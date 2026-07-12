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'சில்லறை இல்லாட்டி இறங்கு' அமைச்சரை கடிந்த கண்டக்டர் - உடனே அவர் செய்த காரியம்?

Minister Viral Inspection : பேருந்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர், நடத்துநரிடம் 100 ரூபாய் கொடுத்து டிக்கெட் கேட்டுள்ளார். டிக்கெட்டுக்கு சரியான சில்லறை இல்லையென்றால் பேருந்தில் இருந்து இறங்கும்படி அமைச்சரிடமே அந்த நடத்துநர் கூறிய சம்பவம் நடந்தேறியுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:58 PM IST
'சில்லறை இல்லாட்டி இறங்கு' அமைச்சரை கடிந்த கண்டக்டர் - உடனே அவர் செய்த காரியம்?
Image Credit: Karnataka Minister Byrathi Suresh Viral Inspection | Image Source : X/@byrathi_suresh - ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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