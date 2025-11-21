English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  100 நாள் வேலை, 15 நாட்களில் புதிய அட்டை- பெண்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

100 நாள் வேலை, 15 நாட்களில் புதிய அட்டை- பெண்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Aadhaar, MGNREGA Update: மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு, ஆதார் இணைப்பு, 15 நாட்களில் புதிய அட்டை மற்றும் அட்டை நீக்கம் குறித்த மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 21, 2025, 07:45 PM IST
  • 100 நாள் வேலை திட்டம் முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஆதார் இணைப்பு குறித்த அப்டேட்
  • 15 நாட்களில் வேலை அட்டை வழங்குதல்

100 நாள் வேலை, 15 நாட்களில் புதிய அட்டை- பெண்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Aadhaar, MGNREGA Update: மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் கிராம பெண்களுக்கு ஆண்டுக்கு 100 நாள் வேலை என்ற வேலைவாய்பு உறுதி திட்டம் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்போது இந்த திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.  அதில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் தற்போது பணியாற்றும் 99.67% MGNREGA தொழிலாளர்கள் ஆதார் விவரங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிப்படைத்தன்மை, செயல்திறன் மற்றும் சேவை வழங்கலை மேம்படுத்த e-KYC ஒருங்கிணைப்பு சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

26 கோடி தொழிலாளர்கள்

இது தொடர்பாக மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதச் சட்டத்தின் வெளிப்படையான மற்றும் பயனுள்ள செயல்படுத்தலை உறுதி செய்வதற்கு கிராமப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகம் தொடர்ந்து பாடுபடுகிறது, இதனால் கிராமப்புற குடும்பங்கள் பயனடைகிறார்கள். நாடு முழுவதும் உள்ள 2.69 லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்துகளை உள்ளடக்கிய MGNREGA மிகப்பெரிய வரம்பைக் கொண்டுள்ளது, 26 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிலாளர்கள் உள்ளனர் என தெரிவித்துள்ளது.

100 நாள் வேலை அட்டை எப்போது கிடைக்கும்?

இந்த வேலைக்கு பதிவு செய்த பெண்களுக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும் என்பது குறித்து மத்திய கிராமப்புற அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. ஆதார் எண், புகைப்படம் உள்ளிட்ட விவரங்களை சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்தில் கொடுத்து பதிவு செய்தால், விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட நாளிலிருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள் ஒரு வேலை அட்டையை வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வேலை அட்டைகள் புதுப்பிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு, வேலை அட்டைகள் வழங்குதல், சரிபார்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் போன்ற வேலை அட்டைகள் தொடர்பான செயல்பாடுகள், கிராம பஞ்சாயத்துகள் போன்ற பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள் மூலம் மாநில அரசுகளின் பொறுப்பு என்றும் கூறியுள்ளது.

100 நாள் வேலை அட்டை புதுப்பித்தல்

100 நாள் வேலை அட்டை சரிபார்ப்பு என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறை. இந்த வேலை அட்டை புதுப்பித்தல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை செய்யப்பட வேண்டும். இதனை NMMS செயலியில் (தேசிய மொபைல் கண்காணிப்பு அமைப்பு) ஏற்கனவே உள்ள e-KYC அம்சத்தை வேலை அட்டை சரிபார்ப்புக்கும், தற்போதைய செயல்முறைகளைப் பின்பற்றி மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்கள் புதுப்பிக்க வேண்டும். தற்போது பணியில் உள்ள 99.67% தொழிலாளர்களின் ஆதார் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், வேலை அட்டைகளை எளிமையாக சரிபார்க்க முடியும்.

பணியாளர் சரிபார்த்தல் முறை

100 நாள் பணியின்போது, ஒவ்வொரு நாளும் மேற்கொள்ளப்படும் e-KYC-நடைமுறையில், ​​கிராம மக்கள் உதவியாளர், பணியிட மேற்பார்வையாளர் உள்ளிட்ட மற்ற பணியாளரும் MGNREGA பணியாளரின் படத்தைப் பிடிக்கலாம். இதன் மூலம் பணியாளர் அவரின் ஆதார் விவரங்களுடன் நிகழ்நேரத்தில் டிஜிட்டல் முறையில் தானாகவே சரிபார்க்கப்படுகிறது. ஒரு நிமிடத்திற்குள் ஒருவரை சரிபார்த்துவிட முடியும். நெட்வொர்க் இணைப்பு போன்ற சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதன் மூலம் செயல்முறையை முடிந்தவரை சீராகச் செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வேலையில் இருந்து நீக்கம்

100 நாள் வேலை அட்டைகள்/தொழிலாளர்களை நீக்குவதைப் பொறுத்தவரை, ஜனவரி 24, 2025 அன்று மத்திய அமைச்சகத்தால் ஒரு விரிவான நிலையான இயக்க நடைமுறை (SOP) வெளியிடப்பட்டது. இந்த SOP, மாநிலங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது, இது வேலை அட்டை பதிவுகளை நிர்வகிப்பதில் தொழிலாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதை உறுதி செய்கிறது. தன்னிச்சையான/தவறான நீக்கத்தைத் தடுக்க போதுமான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனை மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

