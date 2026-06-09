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தண்ணீர் தொட்டிக்குள் பாம்பு குட்டிகள்! டேங்கை திறந்தால்..கொத்துக்கொத்தா கெடக்குது

மனிதர்களை அஞ்ச வைக்கும் ஊர்வன வகைகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, பாம்பு. ஒரு பாம்பை பார்த்தாலே நம் அனைவருக்கும் கொலை நடுங்கும், கொத்துக்கொத்தாக அனைத்து பாம்புகளும் ஒரே இடத்தில் இருப்பதை பார்த்தால்..? என்ன ஆகும்? இதோ முழு விவரம்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:48 PM IST
தண்ணீர் தொட்டிக்குள் பாம்பு குட்டிகள்! டேங்கை திறந்தால்..கொத்துக்கொத்தா கெடக்குது
Image Credit: Snakes Inside Water Tank | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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