும்' என்று அவர் கூறுகிறார். இது பொருத்தமற்ற பேச்சாகும்.
ஜிகாத் என்ற பெயரில், சிலர் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, வெளிநாட்டிலும் பயங்கரவாதத்தைப் பரப்புவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். எனவே, இந்தியாவில் ஜிகாத் நடக்கும் என்று சொல்வது மிகவும் பொறுப்பற்ற கூற்று. உச்ச நீதிமன்றம் அரசாங்க அழுத்தத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது என்றும், இந்த நாட்டில், அது 'உச்சம்' என்று அழைக்கப்படுவதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார். இது நீதிமன்றத்தின் அந்தஸ்தை இழிவுபடுத்துவதால், உச்ச நீதிமன்றம் தானாக முன்வந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன்" என்றார்.
