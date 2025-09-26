இன்றுடன் MiG-21 போர் விமானம் ஓய்வு... 1971இல் செய்த பெரிய சம்பவம் - என்ன தெரியுமா?

MiG-21 Retirement: இந்திய விமானப் படையின் சிறப்புமிக்க MiG-21 போர் விமானம் இன்றோடு அதன் பணியை நிறைவு செய்கிறது. நாட்டின் முதல் சூப்பர்சோனிக் மற்றும் இடைமறித்து தாக்கும் திறன் கொண்ட போர் விமானமாகும். முதல்முதலாக 1960 காலகட்டங்களில் இந்திய விமானப் படையில் MiG-21 இணைந்தது. தொடர்ந்து அப்போது முதல் இன்று வரை நாட்டின் வான் பாதுகாப்பு வரலாற்றில் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.
முடிவுக்கு வரும் 62 ஆண்டுகால சேவை
MiG-21 ரக போர் விமானத்திற்காக இன்று பிரியாவிடை நிகழ்வும் சண்டிகரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்புத்துறை அமைசச்ர் ராஜ்நாத் சிங், ராணுவ உயர் அதிகாரிகள், மூத்த வீரர்கள், அவர்களின் குடும்பத்தினர் ஆகியோர் நிகழ்வில் பங்கேற்கின்றனர். MiG-21 ரக போர் விமானம், இந்திய விமானப் படையில் மொத்தம் 62 ஆண்டுகள் சேவையாற்றி உள்ளது.
இதுகுறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் X தளத்தில் இன்று போட்ட பதிவில், "இன்று, செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி, நான் சண்டிகரில் உள்ளேன். இந்திய விமானப் படையின் MiG-21 ரக போர் விமானத்தின் பிரியாவிடை நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகிறது. அதை நோக்கி காத்திருக்கிறேன்" என பதிவிட்டிருந்தார்.
இன்று சாகச நிகழ்ச்சிகள்
இந்த பிரியாவிடை நிகழ்ச்சியில் MiG-21, ஜாக்குவார் ரக போர் விமானங்கள் வாகன சாகசத்தில் ஈடுபட உள்ளன. சூர்யகிரண் ஏரோபேட்டிக் குழுவினர், பாதல் மற்றும் பேந்தர் போர் அணிகுவிப்பில் இன்று ஈடுபடுகின்றனர். விமானப்படைத் தலைவர் ஏ.பி. சிங், பாதல் அணிவகுப்புடன் இணைந்து, ஸ்க்வாட்ரன் தலைவர் பிரியா சர்மாவுடன் இணைந்து செயல்படுவார்.
மேலும், 2019ஆம் ஆண்டு பாலகோட் தாக்குதல் சம்பவத்தை நினைவுக்கூறும் வகையில், MiG-21 ரக போர் விமானம் மற்றும் ஜாக்குவார் ரக போர் விமானங்கள் வானில் சாகசங்களை நிகழ்த்துகின்றன. மேலும் பாலகோட் தாக்குதல் சம்பவத்தின்போது இந்திய விமானப் படை வீரர் அபிநந்தன் வர்த்தமான் MiG-21 ரக விமானத்தையே இயக்கியது இங்கு நினைவுக்கூரத்தக்கது.
Speaking at the Decommissioning Ceremony of the IAF MiG-21 in Chandigarh. https://t.co/5YVAwjlHPX
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 26, 2025
பாரம்பரிய நிகழ்வு
இன்று விடைபெறும் ஜெட் விமானங்களுக்கு நீர் பீரங்கி மூலம் மரியாதை செலுத்தப்படும். அதே நேரத்தில் விமானப்படைத் தலைவர் MiG-21 ரக விமானத்தின் படிவும் 700 பதிவு புத்தகத்தை விமானப்படைத் தலைவர் ஏ.பி. சிங், பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ஒப்படைப்பார். இது ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவைக் குறிக்கும் ஒரு பாரம்பரியமான நிகழ்வாகும்.
MiG-21 போர் விமானத்தின் முக்கிய போர்கள்
1963ஆம் ஆண்டில் MiG-21 விமானப் படையில் கால் பதித்தது. தொடர்ந்து இந்தியாவின் பல ராணுவ நடவடிக்கையில் உடனிருந்து போரிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 1965 இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரில் எதிரிகளின் பகுதிகளில் தாக்குதல் மேற்கொண்டது. 1971ஆம் ஆண்டு நடந்த வங்கதேச விடுதலை போரில், தாக்கா கவர்னர் இல்லத்தில் MiG-21 ரக போர் விமானத்தின் குண்டுவீச்சு தாக்குதல்தான், அந்த போரை இந்தியாவின் பக்கம் திருப்பியது என்றும் கூறப்படுகிறது.
அதற்கு பிறகு, பல ஆண்டுகள் கழித்து 2019ஆம் ஆண்டு பாலகோட் வான் தாக்குதலில், பாகிஸ்தானின் F-16 ரக போர் விமானத்தை வீழ்த்தியதன் மூலம் அதன் சிறப்பை மேலும் அதிகப்படுத்திக்கொண்டது MiG-21 போ் விமானம். சமீபத்தில் நடந்த ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின்போதும் MiG-21 ரக போர் விமானம் செயலலாற்றியது.
29 ஆக குறைந்த எண்ணிக்கை
MiG-21 ரக போர் விமானத்திற்கு இன்று ஓய்வளிக்கப்படுவதன் மூலம் இந்தியாவின் போர் விமான எண்ணிக்கை 42இல் இருந்து 29 ஆக குறைகிறது. மேலும், LCA தேஜஸ் Mk1, MK2 மற்றும் கூடுதல் ரஃபேல் போர் விமானங்களை விமானப் படைக்குள் வருங்காலத்தில் கொண்டுவர இருப்பதன் மூலம் போர் விமானங்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக உயரும் என எதிர்பார்க்கலாம்.
மேலும் படிக்க | இந்தியாவின் வெவ்வேறு நகரங்களில் தங்க விலை என்ன தெரியுமா? சென்னை தான் டாப்பில் உள்ளதா?
மேலும் படிக்க | 'இன்னும் ஒரு தேஜாஸ் mk1a போர் விமானம் கூட டெலிவரி ஆகவில்லை' விமானப்படை தளபதி பகீர்
மேலும் படிக்க | Operation Sindoor: ஸ்கால்ப், ஹேமர் குண்டுகளை இந்தியா பயன்படுத்தியது ஏன்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ