ஆபரேஷன் சிந்தூர் பற்றி பாகிஸ்தானுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்டதா? ராகுல் கருத்து - உண்மை என்ன?

Operation Sindoor Latest News Updates: பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதிகளில் கடந்த மே 7ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1.05 மணிமுதல் 1.30 மணிவரை இந்திய ஆயுதப்படைகள் தொடுத்த தாக்குதலில் 9 பயங்கரவாத முகாம்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகள் தரைமட்டமாகின. இதில் 100 பயங்கரவாதிகள் உயிரிழந்ததாக பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

Operation Sindoor: திடீரென கிளம்பிய சர்ச்சை

காஷ்மீரின் பகல்காம் பகுதியில் நடந்த பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாகவே இந்த ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது என இந்திய அரசு அழுத்தம் திருத்தமாக தெரிவித்தது. மேலும், இந்த நடவடிக்கையில் பயங்கரவாத முகாம்கள் மட்டுமே தாக்கப்பட்டன என்றும் இதில் பொதுமக்களோ, ராணுவ தளங்களோ தாக்கப்படவில்லை எனவும் இந்தியா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், தற்போது ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்த சர்ச்சை ஒன்று கிளம்பியிருக்கிறது. புதுடெல்லியில் உள்ள ஹோண்டுராஸ் தூதரகத்தில் நடந்த ஒரு உரையாடலின் போது வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் சமீபத்தில் தெரிவித்த கருத்துகளைத் தொடர்ந்தே சர்ச்சை எழுந்தது எனலாம். ஜெய்சங்கர் பேசும் அந்த வீடியோவை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேற்று அவரது X பக்கத்தில் பகிர்ந்து பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார்.

Operation Sindoor: ராகுல் காந்தி எழுப்பிய 2 கேள்விகள்

ராகுல் காந்தி அவரது X பதிவில், "இந்தியாவின் தாக்குதலுக்கு முன்னர், பாகிஸ்தானுக்குத் தகவல் தெரிவித்தது ஒரு குற்றம். இந்திய அரசு இதைச் செய்ததாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. முதல் கேள்வி, யார் அதை அங்கீகரித்தது?, இரண்டாவது கேள்வி, இதன் விளைவாக நமது விமானப்படை எத்தனை விமானங்களை இழந்தது?" என இரண்டு கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார்.

ராகுல் காந்தியின் இந்த குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது. ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து ஏன் இந்திய அரசு முன்கூட்டியே பாகிஸ்தானுக்கு தகவல்களை தெரிவித்தது என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர். இந்நிலையில், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் ராகுல் காந்தியின் கூற்றை முற்றிலும் மறுப்பு தெரிவித்து இதுகுறித்து விரிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

Operation Sindoor: வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் விளக்கம்

இதுகுறித்து வெளியுறவத்துறை அமைச்சகம் அளித்த விளக்கத்தில், "நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பாகிஸ்தானை எச்சரித்திருந்தோம். அதாவது, ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கைக்கு முன் அல்ல, தாக்குதல் தொடங்கிய உடன்... ஆபரேஷன் சிந்தூர் தொடங்குவதற்கு முன்பே தகவல் சொல்லிவிட்டதாக தவறாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. உண்மைகள் முற்றிலும் தவறாக திரிக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

External Affairs Minister S Jaishankar had stated that we had warned Pakistan at the start, which is clearly the early phase after Op Sindoor’s commencement. This is being falsely represented as being before the commencement. This utter misrepresentation of facts is being called… pic.twitter.com/tAsvSBYLSK

