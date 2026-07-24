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Explained : 1997ல் வினாத்தாள் கசிவை எதிர்த்த தர்மேந்திர பிரதான்! இன்று அதே சர்ச்சையில் சிக்கியது எப்படி?

Dharmendra Pradhan 1997 Protest : மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், பதவி விலக வேண்டும் என்று டெல்லியில் சிஜேபியினர் மற்றும் மாணவர்கள் சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். யாரை பதவி விலக வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களோ, அதே நபர் 1997ல் செய்த சம்பவம் குறித்து தற்போது அனைவரும் வைரலாகி வருகின்றனர். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:06 PM IST
Explained : 1997ல் வினாத்தாள் கசிவை எதிர்த்த தர்மேந்திர பிரதான்! இன்று அதே சர்ச்சையில் சிக்கியது எப்படி?
Image Credit: Dharmendra Pradhan 1997 Protest | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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