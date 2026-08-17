/டிஏ உயர்வு முதல் ஓய்வூதிய உயர்வு வரை: குட் நியூஸ் கொடுக்குமா அரசு? இன்று முக்கிய போராட்டம்

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இன்று ஒரு முக்கியமான நாள். ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, பாரதிய மஸ்தூர் சங் (BMS) என்ற அமைப்பு இன்று, (ஆகஸ்ட் 17) நாடு முழுவதும் போராட்டங்களை நடத்தவுள்ளது.
இன்று நடைபெறவுள்ள போராட்டங்களுக்கு முன்னதாக, பாரதிய மஸ்தூர் சங் (BMS) மத்திய அரசிடம் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளதாக அந்த மத்திய தொழிற்சங்கத்தின் தேசிய துணைத் தலைவரும் ஊடகப் பொறுப்பாளருமான பவன் குமார் தெரிவித்தார். பிடிஐ (PTI) செய்தி நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, டெல்லியில் இந்தச் சங்கத்தின் போராட்டம் ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறும்.
வெள்ளிக்கிழமையன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குமார், ஓய்வூதியதாரர்கள் மட்டுமல்லாமல் பல தரப்பு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளையும் தாங்கள் முன்வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார். பின்வரும் கோரிக்கைகள் மீது முக்கிய கவனம் இருக்கும் என அவர் கூறினார்:
|கோரிக்கை
|அம்சம்
|தனித்திறமையற்ற தொழிலாளர்கள்
|தனித்திறமையற்ற தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் குறைந்தபட்சம் ₹30,000 ஊதியம்
|ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள்
|ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு வேலைப் பாதுகாப்பு, உயர்தர ஓய்வூதியம்
|EPF மற்றும் ESI
|ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஊழியர் காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கான (ESI) ஊதிய வரம்புகளை உயர்த்துதல்
2015-க்குப் பிறகு இந்த அமைப்பின் கூட்டம் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்று குமார் குறிப்பிட்டார். BMS-இன் கோரிக்கைகள் பட்டியல்:
தொழிலாளர் விரோத அம்சங்கள் பலவற்றைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படும் 'தொழில்துறை உறவுகள் விதிமுறைத் தொகுப்பு' (IR Code) மற்றும் 'தொழில்சார் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பணிச்சூழல் விதிமுறைத் தொகுப்பு' (OSH&WC Code) ஆகியவற்றை இந்த சங்கல் எதிர்த்துள்ளது.
ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான 'திட்டப் பணியாளர்கள்' (scheme workers) பெரும்பாலும் திறன்மிக்க தொழிலாளர்களாக இருப்பதால், அவர்களுக்கெனத் தனிக் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்கக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தொழிலாளர் சட்ட விதிமுறைத் தொகுப்புகள் குறித்த தொழிற்சங்கங்களின் கவலைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதாக அரசு உறுதியளித்திருந்தும் (நவம்பர் 21, 2025 அன்று), அந்தக் கவலைகள் இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் இருப்பதாக குமார் தெரிவித்தார்.
ராஞ்சியில் ஜூலை 26 முதல் 28 வரை நடைபெற்ற பிஎம்எஸ் (BMS) அமைப்பின் தேசிய செயற்குழுக் கூட்டத்தில், 180 உறுப்பினர்களில் 173 பேர் பங்கேற்றதாக அவர் பிடிஐ (PTI) செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறினார். தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆகஸ்ட் 17 அன்று போராட்டங்களை நடத்த ஒருமித்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவதற்கு நிதிச் சுமை ஒரு தடையாக இருப்பதாக அரசு கூறினாலும், ஓய்வூதிய அமைப்பின் கீழ் உள்ள நிதியைக் (corpus) கருத்தில் கொண்டு இச்சிக்கலை ஆராய வேண்டும் என்று குமார் வாதிட்டார். "இன்று, இபிஎஃப் (EPF) ஓய்வூதிய நிதியில் ₹3 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாகச் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஓய்வூதியதாரர்களின் பணம்," என்று அவர் கூறினார்.
அந்த நிதியின் மூலம் கிடைக்கும் வட்டி வருவாய், ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்க உதவும் என்று பிஎம்எஸ் நம்புவதாக குமார் தெரிவித்தார்.
தற்போதைய இபிஎஃப் (EPF) வரம்பு (ceiling), நடைமுறையில் உள்ள குறைந்தபட்ச ஊதிய விகிதங்களுடன் பொருந்தாத வகையில் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். "திறன்சாரா தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் டெல்லியில் இப்போது ₹18,000 முதல் ₹23,000 வரை உள்ளது," என்று அவர் கூறினார்.
இந்த வகையில், ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், திறன்சாரா ஊழியர்கள் ஆகியோரின் கோரிக்கைகளை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கோரிக்கைகள் அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும்.