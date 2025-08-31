English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குறைந்த முதலீடு! 1 லட்சம் லாபம் தரும் அசத்தல் போஸ்ட் ஆபிஸ் திட்டம்!

அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்பு திட்டம் பலருக்கும் பாதுகாப்பான அதே சமயம் உத்தரவாதமான வருமான ஆதாரமாக உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 31, 2025, 09:59 AM IST
  • அஞ்சலகத்தின் அசத்தல் திட்டம்!
  • மாதம் ரூ.10,000 முதலீடு செய்தால் போதும்!
  • 5 ஆண்டுகளில் ரூ.1 லட்சம் கிடைக்கும்!

Trending Photos

கடக ராசியில் நுழையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை கொட்டும்
camera icon7
Guru Peyarchi
கடக ராசியில் நுழையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை கொட்டும்
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon10
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நிதியுதவி.. மோடி அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon5
pm matru vandana yojana
கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நிதியுதவி.. மோடி அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த கையோடு..விஷால் எடுத்த அதிரடி முடிவு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Vishal
நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த கையோடு..விஷால் எடுத்த அதிரடி முடிவு! என்ன தெரியுமா?
குறைந்த முதலீடு! 1 லட்சம் லாபம் தரும் அசத்தல் போஸ்ட் ஆபிஸ் திட்டம்!

பலருக்கும் வாங்கும் சம்பளத்தை எப்படி சேமித்து வைப்பது என்பது தெரிவதில்லை. தவறான முதலீடுகளில் பணத்தை இழந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் பாதுகாப்பான மற்றும் உத்தரவாதமான வருமானம் தரும் முதலீட்டு திட்டங்களை தேடுபவர்களுக்கு, அஞ்சல் அலுவலகத்தின் தொடர் வைப்புத் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக உள்ளது. மாதந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீடு செய்வதன் மூலம், 5 ஆண்டுகளில் லட்சக்கணக்கில் லாபம் ஈட்ட முடியும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பள்ளி கழிவறையில் குழந்தையை பெற்றெடுத்த 9ம் வகுப்பு மாணவி... ஷாக் சம்பவம் - பின்னணி என்ன?

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

2025 ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலாண்டிற்கு, இந்த திட்டத்திற்கான ஆண்டு வட்டி விகிதம் 6.7% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வட்டி காலாண்டுக்கு ஒருமுறை கூட்டப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். தேவைப்பட்டால், மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது. குறைந்தபட்சம் மாதம் ரூ.100 முதல் முதலீட்டை தொடங்கலாம். அதிகபட்ச முதலீட்டுக்கு வரம்பு ஏதுமில்லை. கணக்கு தொடங்கி ஒரு வருடம் முடிந்த பிறகு, உங்கள் வைப்பு தொகையில் 50% வரை கடனாக பெறும் வசதி உள்ளது.

ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேல் லாபம் பெறுவது எப்படி?

உதாரணமாக, நீங்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.10,000 இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உங்கள் மொத்த முதலீடு ரூ.10,000 x 60 மாதங்கள் = ரூ.6,00,000. தற்போதைய 6.7% வட்டி விகிதத்தின்படி, 5 ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வட்டி சுமார் ரூ.1,13,659 ஆகும். உங்கள் முதலீடு மற்றும் வட்டி சேர்த்து, 5 ஆண்டுகள் முடிவில் நீங்கள் பெறும் மொத்தத் தொகை ரூ.7,13,659 ஆக இருக்கும். இதன் மூலம், வெறும் 5 ஆண்டுகளில் உங்கள் முதலீட்டின் மீது ரூ.1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான லாபத்தை ஈட்ட முடிகிறது.

கணக்கை தொடங்குவது எப்படி?

இந்த திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீட்டிற்கு வருமான வரி சட்டம் 80C-யின் கீழ் வரி விலக்கு இல்லை. இருப்பினும், ஈட்டப்படும் வட்டிக்கு வரி உண்டு. ஒரு நிதியாண்டில் வட்டி வருமானம் ரூ.40,000-க்கு மேல் இருந்தால் 10% TDS செய்யப்படும். பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் பெயரிலும் இந்த கணக்கை தொடங்கலாம். இந்த கணக்கை தொடங்க, உங்கள் அருகிலுள்ள அஞ்சல் நிலையத்திற்கு சென்று, தேவையான ஆவணங்களான ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் மொபைல் எண் போன்றவற்றை கொடுத்து எளிதாக கணக்கைத் தொடங்கலாம்.

மேலும் படிக்க | வைரல் வீடியோ: குடிபோதையில் இருந்த இளைஞருக்கு அடி, உதை... மெட்ரோவில் நடந்த சம்பவம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
InvestmentPost Office SchemesPO SchemeMoneyTDS

Trending News