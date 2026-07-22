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50% ஓய்வூதிய உயர்வு: மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், மாற்றுத்தியனாளிகளுக்கு ஜாக்பட், மாநில அரசு அதிரடி

West Bengal Pension Hike: மேற்கு வங்க மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ள ஓய்வூதிய உயர்வு செய்தி மாநிலச் செயலகமான 'நபன்னா' (Nabanna) வெளியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது. மாத ஓய்வூதியம் 50% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:35 PM IST
50% ஓய்வூதிய உயர்வு: மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், மாற்றுத்தியனாளிகளுக்கு ஜாக்பட், மாநில அரசு அதிரடி
Image Credit: West Bengal Pension Hike (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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