மோந்தா புயல்: இப்போது எங்கு உள்ளது.. எப்போது கரையை கடக்கும்?

ஆந்திர மாநிலத்தின் கடலோரப் பகுதிகளில் கடும் புயல் அதிர்ச்சி உருவாகியுள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவான 'மோந்தா' புயல் தற்போது மசூலிப்பட்டினத்திலிருந்து 230 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், காக்கிநாடாவிலிருந்து தென்கிழக்கே சுமார் 310 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புயல் இன்று (அக்டோபர் 28) இரவு காக்கிநாடா அருகே கரையை கடக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. புயல் கரையைக் கடக்கும் நேரத்தில் மணிக்கு 110 கிலோமீட்டர் வரை கடும் காற்று வீசக்கூடும் எனவும், பரவலாக மழை பெய்யும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்றது
சென்னை வானிலை மையம் நேற்று (அக்டோபர் 27) வெளியிட்ட அறிக்கையில், தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நள்ளிரவில் தீவிரமடைந்து மோந்தா புயலாக மாறியது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தீவிரப்புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது. மசூலிப்பட்டினம்–கலிங்கப்பட்டினத்துக்கிடையே காக்கிநாடா அருகே கரையை அடையும் என்றும், அச்சமயத்தில் காற்று வேகம் மணிக்கு 90 முதல் 110 கி.மீ வரை இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மழை, காற்று எச்சரிக்கை
இந்த புயலின் தாக்கத்தால் ஆந்திரா மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. சில இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என ஆந்திர அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
தமிழகத்திலும் புயலின் பரவலான தாக்கம் காணப்படுகிறது. கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி போன்ற மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்களிலும் பலத்த காற்று வீசும் எனவும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.
துறைமுகங்களில் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் ஏற்றம்
புயலின் தீவிரநிலை கருத்தில் கொண்டு, காக்கிநாடா துறைமுகத்தில் மிகப்பெரிய அபாயத்தைக் குறிக்கும் 8ஆம் எண் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. விசாகப்பட்டினம் மற்றும் கங்காவரம் துறைமுகங்களில் 6ஆம் எண் எச்சரிக்கையும், மசூலிப்பட்டினம் மற்றும் நிசாம்பட்டினம் துறைமுகங்களில் 5ஆம் எண் எச்சரிக்கையும் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
காக்கிநாடா மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் மீட்பு அணிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. கடலோர கிராமங்களில் மக்கள் பாதுகாப்பான தங்குமிடங்களுக்கு மாற்றப்படுகின்றனர். மின் மற்றும் தொடர்பு சேவைகள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால் அவசரப்பணிகள் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை
ஆந்திர அரசு மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குழுக்கள் (NDRF) இணைந்து 24 மணி நேர அவசர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. பொதுமக்கள் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டுமெனவும், அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
