English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
Viral Video: நிம்மதியா தூங்கக்கூட விடமாட்டாங்க போல.. இணையத்தை அதிரவைக்கும் கணவன்-மனைவி வீடியோ!

Husband Wife Viral Video: மனைவி தனது தோழியுடன் போனில் பேசும்போது, 'ஆசைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் கொன்றுவிடு' எனக் கூறுவதை, தன்னைத்தான் சொல்கிறார் எனத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு கணவன் அலறும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. நகைச்சுவை கலந்த இந்த வீடியோ தற்போது பலரது ஃபேவரைட் மீம் மெட்டீரியலாக மாறியுள்ளது.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Edited by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 27, 2026, 05:18 PM IST

வைரல் வீடியோ: சமூக வலைதளங்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வீடியோக்கள் பகிரப்படுகின்றன. ஆனால் சில வீடியோக்கள் மட்டுமே நம்மை விழுந்து விழுந்து சிரிக்க வைப்பதோடு, கணவன் மற்றும் மனைவி உறவில் நடக்கும் ரகசியமான 'பயத்தை' நகைச்சுவையாகப் பறைசாற்றுகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு வீடியோ தீயாய் பரவி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தூக்கத்தில் வந்த வினை: நடந்தது என்ன?

சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் இந்த வீடியோவில், ஒரு கணவன் தனது படுக்கையில் நிம்மதியாக ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிறார். அவருக்குப் பக்கத்திலேயே அமர்ந்திருக்கும் மனைவி, தனது தோழியுடன் போனில் மிகத் தீவிரமாகப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆரம்பத்தில் சாதாரணப் பேச்சாகத் தொடங்கும் அந்த உரையாடல், திடீரென ஒரு திருப்பத்தை அடைகிறது.

மனைவி போனில் பேசும்போது, "உன் ஆசைகளை அவன் நிறைவேற்றவில்லை என்றால், அவனை கொன்றுவிடு (மார்ச்டாலோ)" என்று ஆக்ரோஷமாகச் சொல்கிறார். இதைத் தூக்கத்தில் கேட்ட கணவன், ஏதோ தன்னைத்தான் கொல்லச் சொல்கிறார் என்று பயந்துபோய், அலறியடித்துக் கொண்டு அப்படியே எழுந்து உட்காருகிறார்.

கணவனின் ரியாக்ஷன் - இணையத்தைக் கலக்கும் காமெடி

மனைவியின் அந்த ஒரு வார்த்தையைக் கேட்டதும், கணவனின் முகத்தில் தெரியும் அந்த மரண பயம் தான் இந்த வீடியோவின் ஹைலைட். கண்கள் சொருகி, முகம் வியர்த்து, என்ன நடக்கிறது? என்று புரியாமல் அவர் மனைவியைப் பார்க்கும் பார்வை, பார்ப்பவர்களைச் சிரிப்பலைகளில் ஆழ்த்துகிறது.

உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட மனைவி, தனது கணவனிடம் மெதுவாக, "நான் உன்னைச் சொல்லவில்லை... உன் ஆசைகளை (மனதிற்குள்) கொன்றுவிடு என்று சொன்னேன்" என இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசி மழுப்புகிறார். பின்னர் சைகையிலேயே கணவனை மீண்டும் தூங்கச் சொல்கிறார். ஆனால் அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளாத கணவன் தூக்கமே வராமல் விழித்துக் கொண்டிருப்பது வீடியோவின் இறுதியில் தெரிகிறது.

நீங்களும் இந்தச் சிரிப்பு வீடியோவைப் பார்க்க வேண்டுமா? இதோ அந்த வீடியோ லிங்க்

 

சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் கருத்துக்கள்

இந்த வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட சில மணிநேரங்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பார்வைகளையும், ஆயிரக்கணக்கான லைக்குகளையும் குவித்துள்ளது. நெட்டிசன்கள் இந்த வீடியோவிற்குப் பல சுவாரஸ்யமான கமெண்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்:

"பாவம் அந்த மனுஷன், இனிமேல் ராத்திரி தூங்கும்போது கூட ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் தூங்குவார் போல!" என்று ஒரு பயனர் கிண்டலாகக் பதிவிட்டுள்ளார்.

"திருமணமான ஆண்களின் நிலைமை இதுதான், தூக்கத்தில் கூட நிம்மதி கிடையாது" என இன்னொருவர் நகைச்சுவையாகக் கூறியுள்ளார்.

"ஸ்கிரிப்ட் செய்யப்பட்ட வீடியோவாக இருந்தாலும், கணவனின் எக்ஸ்பிரஷன் தத்ரூபமாக இருக்கிறது" எனப் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

ஏன் இந்த வீடியோ வைரலாகிறது?

இன்றைய அவசர உலகில் மக்கள் தங்களை ஆசுவாசப்படுத்திக்கொள்ள குறுகிய நேர நகைச்சுவை (Situational Comedy) வீடியோக்களையே அதிகம் விரும்புகிறார்கள். குறிப்பாக கணவன்-மனைவி இடையேயான சிறு சிறு வம்புகள் மற்றும் பயந்தாங்கொள்ளி கணவன்மார்கள் தொடர்பான வீடியோக்கள் எப்போதும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெறும். இந்த வீடியோவும் அந்த ரகத்தைச் சேர்ந்தது என்பதால் இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Viral VideoHusband Wife VideoInstagram ReelsTrending Video TodayTamil Viral Vieo

Trending News