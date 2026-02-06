மாற்றுத்திறனாளி மகளை கர்ப்பமாக்கிய கொடூர தந்தை! DNA Test-ல் வந்த அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்..

Dad Impregnated Disabled Daughter Mumbai : மும்பையில், தனது 20 வயது மாற்றுத்திறனாளி மகளை சொந்த தந்தையே கர்ப்பமாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி!
தெற்கு மும்பை பகுதியில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் 20 வயது இளம் பெண் ஒருவர், தனது பாட்டியிடம் வயிற்றில் அசௌகரிய உணர்வு ஏற்படுவதாக கூறியிருக்கிறார். இவருக்கு வாய் பேசாது-காது கேளாது. சைகை மொழியில் வயிற்றுக்குள் புழு நெளிவது அல்லது பூச்சி இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படுவதாக அந்த பெண் கூறியிருக்கிறார். பின்னர், அவர்கள் பகுதியில் இருக்கும் மருத்துவமனையில் அவரை அனுமதித்த போது, அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
அந்த பெண், ஐந்து மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் உடனடியாக அந்த காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளது. அந்த பெண்ணால் வாய் பேச முடியாது என்பதால், அவரால் புகார் அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவரது 50 வயதான தந்தையை காவல் துறையினர் விசார்த்த போது அப்படி எந்த பாலியல் வன்கொடுமையும் தனது மகளுக்கு நடக்க வாய்ப்பில்லை என்றும், அவரது கர்ப்பத்திற்கான காரணம் குறித்து விளக்கமளிக்க விருப்பமில்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இவரும் புகார் அளிக்கவில்லை.
கொடூர தந்தை!
அந்த பகுதியில் உள்ள அரசு சாரா அமைப்பை சேர்ந்த வித்யாக் பார்தி, லீலா படேட் மற்றும் மதுரா கோட்லேக்கர் உள்ளிட்டோர் இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர். ஐந்து நாட்களில் அவர்கள் வரைபடம் மற்றும் சைகை மொழி மூலம் அந்த பெண்ணிடம் பேசியதில் மேலும் அதிர்ச்சியளிக்கும் சில தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது. அந்த உரையாடலில் அவர், தன்னை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்தவர்களின் பெயரை கூறியிருக்கிறார்.
அந்த பெண் கூறியதன் பேரில், 34 வயதுடைய ஒரு திருமணமான நபர் மற்றும் 17 வயது நிரம்பிய சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். இவர்கள் மீது FIR பதிவிடப்பட்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி விசாரணை ஆரம்பித்தது. கடந்த மார்ச் 21ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி வரை அந்த பெண்ணிற்கு துன்புறுத்தல் நேர்ந்திருக்கலாம் என கூறப்பட்டது.
அந்த பெண்ணின் கர்ப்பத்துக்கு யார் காரணம் என்பது குறித்த விசாரணையும் நடந்தது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களாக 17 பேரின் DNA மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு கொடுக்கப்பட்டன. இதில், அந்த பெண்ணின் தந்தையின் மாதிரியும் ஒன்று. 17 டிஎன்ஏ சாம்பில்களில் ஒரே ஒரு டிஎன்ஏதான் அந்த சிசுவுடன் ஒத்துப்போனது. அது, அந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணின் சொந்த தந்தையுடையது.
கைது..!
தடய அறிவியல் அறிக்கை, கடந்த ஜனவரி 27ஆம் தேதி கிடைத்துள்ளது. இதில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் 50 வயது தந்தையின் டிஎன்ஏ மாதிரிக்கள் ஒத்து போனதால், அவர் உடனடியாக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். இது குறித்து பேசிய அதிகாரிகள், இது பெருங்குற்றச்செயல் என்றும், இதற்கு 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் சிறை தண்டனை கிடைக்கலாம் என்றும் கூறினர். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவரால் ஜாமீனுக்கும் விண்ணப்பிக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது.
