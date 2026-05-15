/பஜனை பாடகருக்கு பணத்தால் அபிஷேகம்! பக்தர்கள் செய்த சம்பவம் வைரல்..

Money Rain On Gujarat Singer : குஜராத் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியின் போது பிரபல பாடகர் மீது பலரும் மூட்டை மூட்டையாக ரூபாய் நோட்டுகளை கொட்டி அவருக்கு அபிஷேகம் செய்த வீடியோ இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.
Money Rain On Gujarat Singer : வழக்கமாக இந்து கோயில்களில் உள்ள சாமி சிலைகளுக்கு தான் தண்ணீர், பால், பழங்கள், தேன், பூ, சந்தனம், காசு உள்ளிட்டவற்றால் அபிஷேகம் செய்யப்படும். ஆனால் இங்கு ஒரு பாடகருக்கு மூட்டை மூட்டையாக ரூபாய் நோட்டு கட்டுகளால் மட்டும் பண அபிஷேகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குஜராத் மாநிலம், ஜுனாகத் எனும் பகுதிக்கு அருகே உள்ள கம்பாலியா கிராமத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அங்கு பாரம்பரிய டாயிரோ நிகழ்ச்சியில் பிரபல பஜனை பாடகரான கோபால் சாது பாடிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த சிலர் அவர் மீது மூட்டை மூட்டையாக ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து வந்து அவர் மீது கொட்டி மூழ்கடித்தனர்.
அவரும் அதனை என்ஜாய் செய்து கொண்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார். அந்த வீடியோவில் பாடகர் சாது மேடைல அமர்ந்து ஹார்மோனியம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளது. அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் பலர் முட்டையில் இருக்கும் பணத்தை அவர் முன்னால் குவித்து கொண்டே இருக்கின்றனர். அவரது முகம் கூட வெளியில் தெரியாத அளவிற்கு அந்த மூட்டையில் இருந்த ரூபாய் நோட்டுகளில் அவர் மீது கொட்டி அவர்கள் மூழ்கடித்தனர். இத்தனை நடந்து போதும் அந்த பாடகர் பாடிக் கொண்டே இருந்தார்.
A video that has gone viral on social media shows a bhajan singer performing at a devotional gathering in Gujarat's Junagadh district being showered with cash notes. During Kaviraj Jignesh's Dayro, a traditional Gujarati folk performance, fans threw cash notes at him in what many… pic.twitter.com/g133oLzvxN— Hate Detector (@HateDetectors) May 15, 2026
குஜராத்தின் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது டாய்ரோ. இந்த நிகழ்ச்சிகளில் குறிப்பாக இசை நிகழ்ச்சி இடம்பெறுவது வழக்கம். அதே சமயத்தில் கதை சொல்வது, பக்தி பாடல்கள் பாடுவது, நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியும் இருக்கலாம். குஜராத்தின் கிராமப்புறங்களில் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சி மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவையாக இருக்கிறது.
இந்த நிகழ்ச்சியின் காணொளிகள் தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன; இவை பல விவாதங்களையும் சுவாரஸ்யமான எதிர்வினைகளையும் தூண்டி வருகின்றன. அவர் மேடையில் பாடத் தொடங்கியதும், பார்வையாளர்கள் கைதட்டியும், இசைக்கு ஏற்ப நடனமாடியும் மகிழ்ந்ததை, வைரலாக பகிரப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் புகைப்படங்களில் காண முடிந்தது.
இருந்தாலும், அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், பக்தர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் மேடையின் மீது பணத்தை வாரி இறைத்த அந்த வித்தியாசமான காட்சியாகும். தொடக்கத்தில், மக்கள் மேடைக்கு அருகில் நின்று கொண்டு, பணக்கட்டுகளையும் தனித்தனி ரூபாய் நோட்டுகளையும் மேடையை நோக்கி வீசிக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால், நிகழ்ச்சி இன்னும் கொஞ்சம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியதும், இவ்வாறு வழங்கப்படும் காணிக்கைகளின் அளவு ரொம்பவே அதிகரித்தது.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல பார்வையாளர்கள் பணம் நிரம்பிய பைகளையும் சாக்குகளையும் சுமந்து கொண்டு மேடையை நோக்கி வந்தனர்; மற்றவர்கள் தொடர்ந்து பணத்தை வீசிக் கொண்டிருந்த வேளையில், இவர்கள் அந்தப் பணத்தை காற்றில் வாரி இறைத்தும், மேடையின் மீது கொட்டியும் மகிழ்ந்தனர்.
பக்திப் பாடல்கள் இடைவிடாமல் ஒலித்துக் கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில், மேடையில் குவிந்து கொண்டிருந்த பணக்குவியலைச் சமாளிக்கத் அங்கிருந்த ஆர்வளர்களும் ஏற்பாட்டாளர்களும் முயன்று கொண்டிருந்ததை அந்த வீடியோ காட்சிகளில் காண முடிகிறது.
இந்தக் காட்சிக்கு மேலும் சிறப்பூட்டும் வகையில், புகழ்பெற்ற நாட்டுப்புறக் கலைஞரான மாயாபாய் அஹிர் என்பவரின் மகனான ஜெயராஜ் அஹிரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்; நிகழ்ச்சியின் போது மேடையின் மீது பணத்தை வாரி இறைத்தவர்களுடன் அவரும் இணைந்து கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏற்பாட்டாளர்களின் கூற்றுப்படி, இந்நிகழ்ச்சியின் போது பெறப்பட்ட பணம் தனிப்பட்ட ஆதாயங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படாது; மாறாக, நன்கொடைகள், சமய நோக்கங்கள் மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் சார்ந்த சேவைப் பணிகளுக்காகவே அது பயன்படுத்தப்படும். இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய், எதிர்காலச் சமய முன்னெடுப்புகளுக்கும், சமூக நலப் பணிகளுக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
'பகவத் ஞான யக்ஞம்' (Bhagavad Gyan Yagya) சார்ந்த ஒரு சமய நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, காம்பாலியாவைச் சேர்ந்த 'பிரயாக்ராஜ் குழுவினர்' (Prayagraj Group) நாட்டுப்புற இசையையும் பக்தி பஜனைகளையும் மேடையில் அரங்கேற்றினர். நாட்டுப்புற இசை பாணியிலான பக்திப் பாடல்களைப் பாடுவதில் புகழ்பெற்றவரான கவிராஜ் ஜிக்னேஷ், கிருஷ்ண பரமாத்மா, நட்பு மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்ட பஜனைகளைப் பாடினார்; இதன் மூலம் அவர் அங்கு ஒரு கொண்டாட்டமும் பக்தியும் நிறைந்த சூழலை உருவாக்கினார்.