மோடி அமைச்சரவை எடுத்த 4 முக்கிய முடிவுகள்! அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஒப்புதல்?

டெல்லி (Modi Cabinet): மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு மற்றும் மோடி அமைச்சரவை (Modi Cabinet) கூட்டத்தில் எடுத்த 4 முக்கிய முடிவுகள் பற்றி விரிவாக தெரிந்துக்கொள்ளுவோம். பொதுவாக ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முதல் பாதியாண்டு அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) உயர்வு அறிவிக்கப்படும். ஆனால் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் கடந்தும் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரவில்லை. எனவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசின் ஒவ்வொரு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தையும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். மார்ச் 18 ஆம் தேதி நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மத்திய அரசு என்னென்ன முடிவுகளை எடுத்துள்ளது? பார்ப்போம்.
மார்ச் 18 (புதன்கிழமை) பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு (CCEA) மீண்டும் கூடியது. இக்கூட்டத்தில் அரசு பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்தது. அதேநேரம் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) குறித்து விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) உயர்வு குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.
மோடி அமைச்சரவைக் குழு (CCEA) எடுத்த 4 முக்கியமான முடிவுகள் என்னென்ன?
1. பருத்தி விவசாயிகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு
பருத்தி கழகத்திற்கு (Cotton Corporation of India) ₹1,718.56 கோடி மானியம் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2023-24 பருத்தி பருவத்தில் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையின் (MSP) கீழ் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதற்கான இழப்பீடாக இந்த நிதி வழங்கப்படும்
2. பவ்யா' (Bhavya) தொழிற்பேட்டை திட்டம்
உற்பத்தித் துறையை மேம்படுத்த ₹33,660 கோடி மதிப்பிலான "பாரத் தொழில்துறை மேம்பாட்டுத் திட்டம்" (Bhavya) தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் 100 "பிளக் அண்ட் பிளே" (Plug-and-Play) தொழிற்பேட்டைகள் உருவாக்கப்படும். இதன் மூலம் சுமார் 15 லட்சம் பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் நிறுவனங்கள் உடனடியாக உற்பத்தியைத் தொடங்கத் தேவையான அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும் (சாலை, மின்சாரம், கழிவு மேலாண்மை) இங்கு தயார் நிலையில் இருக்கும்.
3. சிறு நீர்மின் திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரம்
கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளில் தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நோக்கில், சிறு நீர்மின் மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு (Small Hydropower Development Scheme) அமைச்சரவை பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது.
4. தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கம்
உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள பாரபங்கி - பஹ்ரைச் (Barabanki-Bahraich) தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பகுதியை நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவுபடுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதோடு, அப்பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உதவும்.
அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு எப்போது வரும்?
இந்தக் கூட்டத்திலும் அகவிலைப்படி குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. iஇதன் காரணமாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அகவிலைப்படி குறித்த முடிவுக்காக இன்னும் சில காலம் காத்திருக்க வேண்டும். தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 58 சதவீதமாக உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணமும் (DR) அதே அளவில் உள்ளது. அரசு இது குறித்து முடிவெடுக்கும் போது, ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் உட்பட நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்.
தற்போது அகவிலைப்படி எவ்வளவு?
அகவிலைப்படி உயர்வு (DA Hike) அறிவிக்கப்பட்டால், நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்.
அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. அகவிலைப்படி (DA) என்றால் என்ன? இது ஏன் வழங்கப்படுகிறது?
அகவிலைப்படி என்பது அதிகரித்து வரும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கத்தைச் சமாளிக்க அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு வாழ்க்கைச் செலவு சரிசெய்தல் (Cost of Living Adjustment) காரணியாகும். இது அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
2. 2026-ன் முதல் பாதியில் DA உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
சமீபத்திய அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில், 2026 ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வர வேண்டிய அகவிலைப்படி உயர்வு 2% முதல் 3% வரை இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. இதன் மூலம் தற்போதுள்ள 58% DA என்பது 60% ஆக உயர வாய்ப்புள்ளது.
3. அகவிலைப்படி (DA) அறிவிப்பு ஏன் தாமதமாகிறது?
வழக்கமாக ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு (மார்ச் மாதத் தொடக்கத்தில்) இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும். ஆனால், இந்த ஆண்டு மார்ச் 18 அன்று நடந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்திலும் இது குறித்து அறிவிப்பு வரவில்லை. கடந்த காலங்களில் ஹோலிக்குப் பிறகு மார்ச் மாத இறுதியில் அல்லது ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் அறிவிப்புகள் வெளியான நிகழ்வுகளும் உண்டு.
4. ஒருவேளை தாமதமாக அறிவிக்கப்பட்டால் நிலுவைத்தொகை (Arrears) கிடைக்குமா?
நிச்சயமாக. அரசு எப்போது அறிவிப்பை வெளியிட்டாலும், அது ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டதாகவே கருதப்படும். எனவே, ஜனவரி முதல் அறிவிப்பு வெளியாகும் மாதம் வரையிலான இடைப்பட்ட காலத்திற்கான நிலுவைத்தொகை (Arrears) ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
5. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இது பொருந்துமா?
ஆம், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 'அகவிலைப்படி' (Dearness Allowance) வழங்கப்படுவது போலவே, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'அகவிலை நிவாரணம்' (Dearness Relief - DR) அதே சதவீதத்தில் வழங்கப்படும்.
மேலும் படிக்க - 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு அதிகமாக இருக்கும், காரணம் இதுதான்.... விளக்கும் நிபுணர்கள்
மேலும் படிக்க - அரசு ஊழியர்கள் அலர்ட்! ஏப்ரல் மாதம் தான் டிஏ உயர்வா? வெளியான முக்கிய தகவல்
மேலும் படிக்க - 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய காலக்கெடுவை நீட்டித்த மத்திய அரசு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ