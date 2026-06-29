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மோடி அமைச்சரவையில் பெரிய மாற்றம்? தர்மேந்திர பிரதான் அவுட்? நிர்மலா சீதாராமனுக்கு சிக்கல்?

Modi Cabinet Reshuffle 2026:: நீட் தேர்வு முறைகேடு புகார்களால் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் பதவிக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், புதிய நிதி அமைச்சராக ஆர்பிஐ முன்னாள் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்படலாம் என டெல்லி அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 29, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:46 PM IST
மோடி அமைச்சரவையில் பெரிய மாற்றம்? தர்மேந்திர பிரதான் அவுட்? நிர்மலா சீதாராமனுக்கு சிக்கல்?
Image Credit: AI Generated | Modi Cabinet Reshuffle 2026Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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