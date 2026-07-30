Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /கர்நாடகாவுக்கு செக்... மேகதாது அணை DPR நிராகரிப்பு - இனி அடுத்தது என்ன?

கர்நாடகாவுக்கு செக்... மேகதாது அணை DPR நிராகரிப்பு - இனி அடுத்தது என்ன?

Mekedatu Dam DPR: மேகதாது அணையின் விரிவான திட்ட அறிக்கையில் சில கூறுகளை இணைக்குமாறு கர்நாடக அரசு அனுப்பிய கடிதத்தை நிராகரித்து, கடந்த மாதமே திருப்பி அனுப்பிவிட்டதாக மத்திய நீர் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 30, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:21 AM IST
கர்நாடகாவுக்கு செக்... மேகதாது அணை DPR நிராகரிப்பு - இனி அடுத்தது என்ன?
Image Credit: Mekedatu Dam | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : கர்நாடகாவுக்கு பின்னடைவு; கூடுகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம்; காமன்வெல்த் அப்டேட்ஸ்
Live News1 hr ago
2
TNSTC1 hr ago
3
Mekedatu dam1 hr ago
4
jobs2 hrs ago
5
Duleep Trophy3 hrs ago