/50% ஓய்வூதிய உயர்வு: மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், மாற்றுத்தியனாளிகளுக்கு ஜாக்பட், மாநில அரசு அதிரடி

West Bengal Pension Hike: மேற்கு வங்க மக்களுக்கு மாநில அரசு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசை அளித்துள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள பாஜக அரசு, ஒரு முக்கிய சமூக நலத் திட்டத்தின் கீழ், முதியவர்கள், விதவைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாத ஓய்வூதியத்தை ரூ. 1,000-லிருந்து ரூ. 1,500-ஆக உயர்த்தியுள்ளது.
மேற்கு வங்க மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ள இந்த செய்தி மாநிலச் செயலகமான 'நபன்னா' (Nabanna) வெளியிட்ட அறிவிப்பின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது. மாத ஓய்வூதியம் 50% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான மாநில அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு இந்த முடிவு அறிவிக்கப்பட்டது. அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு மத்தியில், சமூகத்தின் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு வலையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த உயர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்தார்.
"அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியின் தொலைநோக்குப் பார்வையின் அடிப்படையில், முதியோர், விதவைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியத் தொகையை ரூ. 1,000-லிருந்து ரூ. 1,500-ஆக உயர்த்த முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இந்த உயர்வு ஆகஸ்ட் 1, 2026 முதல் நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) முறை மூலம் அமலுக்கு வரும்," என்று முதல்வர் அலுவலகம் 'X' தளத்தில் அறிவித்தது.
Guided by the vision of inclusive growth, Hon'ble CM Shri Suvendu Adhikari has approved the enhancement of monthly financial assistance under Old Age, Widow, and Disability Pensions from Rs 1000 to Rs 1500, effective August 1, 2026, via DBT. pic.twitter.com/2LbKUlF2pn— Chief Minister's Office, Govt. of West Bengal (@cmowbgov) July 20, 2026
திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத்திற்கு நிதித் துறை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது ஆகஸ்ட் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.
உயர்த்தப்பட்ட தொகை, செப்டம்பர் 1 முதல் நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) முறை மூலம் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படும்.
இதன் மூலம் வெளிப்படையான மற்றும் சரியான நேரத்தில் பணம் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும்.
உயர்த்தப்பட்ட ஓய்வூதியம் பின்வரும் திட்டங்களின் கீழ் தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு கிடைக்கும்:
இந்த நடவடிக்கையானது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான முதியவர்கள், விதவைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குக் கூடுதல் நிதி ஆதரவை வழங்கி பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|விவரம்
|அம்சம்
|நிலையான வருமனம் இல்லாத மக்கள்
|மேற்கு வங்கம், குறைந்த அல்லது நிலையான வருமானம் இல்லாத குடிமக்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் நோக்கில், தனது பரந்த நலத்திட்டக் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகப் பல ஆண்டுகளாகச் சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
|வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் மக்கள்
|இந்தத் திட்டங்கள், வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் முதியவர்கள், விதவைகள் மற்றும் கடுமையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அடிப்படை நிதி உதவியை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, மத்திய அரசின் நிதியுதவித் திட்டமான தேசிய சமூக உதவித் திட்டத்திற்குத் துணைபுரிகின்றன.
|தற்போதைய ஓய்வூதியம்
|தற்போதுள்ள ஏற்பாட்டின் கீழ், பயனாளிகள், பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் மாநில மற்றும் மத்திய அரசின் பங்களிப்புகளை இணைத்து, நேரடி வங்கிப் பரிமாற்றங்கள் மூலம் மாதத்திற்கு ₹1,000 பெற்றனர்.
|அதிகரித்த ஓய்வூதியம்
|ஆகஸ்ட் முதல் இது மாதத்திற்கு ₹1,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பஞ்சாயத்து மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் கீழ், 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டில் இதற்கான கூடுதல் நிதிச் சுமை ஈடுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மாவட்ட பஞ்சாயத்து மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி அதிகாரிகள் மற்றும் பிற அமலாக்க முகமைகள் இந்த உத்தரவை உடனடியாகச் செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
நகர்ப்புறங்களில் உள்ள தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு உயர்த்தப்பட்ட ஓய்வூதியம் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் பொறுப்பு மாநில நகர்ப்புற மேம்பாட்டு முகமையிடமும் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் குடும்பச் செலவுகளிலிருந்து பொருளாதார ரீதியாக நலிந்த குடும்பங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான சமூகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைச் பல மாநிலங்கள் மறுஆய்வு செய்து வரும் வேளையில் மேற்கு வங்க அரசின் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.