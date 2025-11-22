புதிய பணிக்கொடை விதிகள்: ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் பலன்கள்

புதிய பணிக்கொடை (Gratuity) விதிகள்: 1972-ம் ஆண்டின் பணிக்கொடைச் சட்டத்தின் (Payment of Gratuity Act, 1972) கீழ் மத்திய அரசு புதிய விதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஓய்வூக்கால பலன்களை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் பணிக்கொடை கணக்கீட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதே இதன் நோக்கமாகும்.
குறிப்பாக, 'குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு' (Fixed-term employees) இது ஒரு மிகச்சிறந்தது. பல்வேறு துறைகளில் ஒரே மாதிரியான பணிக்கொடை முறையை நடைமுறைப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.புதிய பணிக்கொடை (Gratuity) விதிகள் என்ன?, அதன் முக்கிய அறிவிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்கள் என்ன என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
புதிய பணிக்கொடை (Gratuity) மாற்றங்கள்:
- ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு 1 ஆண்டில் பணிக்கொடை
- முன்பு, ஒரு ஊழியர் பணிக்கொடை (Gratuity) பெற வேண்டுமானால், குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.
- ஆனால் புதிய விதிகளின்படி, குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்த ஊழியர்கள் (Fixed-term employees) 1 வருடம் பணிபுரிந்தாலே பணிக்கொடை பெற தகுதி பெறுவார்கள்.
- இதனால் குறுகிய கால ஒப்பந்தத்தில் பணிபுரியும் பலரும் பயன்பெறுவார்கள்.
'ஊதியம்' (Wages) புதிய விளக்கம்:
- அரசு 'ஊதியம்' என்பதற்கான வரையறையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
- இதன் மூலம் அடிப்படை சம்பளம் (Basic Pay), அகவிலைப்படி (Dearness Allowance), மற்றும் தக்கவைப்பு கொடுப்பனவு (Retaining Allowance) ஆகியவை 'ஊதியத்தில்' சேர்க்கப்படும்.
- மொத்த ஊதியத்தில் 50% அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட சதவீதம் கணக்கீட்டிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இது ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு பலன்களைக் கணக்கிடுவதில் ஒரு நிலையான தன்மையை உருவாக்கும்.
ஊழியர்களுக்கு அதிக பணிக்கொடைத் தொகை:
- ஊதியத்தின் வரையறை விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதால், ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் பெரும் பகுதி இப்போது கணக்கீட்டிற்குள் வரும்.
- இதனால், ஊழியர்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறும் போது அல்லது ஓய்வுபெறும் போது கையிலெடுக்கும் பணிக்கொடைத் தொகை (Payout) அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
நிறுவனங்களுக்கான அறிவுரை:
- புதிய விதிகளுக்கு ஏற்ப நிறுவனங்கள் தங்கள் சம்பளக் கணக்கீட்டு முறையை (Payroll systems) மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
- ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்குத் தகுதி காலம் குறைக்கப்பட்டிருப்பதால், நிறுவனங்களுக்கு பணிக்கொடைக்கான செலவு அதிகரிக்கக்கூடும்.
ஊழியர்களுக்கான அறிவுரை:
- நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்தத்தில் (Fixed-term contract) இருந்தால், உங்கள் பணி ஒப்பந்த விதிமுறைகளைச் சரிபார்க்கவும். ஏனெனில், நீங்கள் இப்போது முன்பை விட சீக்கிரம் பணிக்கொடை பெற தகுதியுடையவராக இருக்கலாம்.
புதிய தொழிலாளர் விதிகளின் (Labour Codes) பிற முக்கிய அம்சங்கள்:
- அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பணி நியமனக் கடிதம் (Appointment Letter) வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஸ்விக்கி, ஜோமேட்டோ போன்ற கிக் (Gig) பணியாளர்களுக்கும் சமூக பாதுகாப்பு பலன்கள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
- 40 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும்.
- பெண்கள் தங்கள் சம்மதத்துடன் இரவு நேரங்களிலும் பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இருப்பினும், முதலாளிகள் அவர்களுக்கு உரியப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
