/Bakrid Holiday | 2 நாள் லீவு! பக்ரீத் விடுமுறை தேதியை மாற்றிய அரசு... உங்க ஊர்ல என்ன நிலைமை?

Bakrid 2026 Holiday Alert: 2026 பக்ரீத் பண்டிகை பிறை தெரிந்ததன் அடிப்படையில் இந்தியாவில் மே 28 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் மத்திய அரசு விடுமுறையை மே 28-க்கு மாற்றியுள்ளது. கேரளா 2 நாட்கள் (மே 27, 28) விடுமுறை அளித்துள்ளது, ஆனால் மேற்கு வங்கம் முந்தைய விடுமுறைகளை ரத்து செய்துவிட்டு மே 28-ஐ மட்டும் பொது விடுமுறையாக அறிவித்துள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீரில் மட்டும் மே 27 அன்று பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
Bakrid 2026 Holiday Date: இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு (2026) பக்ரீத் பண்டிகை (Eid al-Adha) எப்போது கொண்டாடப்படும் என்பதில் பலருக்கும் பெரிய குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. கேலண்டரில் மே 27 என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், பிறை தெரிந்ததன் அடிப்படையில் தேதிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மத்திய அரசு மற்றும் பல்வேறு மாநில அரசுகள் தங்களின் விடுமுறை பட்டியலை மாற்றியுள்ளன. எந்த மாநிலத்தில் எப்பொழுது பக்ரீத் பண்டிகை விடுமுறை? தமிழகத்தில் எந்த நாள் பக்ரீத் பண்டிகை? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
மே 27 அல்லது மே 28 இந்தியாவில் இஸ்லாமிய மாதமான 'ஜில் ஹிஜ்ஜா' (Zil Hijja) மாதத்தின் முதல் பிறை மே 18 அன்று தென்பட்டது. இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின்படி, இந்த மாதம் தொடங்கிய 10-வது நாளில் பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படும். டெல்லி ஜாமா மசூதியின் ஷாஹி இமாம் செய்யத் ஷாபான் புகாரி மற்றும் இமாரத்-இ-ஷரியா ஹிந்த் உள்ளிட்ட முதன்மை மத அமைப்புகள், இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பக்ரீத் பண்டிகை மே 28, 2026 (வியாழக்கிழமை) அன்றுதான் கொண்டாடப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன.
முன்னதாக அரசு கேலண்டரில் மே 27 அன்று பக்ரீத் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் பிறை தாமதமாகத் தெரிந்ததால், மத்திய பணியாளர் அமைச்சகம் (Personnel Ministry) ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி,
டெல்லி மற்றும் புதுடெல்லியில் உள்ள அனைத்து மத்திய அரசு நிர்வாக அலுவலகங்களுக்கும் மே 27-க்கு பதிலாக, மே 28, 2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று பக்ரீத் பொது விடுமுறையாக இருக்கும். இதன் காரணமாக தேசிய பங்குச்சந்தைகள் (NSE, BSE) மற்றும் வங்கிகளுக்கான விடுமுறையும் மே 28-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களிடையே கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் 2 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதோ அந்தந்த மாநிலங்களின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள்.
கேரளா (2 நாட்கள் விடுமுறை - உறுதி செய்யப்பட்டது) கேரள அரசு தனது மாநிலத்தில் மே 27 மற்றும் மே 28 ஆகிய இரண்டு நாட்களையும் பொது விடுமுறையாக அறிவித்துள்ளது.
ஏற்கனவே அரசு நாட்காட்டியின்படி மே 27 (புதன்கிழமை) விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது பண்டிகை மே 28 அன்று கொண்டாடப்படுவதால், பொது நிர்வாகத் துறை (GAD) மே 28-ஆம் தேதியையும் சேர்த்து விடுமுறையாக அறிவித்துள்ளது.
எனவே கேரளாவில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில்முறை கல்லூரிகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு இந்த இரண்டு நாட்களும் தொடர் விடுமுறையாக இருக்கும்.
மேற்கு வங்க அரசு தங்களின் முந்தைய உத்தரவை முழுமையாக மாற்றியமைத்துள்ளது. அங்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை கிடையாது; மே 28 மட்டுமே ஒரே விடுமுறை நாள். முன்னதாக 2025 நவம்பர் அறிவிப்பின்படி, பக்ரீத்துக்கு முந்தைய நாள் (மே 26) மற்றும் பக்ரீத் பண்டிகை (மே 27) என இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போது அந்த உத்தரவை ரத்து செய்துவிட்டு, புதிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி மே 26 (செவ்வாய்) மற்றும் மே 27 (புதன்) ஆகிய இரண்டு நாட்களும் வழக்கமான வேலை நாட்களாகச் செயல்படும். அதற்குப் பதிலாக நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் ஆக்ட் 1881 (Negotiable Instruments Act)-ன் கீழ் மே 28 (வியாழக்கிழமை) மட்டுமே ஒரே பொது விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் (தியாகத் திருநாள்) கொண்டாடப்படும் என தலைமை காஜி அறிவித்துள்ளார். இந்த நாளுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு பொது விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவின் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் மே 28 அன்று பக்ரீத் கொண்டாடும் வேளையில், ஜம்மு-காஷ்மீர் மட்டும் ஒரு நாள் முன்னதாக அதாவது மே 27 (புதன்கிழமை) அன்றே பண்டிகையைக் கொண்டாடுகிறது.
இதற்குக் காரணம், காஷ்மீரில் உள்ளூர் மதக் குருமார்கள் மே 17 அன்றே பிறை தென்பட்டதை உறுதி செய்தனர். இதனால் அவர்களுக்கு மே 18-ஆம் தேதியே ஜில் ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் முதல் நாளாகத் தொடங்கியது. சவூதி அரேபியா மற்றும் இதர வளைகுடா நாடுகளின் நாட்காட்டியோடு ஒத்துப்போவதால், காஷ்மீர் மக்கள் மே 27-ஆம் தேதியே தங்களின் பக்ரீத் வழிபாடுகளையும் தியாகத் திருநாள் கொண்டாட்டங்களையும் நடத்துகின்றனர்.
இந்தியாவின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் நிலவும் விடுமுறை மாற்றங்களை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ள இந்த அட்டவணை உதவும்
|
மாநிலம்
|
விடுமுறை தேதி
|
முக்கியக் குறிப்பு
|மத்திய அரசு அலுவலகங்கள்
|மே 28, 2026 (வியாழன்)
|மே 27-க்கான விடுமுறை ரத்து செய்யப்பட்டு, மே 28-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
|கேரளா
|மே 27 மற்றும் மே 28
|இரண்டு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
|மேற்கு வங்கம்
|மே 28, 2026 (வியாழன்)
|மே 26, 27 ஆகிய தேதிகளில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த விடுமுறைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன
|ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்
|மே 27, 2026 (புதன்)
|உள்ளூர் பிறை பார்க்கும் வழக்கத்தின்படி மே 27 அன்றே பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
|
டெல்லி, ஹரியானா, உபி
|
மே 28, 2026 (வியாழன்)
|
பிறை மாற்றத்தால் வியாழக்கிழமைக்கு விடுமுறை மாற்றப்பட்டுள்ளது.
|தமிழ்நாடு
|மே 28-ஆம் தேதி (தியாகத் திருநாள்)
|வியாழக்கிழமைக்கு விடுமுறை மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இஸ்லாமியர்களின் மிக முக்கியமான இரண்டு பண்டிகைகளில் பக்ரீத் அல்லது ஈத் அல்-அதா (Eid al-Adha) ஒன்றாகும். இது 'தியாகத் திருநாள்' என்று போற்றப்படுகிறது.
இறைவனின் கட்டளைக்கு இணங்கி, தனது ஒரே மகன் இஸ்மாயிலை பலியிடத் துணிந்த இறைத்தூதர் இப்ராஹிமின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையையும், தியாகத்தையும் நினைவுகூரும் பொருட்டே இப்பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இப்ராஹிமின் தியாகத்தை மெச்சி, அவரது மகனுக்குப் பதிலாக ஒரு ஆட்டை பலியிடுமாறு இறைவன் கட்டளையிட்டார். இந்த நிகழ்வின் அடிப்படையில், பக்ரீத் நாளில் இஸ்லாமியர்கள் ஆடு அல்லது மாடுகளை குர்பானி (தியாக பலி) கொடுத்து, அந்த இறைச்சியை ஏழைகளுக்கும், உறவினர்களுக்கும் பகிர்ந்து வழங்கி மகிழ்கிறார்கள். அத்தோடு இந்த மாதத்தில்தான் புனித ஹஜ் யாத்திரையும் நிறைவடைகிறது.