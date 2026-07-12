/'சில்லறை இல்லாட்டி இறங்கு' அமைச்சரை கடிந்த கண்டக்டர் - உடனே அவர் செய்த காரியம்?

Karnataka Minister Byrathi Suresh Viral Inspection: கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூருவில் நேற்றிரவு (ஜூலை 11) பெங்களூரு பெருநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் (BMTC) கீழ் இயங்கும், பேருந்துகளில் பயணிகள் சந்திக்கும் இடையூறுகள், பிரச்னைகள் குறித்து அம்மாநில போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் திடீர் ஆய்வில் ஈடுபட்டார்.
ஆய்வின் போது, பெங்களூருவில் பயணிகள் தினம் தினம் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பிரச்னையில் அமைச்சரே சிக்கிக்கொண்டது தற்போது வைரலாகி உள்ளது. பேருந்தில் பயணிக்கும் போது சரியான சில்லறை இல்லை என கூறி அமைச்சரையே கீழே பேருந்தில் இருந்து கீழே இறங்கும்படி பேருந்து நடத்துநர் சொன்னது பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் முகக்கவசம் அணிந்தே அந்த திடீர் ஆய்வில் ஈடுபட்டார். அடையாளம் தெரியாத சாதாரண பயணிபோல் சென்று ஹெப்பல் பகுதியில் ஒரு அரசுப் பேருந்தில் ஏறினார்.
ஹெப்பாலில் இருந்து நாகஷெட்டிஹள்ளிக்கு நடத்துநரிடம் அமைச்சர் இரண்டு டிக்கெட் கேட்டுள்ளார். நடத்துநரிடம் அமைச்சர் 100 ரூபாய் ஒற்றை தாளை கொடுத்துள்ளார். 100 ரூபாய் நோட்டை பார்த்த நடத்துநர், உடனே அமைச்சரை நோக்கி தன்னிடம் சில்லறை இல்லையென்றும், சரியான சில்லறை இல்லையெனில் பேருந்தில் இருந்து இறங்கும்படியும் பேசி உள்ளார்.
அதற்கு, எவ்வித எதிர்கருத்தும் தெரிவிக்காமல், தான் அமைச்சர் என்பதையும் வெளிப்படுத்தாமல் அவர் பேருந்தில் இறங்கிச் சென்றுவிட்டார்.
Conducted a surprise field inspection by travelling on BMTC buses across Bengaluru to assess commuter experience firsthand. Ensuring safe, reliable and accountable public transport remains our highest priority.@BMTC_BENGALURU#BMTC #Bengaluru #PublicTransport #Karnataka pic.twitter.com/uyFOqsuwmd— Byrathi Suresh (@byrathi_suresh) July 12, 2026
அந்த பேருந்தில் மட்டுமின்றி, நேற்றைய தினம் இரவு 7.10 மணியில் இருந்து இரவு 9.10 மணிவரை சுமார் 2 மணிநேரம் 10 அரசுப் பேருந்துகளில் இதுபோல் தனது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல், சாதாரண பயணியாக சென்று ஆய்வு நடத்தினார்.
ஜெயாமஹால், ஆர்.டி நகர், சி.பி.ஐ ரோடு, ஹெப்பால், மன்யதா டெக் பார்க், ஹென்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நேற்றிரவு பேருந்துகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கிறார், அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ்.
பேருந்து சேவையின் தரம், பயணிகளின் பாதுகாப்பு, பெங்களூரு பொதுப்போக்குவரத்தில் தினமும் பயணிக்கும் பயணிகள் அன்றாடம் எதிர்கொள்ளும் குறைகள், சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட பயணிகளின் அனுபவத்தை நேரடியாக மதிப்பிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த திடீர் கள ஆய்வை அமைச்சர் மேற்கொண்டிருக்கிறார்.
தனது இந்த நடவடிக்கை குறித்த விவரங்கலை சமூக ஊடகங்களில் அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் பகிர்ந்துகொண்டார். மேலும், நகரம் முழுவதும் பாதுகாப்பான, நம்பத்தகுந்த மறறும் பொறுப்பான பொதுப்போக்குவரத்தை உறுதி செய்வதில் அரசு உறுதிப்பூண்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.
சில்லறை இல்லாமல் இறக்கிவிடப்பட்டது மட்டுமின்றி இன்னும் சில பிரச்னையையும் அமைச்சரின் பார்வையில் சிக்கியது.
ஜெயாமஹால் பகுதியை நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்து, Fun World பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் சென்றிருக்கிறது, ஒரு பயணி அங்கு நிறுத்தும்படி கூறியும் அங்கு நிறுத்தப்படவில்லை. அமைச்சர் சுரேஷ் இதை இன்னொரு பேருந்தில் இருந்து பார்த்துள்ளார், உடனே அந்த குறிப்பிட்ட பேருந்தின் நடத்துநர் மற்றும் ஓட்டுநரை இடைநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
அதேபோல், ஒரு பேருந்தில் இருந்து இறங்கி, ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் ஏறி உள்ளார். ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்துள்ளார். மீட்டரில் 30 ரூபாய் காட்டியுள்ளது, ஆனால் அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் 36 ரூபாய் கேட்டுள்ளார். மீட்டரை சரிசெய்ய வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். ஆட்டோவுக்கு 40 ரூபாய் கொடுத்துவிட்டு, அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதையும் அதிகாரிகளிடம் குறிப்பிட்டார்.