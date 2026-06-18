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தாயின் காதலன் வெறிச்செயல்.... 7 வயது சிறுவனை காவு வாங்கிய கள்ளக்காதல், மீரட்டில் பயங்கரம்

Meerut Crime News: கொல்லப்பட்ட அங்கத் வீரின் தாயார் குர்பிரீத் கவுர், முன்பு பஹ்சுமாவில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாகப் பணியாற்றியபோது வங்கி மேலாளரான அர்பித்துடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. அது கள்ளக்காதலாக மாறியது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:23 PM IST
தாயின் காதலன் வெறிச்செயல்.... 7 வயது சிறுவனை காவு வாங்கிய கள்ளக்காதல், மீரட்டில் பயங்கரம்
Image Credit: Meerut Crime News, Boy Killed by Mother&#039;s Lover (Photo: Social Media))

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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