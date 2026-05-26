  Bakrid Holiday | 2 நாள் லீவு! பக்ரீத் விடுமுறை தேதியை மாற்றிய அரசு... உங்க ஊர்ல என்ன நிலைமை?

Bakrid Holiday | 2 நாள் லீவு! பக்ரீத் விடுமுறை தேதியை மாற்றிய அரசு... உங்க ஊர்ல என்ன நிலைமை?

Bakrid 2026 Holiday Alert: 2026 பக்ரீத் பண்டிகை பிறை தெரிந்ததன் அடிப்படையில் இந்தியாவில் மே 28 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் மத்திய அரசு விடுமுறையை மே 28-க்கு மாற்றியுள்ளது. கேரளா 2 நாட்கள் (மே 27, 28) விடுமுறை அளித்துள்ளது, ஆனால் மேற்கு வங்கம் முந்தைய விடுமுறைகளை ரத்து செய்துவிட்டு மே 28-ஐ மட்டும் பொது விடுமுறையாக அறிவித்துள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீரில் மட்டும் மே 27 அன்று பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 26, 2026, 12:01 PM IST|Updated: May 26, 2026, 12:01 PM IST
Image Credit: Big Bakrid 2026 Holiday Twist Explained | Image: Shiva Murugesan (X)

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

