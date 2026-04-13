  • 4 மாதங்களாக வீட்டிற்குள் இருந்த எலும்புக்கூடு! சத்தமே வராமல் தந்தை செய்த வேலை..

4 மாதங்களாக வீட்டிற்குள் இருந்த எலும்புக்கூடு! சத்தமே வராமல் தந்தை செய்த வேலை..

மீரட்டில் பூட்டிய வீட்டிற்குள் நடந்த ஒரு விஷயம், மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. அந்த வீட்டில், 34 வயது பெண்ணின் எலும்புக்கூடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 13, 2026, 06:01 PM IST
4 மாதங்களாக வீட்டிற்குள் இருந்த எலும்புக்கூடு! சத்தமே வராமல் தந்தை செய்த வேலை..

உத்தர பிரதேசத்தின் மீரட்டில்தான், இந்த அதிர்ச்சிக்குரிய சம்பவமானது நடந்துள்ளது. இங்கிருந்த ஒரு பூட்டிய வீட்டில், 34 வயது பெண்ணான பிரியங்காவின் உடல் எலும்புக்கூடாக மீட்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு காரணம் யார்? இந்த கொலைக்குற்றத்தில் ஈடுப்பட்டது யார்? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

34 வயது பெண்:

34 வயதான பிரியங்கா, தனது தந்தை உதய் பான் பிஸ்வாஸ் உடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்தார். இவர்களின் உறவினர்களின் கூற்றின் படி, பிரியங்காவின் வீடு கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களாக பூட்டிய நிலையில் இருந்திருக்கிறது. தந்தையும் மகளும் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களாக காணாமல் போனதாக அக்கம்பக்கத்தினர் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து, பிரியங்காவின் தந்தை உதய் பானை ஒரு டீக்கடையில் அவரது உறவினர்கள் கண்டுபிடித்தனர். 

இவரை பிடித்து விசாரித்ததில், தன் மகள் பிரியங்காவிற்கு உடல் நிலை சரியில்லாததன் காரணமாக டேராடூனில் இருக்கும் ஒரு மருத்துவமனையில் அனுமதித்திருப்பதாக தெரிவித்தார். ஆனால், தொடர்ந்து விசாரித்ததில் அவர் தன் மகள் இறந்ததை ஒப்புக்கொண்டதோடு அந்த பிணம் இன்னும் வீட்டிற்குள்ளேயே இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலும்புக்கூடு!

பிரியங்காவின் நிலை குறித்து போலீசாரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை கேட்டவுடன் அவர்கள் உடனடியாக வீட்டை உடைத்து உள்ளே சென்றிருக்கின்றனர். அப்போது பிரியங்காவின் உடல், எலும்புக்கூடான நிலையில் அவர்களால் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து உறவினர்கள் அந்த வீடு முழுவதும் பழைய பேப்பர் மற்றும் பொருட்கள் அதிகமாக இருந்ததாக கூறியிருக்கின்றனர். இது குறித்து பிரியங்காவின் தந்தையிடம் கேட்ட போது, நாற்றம் வருவதை தவிர்க்க வீடு முழுவதும் பர்ஃப்யூம் அடித்ததாகவும், இதனால் நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் என நினைத்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். பின்னர், அந்த உடலுடன் இவர் 4-5 நாட்களுக்கு மேல் இந்த வீட்டிற்குள்ளேயே இருந்திருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

இவருடன் சரியாக பேசுவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ள இவரது உறவினர்கள், கடைசியாக இவர் பிரியங்காவை உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் போது ஆட்டோவில் கூட்டிக்கொண்டு போனதை பார்த்ததாகவும் அதன் பிறகு நான்கைந்து மாதங்களுக்கு இவரை பார்க்கவே இல்லை என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். 

பிரியங்கா, நெடு நாட்களாகவே உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருந்திருக்கிறார். இதைத்தாண்டி மனநல பிரச்சனைக்கும் சிகிச்சையில் இருந்திருக்கிறார். பிரியங்காவின் தாயார், 2013ஆம் ஆண்டிலேயே இறந்து விட்டார். அவருக்கு வந்த நோய்தான் இப்போது  பிரியங்காவிற்கு வந்ததாகவும், அவர் இறந்ததில் இருந்து பிரியங்காவும் அவரது தந்தையும் தனிமையிலும் மன அழுத்தத்திலும் வாழ்ந்து வந்ததாகவும் உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

