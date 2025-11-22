குழந்தைக்கு தலையில் வெட்டு..Gum போட்டு ஒட்டிய மருத்துவர்! அப்பறம் என்ன ஆச்சு?

Doctor Sealed Child Wound With Gum : மருத்துவ உலகில் ஏதேனும் சிறிய அளவிலான பிரச்சனை நடக்கிறது என்றாலே, அவர்கள் மீது மருத்துவ கவுன்சில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும். காரணம், இவர்களால் எந்த நோயாளியும் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதால்தான். ஆனால், இங்கு அடிப்பட்ட குழந்தைக்கு மருத்துவர்கள் பசை போட முயன்றுள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
குழந்தைக்கு பசை போட்ட மருத்துவர்:
மீரட்டில் உள்ள மேப்பில் ஹைட்ஸ் எனும் பகுதியை சேர்ந்தவர், சர்தார் ஜஷ்விந்தர் சிங். இவருக்கு மான்ராஜ் என்கிற மகன் இருக்கிறார். சிறுவனின் தலை மேசை மீது மோதியதால் அடிப்பட்டுள்ளது. உடனே குடும்பத்தினர் அவரை அருகில் உள்ள பாக்கியஸ்ரீ மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
அங்கு, குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர் ஒருவர் 5 ரூபாய்க்கு Fevikwik பசையை வாங்கி வர சொல்லி, தலையில் வெட்டியிருந்த பகுதியில் ஒட்டியதாக ஜஸ்விந்தர் சிங் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். வெட்டு போடப்பட்ட இடத்தில் தையல் போடுவதற்கு பதிலாக, அந்த மருத்துவர் இந்த செயலை செய்ததாக குழந்தையின் தந்தை குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார். மேலும், குழந்தை தனக்கு வலிக்கிறது என்று கூறிய போது, “நீ பதற்றமாக இருப்பதால் உனக்கு வலிக்கிறது. இது சீக்கிரமாக சரி ஆகிவிடும்” என்று கூறினாராம்.
குழந்தை மன்ராஜின் தாயார் இர்வின் கவுர், இந்த அடிக்கு தடுப்பூசி தேவையா என்று மருத்துவரிடம் கேட்டதாகவும், அது தேவையில்லை என்று அவர் கூறியதாகவும் கூறப்படுகிறது. மறுநாள் காலையிலும் குழந்தை வலியால் துடித்திருக்கிறான். இதையடுத்து வேறு ஒரு மருத்துவமனைக்கு குழந்தையை அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்குள்ள மருத்துவர்கள், குழந்தையின் வெட்டுக்காயத்தில் போட்டு ஒட்டப்பட்டிருந்த பசையை நீக்கவே மூன்று மணி நேரம் ஆகியிருக்கிறது. பின்பு, அடிப்பட்டிருந்த இடத்தில் தையல் போட்டிருக்கின்றனர்.
இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆகியிருக்கும்..!
குழந்தையை இரண்டாவதாக அழைத்து சென்ற இடத்தில், மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சிக்குரிய விஷயத்தை பெற்றோரிடத்தில் கூறியிருக்கின்றனர். இன்னும் சில மணி நேரம் விட்டிருந்தால், அடிப்பட்டது பெரிதாகி, பசை குழந்தையின் கண்ணுக்குள் சென்றிருக்கலாம் என்று கூறியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து, மீரட்டில் உள்ள மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் அஷோக் கடாரியாவிடம் இது குறித்து புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கானது தற்போது விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. எந்த மருத்துவர் இதற்கு காரணமாக இருந்தாரோ அவருக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
