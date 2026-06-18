/தாயின் காதலன் வெறிச்செயல்.... 7 வயது சிறுவனை காவு வாங்கிய கள்ளக்காதல், மீரட்டில் பயங்கரம்

மீரட்: உத்தரப் பிரதேசத்தின் மீரட் மாவட்டத்தில், ஏழு வயது சிறுவன் அவனது தாயின் காதலனால் கடத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. தனது தாய் மற்றும் அவரது காலதலனின் உறவுக்கு அந்தச் சிறுவன் தடையாக இருந்ததாலேயே அவன் கொல்லப்பட்டதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர். நெஞ்சை பதற வைக்கும் இந்த சம்பவம் சிறுவனின் குடும்பம் மட்டுல்லாமல், நாட்டு மக்களையே பீதியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
அங்கத் என்று அடையாளம் காணப்பட்ட அந்தச் சிறுவன், செவ்வாய்க்கிழமை காலை வீட்டின் வெளியே விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது காணாமல் போனதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. காவல்துறையின் தகவலின்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட அர்பித் பராஷர் என்பவர், சாக்லேட் தருவதாகக் கூறி அச்சிறுவனைத் தனது காருக்குள் வரவழைத்து அழைத்துச் சென்றதாகவும், பின்னர் அவனைக் கொன்று கால்வாய் அருகே உள்ள வயல்வெளியில் உடலை வீசியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
வீட்டின் வெளியே விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுவன் காணாமல் போனதால், குடும்பத்தினர் பதறி காவல்துறையில் புகார் அளித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் விசாரணையைத் தொடங்கி, சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகள் மற்றும் கண்காணிப்புத் தரவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அந்தக் காட்சிகளில் சிறுவன் ஒரு காரில் அழைத்துச் செல்லப்படுவது பதிவாகியிருந்தது. இது விசாரணையயை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தியது.
அர்பித் பராஷர் ஆரம்பத்தில் விசாரணையைத் திசைதிருப்ப முயன்றதாகவும், தனது வாக்குமூலங்களை அடிக்கடி மாற்றிக்கூறியதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். ஒரு கட்டத்தில், தான் சிறுவனை ஒரு கால்வாயில் வீசிவிட்டதாக அவர் கூறியதையடுத்து, காவல்துறையினரும் நீச்சல் வீரர்களும் அங்குத் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும், அங்குச் சிறுவன் குறித்த எந்தத் தடயமும் கிடைக்கவில்லை.
தொடர் விசாரணைக்குப் பிறகு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அந்தக் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகவும், உடலை வீசிய இடத்திற்குக் காவல்துறையினரை அழைத்துச் சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, கால்வாய்க்கு அருகிலுள்ள ஒரு வயல்வெளியிலிருந்து சிறுவனின் உடல் மீட்கப்பட்டது.
குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட அர்பித் பராஷரிடம் விசாரணை தீவிரமடைந்தது. விசாரணையின் போது, தானும் சிறுவனின் தாய் குர்பிரீத் கவுரும் நெருக்கமான நிலையில் இருந்ததை அங்கத்வீர் பார்த்துவிட்டதாக அற்பித் கூறியதாக மவானா வட்ட அதிகாரி பங்கஜ் லவானியா தெரிவித்தார். சமூக அவப்பெயருக்கு அஞ்சி, அங்கத்தை கடத்திச் சென்று, பத்ரகாலி வனப்பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று, கழுத்தை அறுத்து கொன்றதாகவும், பின்னர் உடலை புதர்களில் வீசியதாகவும் அவர் கூறினார். உடல் மீட்கப்பட்ட செய்தி கிடைத்ததும், அங்கத்வீரின் குடும்பத்தினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். குற்ற நடந்த இடத்திலிருந்து தடயவியல் நிபுணர்கள் குழு முக்கிய ஆதாரங்களைச் சேகரித்துள்ளதாக காவல் அதிகாரி (CO) பங்கஜ் லவானியா தெரிவித்தார். கொலையில் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தி மற்றும் 'வாகன்-ஆர்' (WagonR) காரும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
பஹ்சுமாவைச் சேர்ந்த குர்சேவக் என்பவர் பிழைப்புக்காக சவுதி அரேபியா சென்றிருந்தார். அவர் இல்லாத நேரத்தில், அவரது மனைவி குர்பிரீத், அர்பித் பராஷர் என்பவருடன் கள்ளத்தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொண்டார். அர்பித் ஏற்கனவே திருமணமானவர். அங்கத்வீர் என்ற அப்பாவிக் குழந்தையின் கொலையில் தாய்க்கும் பங்கு இருந்ததா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். அவர் மீது இதுவரை எந்தக் குற்றச்சாட்டும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், அவரது பங்கு குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கொல்லப்பட்ட அங்கத் வீரின் தாயார் குர்பிரீத் கவுர், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பஹ்சுமாவில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாகப் பணியாற்றியதாக அந்த அதிகாரி விளக்கினார். அவர் தினமும் பேருந்தில் சென்று வந்தார். குற்றம் சாட்டப்பட்ட அர்பித் பராஷர், ஹாபூரில் உள்ள HDFC வங்கி கிளையில் பகுதி மேலாளராகப் (Area Manager) பணியாற்றி வந்தார். அவர்கள் தினமும் பேருந்தில் சந்தித்துக்கொண்டனர், தொலைபேசி எண்களைப் பரிமாறிக்கொண்டனர்; காலப்போக்கில் அவர்களுக்கு இடையே காதல் மலர்ந்தது.
மீரட் ஊரகக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஜீத் குமார் சிங் கூறுகையில், கடத்தல் புகார் அளிக்கப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் ஒரு சிறப்புக் காவல் குழு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரைக் கைது செய்ததாகத் தெரிவித்தார். விசாரணையின்போது, குற்றகாளி சிறுவனைத் தனது காரில் அழைத்துச் சென்று கொன்றதையும், பின்னர் உடலை அப்புறப்படுத்தியதையும் ஒப்புக்கொண்டார்.
அங்கத் (Angad) பஞ்சாபில் தனது பாட்டியுடன் வசித்து வந்ததாகவும், அங்குப் படித்து வந்ததாகவும், சம்பவத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்புதான் மீரட்டிற்கு வந்திருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் முசாபர்நகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் ஒரு வங்கியில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இது குறித்த மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.