/Explained : 1997ல் வினாத்தாள் கசிவை எதிர்த்த தர்மேந்திர பிரதான்! இன்று அதே சர்ச்சையில் சிக்கியது எப்படி?

Dharmendra Pradhan 1997 Protest : வாழ்க்கை ஒரே புள்ளியில் தொடங்கி, அதே புள்ளியில் முடியும் (life comes full circle) என்கிற சொற்றொடர் ஒன்று இருக்கிறது. இப்பாேது இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக மாறியிருக்கிறார், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான். “நீ பற்ற வைத்த நெருப்பொன்று பற்றி எரிய உனைக் கேட்கும். நீ விதைத்த வினையெல்லாம் உன்னை அறுக்க காத்திருக்கும்” என்கிற டைலாக்கிற்கு ஏற்றார் போல, எந்த போராட்டத்தை கையிலெடுத்து தன் அரசியல் உச்சத்தை எட்டினாரோ அதே போராட்டத்தால்தான் தன்னுடைய பதவி அதிகாரத்தை பறி கொடுக்கும் தருவாயில் இருக்கிறார்.
கடந்த ஒரு மாதத்தில், இளைஞர்களை பேரலை போல பெருந்திரளாக ஒரே இடத்தில் திறள வைத்திருக்கிறது காக்ரோச் ஜனதா கட்சி. இவர்கள், கடந்த ஜூன் மாதத்தின் இறுதியில் தொடங்கிய இவர்களின் போராட்டத்தின் கோரிக்கைகள் நாட்டையே உலுக்கின. நீட் தேர்வில் இதுவரை நடந்த குளறுபிடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பது அவர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. தர்மேந்திர பிரதான், மாணவ போராட்டத்திற்கும் ஏற்கனவே சம்பந்தம் இருக்கிறது. இப்படி, நீட் வினாத்தாள் கசிவிற்கு பொறுப்பாளராக குற்றம் சாட்டப்படும் தர்மேந்திர பிரதான் யார்? அவருக்கும் மாணவ போராட்டங்களுக்கும் இருக்கும் தொடர்பு என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தர்மேந்திர பிரதான், 1997ல் ஒடிசாவில் வினாத்தாள் கசிவு சம்பவம் அந்த சமயத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அப்போது, அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அமைப்பின் (ABVP) தேசிய செயலாளராக இருந்தவர் தர்மேந்திர பிரதான். அவர், அந்த காலத்தின் காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக போராட்ட களத்தில் களமிறங்கி போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்.
In 1997, There was a paper leak in Odisha and there was a major protest.— Sandeep Parswanath (@sarpame) July 23, 2026
A ABVP National Secretary person man participated in them. He was beaten by the police.
"We staged a protest against the Odisha government, in front of the secretariat. Around 1,500 students joined us… pic.twitter.com/HTdet3QO74
இந்த போராட்டம், அந்த சமயத்தில் பெருமளவில் பேசப்பட்ட போராட்டம் என கூறப்படுகிறது. இவர், ஒடிசா மாநிலத்தின் தலைமை செயலகத்திற்கு முன்னர், கிட்டத்தட்ட 1,500 மாணவர்களுடன் இணைந்து இவர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இந்த போராட்டம், மிகவும் அமைதியாகதான் ஆரம்பத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால், இப்போது எப்படி காவல்துறை தடியடி நடத்தினரோ, அப்போதும் அதே போல தடியடி நடத்தியதால் இந்த போராட்டகளம் வன்முறை களமாக மாறியது.
காவல்துறை இப்படி தடியடி நடத்தியதால் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்தில் இவருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இப்போது எப்படி போராட்டக்காரர்கள் தாக்கப்படுவதும், அவர்களுக்கு அடிப்பட்டிருப்பதும் வைரலாக சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படுகிறதோ, அதே போல தர்மேந்திர பிரதானின் அடிப்பட்ட புகைப்படமும் நாளிதழ்களில் பெரிதாக வெளியாகின. இதனால் இவர் மாணவர் அரசியலில், மிகவும் துடிப்பான தலைவராகவும் அறியப்பட்டார். இவரை, பொது பிரச்சனைகளுக்காக நலன்களை தியாகம் செய்பவர் என்றும் அனைவரும் நம்பினர். இந்த போராட்டம்தான், தர்மேந்திர பிரதான் அரசியல் உச்சம் அடைய ஒரு முழு முதற்காரணமாக இருந்தது.
“ஒடிசா அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நாங்கள் அத்தனை மாணவர்களை அழைத்து போராட்டம் நடத்தினோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 1500 பேர் கலந்து கொண்டனர்” என்று, தர்மேந்திர பிரதானுடன் உத்கல் பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு ஜூனியராக இருந்த பிரசாந்த் ராவத் ஒரு பத்திரிகைக்கு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
இப்போது பெரும்பாலான நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கும் பெரிய கேள்வியே, “தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகுவாரா?” என்பதுதான். காரணம், காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர், தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப்போவதில்லை என்று திட்ட விட்டமாக இருக்கின்றனர். இது குறித்து சமீபத்தில் வீடியோ வெளியிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி “விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று கூறியிருக்கிறார். நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய அரசு மற்றும் NDA அமைப்பு, விரிவான பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. தற்காலைக நடவடிக்கைகளை தாண்டி நிரந்தர சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுவதை ஆண்டு முழுவதும் கண்காணிப்போம் என்றும் எச்சரித்து இருக்கிறது.
நாளாக நாளாக, தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக்கோரி, அழுத்தமும் எழுந்து வருகிறது. தன் பிள்ளையை வெளிநாட்டில் படிக்க வைத்து வரும் தர்மேந்திர பிரதான், பிற பிள்ளைகள் மருத்துவர் ஆகும் கனவில், வினாத்தாளை கசியவிட்டு விளையாடுவது எந்த வகையில் சரியானதாக இருக்கும் என்கிற கேள்வியும் அனைவருக்கும் இருக்கிறது.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், பிரதான் மீது மட்டும் குறை கூற முடியாது என அரசின் உயர்மட்ட தலைமை உறுதியாக நம்புவதாக தெரிகிறது. இதனால் அவர் அமைச்சரவையில் தொடர்ந்து நீடிக்கவே வாய்ப்பிருப்பதாக மூத்த அரசு அதிகாரி ஒருவர் PTIஇடம் தெரிவித்திருக்கிறார். என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.