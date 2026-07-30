/கர்நாடகாவுக்கு செக்... மேகதாது அணை DPR நிராகரிப்பு - இனி அடுத்தது என்ன?

Mekedatu Dam : மேகதாது அணையின் விரிவான திட்ட அறிக்கை கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கர்நாடக அரசு மத்திய அரசிடம் தாக்கல் செய்தது. ஆனால், அப்போதே விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்தது. தாக்கல் செய்யப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை திருத்தியோ அல்லது புதிய விரிவான திட்ட அறிக்கையோ தாக்கல் செய்யலாம் என மத்திய அரசு, கர்நாடகாவிடம் தெரிவித்திருந்தது.
இதையடுத்து, 2019ஆம் ஆண்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையில் புதிய கூறுகளை சேர்க்குமாறு கடந்த 2026 ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி அன்று மத்திய நீர் ஆணையத்திற்கு கர்நாடக அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது.
ஆனால், கர்நாடக அரசு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தவை காவிரி நடுவர் மன்றம் மற்றும் 2018 உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு முரணாக இருப்பதாக கூறி, அதை மீண்டும் கர்நாடக அரசுக்கே கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக மத்திய நீர் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
2019ஆம் ஆண்டு விரிவான திட்ட அறிக்கையில் பெங்களூரு நகரின் குடிநீர் தேவைக்காக 4.75 TMC நீரை மேகதாது அணமை மூலம் எடுத்துக்கொள்வோம் என கர்நாடக அரசு தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், தற்போதைய கடிதத்தில் அதை 6.95 TMC ஆக கர்நாடகா உயர்த்திருக்கிறது. 2019இல் கூறியதை விட 2.2 TMC நீர் அதிகம்.
உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி கர்நாடக அரசால் 6.50 TMC நீரை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். ஆனால், அதற்கு மாறாக கூடுதல் நீரைப் பயன்படுத்த வேண்டி கோரிக்கை வைக்க இயலாது என மத்திய நீர் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
பூவுலகின் நண்பர்கள் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்த கேள்விக்கு மத்திய நீர் ஆணையம் பதில் அளித்துள்ளது. அதில் சிவனசமுத்திரம் மின் உற்பத்தி திட்டமும், மேகதாது அணை திட்டமும் இணைக்கும் வகையில் உள்ளன.
காவிரி ஆற்றின் நீரை அதிகளவில் பயன்படுத்தும் வகையில் மேகதாது திட்டம் இருப்பதால் கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்த விரிவான திட்ட அறிக்கை கடந்த மாதம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
மேலும் பெங்களூரு நகரின் குடிநீர் தேவைக்காகவும் பிற நீர் திட்டங்களுக்காகவும் எவ்வளவு நீரை இப்போது பயன்படுத்திக் கொண்டுகிறது என்ற தரவுகள் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சமர்பிக்கப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையிலும் சரி, தற்போது எழுதியிருக்கும் கடிதத்திலும் சரி கர்நாடக அரசு குறிப்பிடவில்லை.
மேகதாது அணையில் 60 TMC நீரைத் தேக்கி வைப்போம் என்ன என்பதற்கான போதுமான தரவுகள் சமர்பிக்கப்படவில்லை என்பதை மத்திய நீர் ஆணையம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது.
காவிரி நீர் பங்கீட்டு விவகாரம் தொடர்பாக அவசர கூட்டத்திற்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் அழைப்பு விடுத்தது. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் ஹல்தர் தலைமையில் கூட்டம் இன்று பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. காவிரி ஆற்றில் இருந்து சுமார் 4.50 TMC நீரை திறந்துவிட கர்நாடகாவுக்கு ஒழுங்காற்று குழு பரிந்துரை செய்திருந்தது.
ஒருங்காற்றுகுழு பரிந்துரை மீது உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க காவிரிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் இன்று கூடுகிறது. முன்னதாக, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் கூறுகையில், "தற்போதைய சூழலில் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது. காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் உத்தரவை எதிர்த்து முறையீடு செய்ய உள்ளோம்.
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்யிடம் தொலைப்பேசியில் பேசி உள்ளேன். மேகதாது உள்பட கர்நாடகாவின் நீர் நிலைகளை பார்வையிட அவரை அழைத்துள்ளேன்" என தெரிவித்திருந்தார். வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி கர்நாடகாவுக்கு விஜய் செல்கிறார்.