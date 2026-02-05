16 பேர் உயிரிழப்பு... சுரங்கத்தில் குண்டுவெடிப்பு - பலி அதிகமாகும் என அச்சம்

Meghalaya Illegal Coal Mine Blast: மேகாலயா மாநிலத்தின் கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக இயங்கி வந்ததாக கூறப்படும் நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட குடிவெடிப்பில் சிக்கி மொத்தம் 16 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இன்னும் அதில் பலரும் சிக்கியிருக்கலாம் என்பதால் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
Meghalaya Mine Blast: உயிரிழப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்பு
மீட்புக் குழுவினர் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவதாக காவல்துறை இயக்குநர் ஜெனரல் நோங்ராங் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் தாங்ஸ்கு பகுதியில் இன்று காலையில் நடந்ததாகவும், சட்டவிரோதமாக இயங்கி வந்ததாக கூறப்படும் நிலக்கரிச் சுரங்க நடவடிக்கைகளின்போது நடந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "சம்பவ இடத்தில் இருந்து இதுவரை 16 உடல்களை மீட்டுள்ளோம். வெடிப்பு நடந்தபோது சுரங்கத்திற்குள் இருந்த தொழிலாளர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருந்தனர் என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை. மேலும் பலர் சிக்கியிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது" என்றார்.
Meghalaya Mine Blast: ஒருவர் மீட்பு
ஈஸ்ட் ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் மாவட்டத்தின் காவல் கண்காணிப்பாளர் விகாஷ் குமார் கூறுகையில், "(சுரங்க) குண்டுவெடிப்பில் காயமடைந்த ஒருவர் முதலில் மீட்கப்பட்டு, சுட்னா ஆரம்ப சுகாதார மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். பின்னர் மேல சிகிச்சைக்காக ஷில்லாங் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்" என்றார். மேலும் குண்டுவெடிப்பு நடந்த சுரங்கம் சட்டவிரோதமாக இயங்கி வந்ததாக என்ற கேள்விக்கு, "ஆம்... அப்படிதான் தெரிகிறது" என்றும் விகாஷ் குமார் பதிலளித்துள்ளார். குண்டுவெடிப்பு எப்படி நிகழ்ந்தது என்பது இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை, போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
Meghalaya Mine Blast: எலி-பொந்து சுரங்கங்களுக்கு தடை
மேகாலயாவின் எலி-பொந்து சுரங்கம் என்பது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. எலி-பொந்து சுரங்கம் என்பது சுரங்கம் மிகவும் குறுகியதாக தோண்டப்பட்டிருக்கும். அதாவது, 3-4 அடி உயரத்திற்கு மட்டுமே சுரங்கம் தோண்டப்பட்டிருக்கும். இந்த குறுகிய சுரங்கத்திற்குள் புகுந்து தொழிலாளர்கள் நிலகிரியை வெட்டி எடுப்பார்கள். இதுபோன்ற சுரங்கங்கள் பெரும்பாலும் கிடைமட்டமாக இருக்கும் என்பதாலும், ஒரு நபர் மட்டுமே இதற்கு செல்ல முடியும் என்பதாலும் இவற்றை எலி பொந்து சுரங்கம் என்று அழைக்கிறார்கள்.
2014ஆம் ஆண்டில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் மேகாலயாவில் உள்ள இதுபோன்ற எலி பொந்து சுரங்கங்களுக்கு தடை விதித்தது. மேலும், அறிவியல்பூர்வமற்ற சுரங்கங்களுக்கும் தடை விதித்தது. இவை சுற்றுச்சூழலுக்கு கடும் சேதத்தை விளைவிக்கும் என்பதாலும், பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாகவும் தடை விதிக்கப்பட்டன. மேலும், இதுபோன்ற சுரங்கங்கள் மூலம் சட்டவிரோதமாக நிலகரி எடுக்கப்பட்டு அவை சந்தைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுவதை தடுக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டது. அறிவியல்பூர்வமான மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வசதிகள் நிறைந்த சுரங்கங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி என்று உத்தரவிட்டு தடையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியது.
