/தண்ணீர் தொட்டிக்குள் பாம்பு குட்டிகள்! டேங்கை திறந்தால்..கொத்துக்கொத்தா கெடக்குது

’பாம்பைக்கண்டால் படையும் நடுங்கும்’ என்பார்கள். இது உண்மைதான் என்பது பாம்பை நேரில் பார்த்தவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஒரு பாம்பை பார்த்தாலே, கால்கள் தரையில் நிற்காமல் தடதடவென ஆடும். அப்போ கொத்துக்கொத்தாக பல பாம்புகளை ஒரே இடத்தில் பார்த்தால் என்ன ஆகும்? அதை ஒரு குடும்பம் லைவாக சந்தித்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
உத்தரகாண்ட் மாநிலம், ஹரித்வார் அருகே இருக்கும் சராய் கிராமத்தில்தான் அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அங்கிருக்கும் ஒரு வீட்டின் வளாகத்தில், ஒரு பெரிய தண்ணீர் தொட்டி இருக்கிறது. இந்த தண்ணீர் தொட்டியை, யாரும் பல காலமாக பயன்படுத்தாமல் இருந்துள்ளனர். இந்த தொட்டியில் பல காலமாக பெருமளவில் குப்பைகள் சேர்ந்துள்ளன. இதையடுத்து, “இந்த தொட்டி இப்படியே கெடக்குதே..” என நினைத்து அதனை சுத்தம் செய்ய முயன்றுள்ளனர். அப்போது அந்த தொட்டியை திறக்கையில் அதில் இருந்த காட்சியை கண்டு அனைவரும் அரண்டு போய் விட்டனர்.
அந்த தொட்டியில், கொத்துக்கொத்தாக எண்ண முடியாத அளவில் உள்ளுக்குள் பாம்புகள் இருந்துள்ளன. பல ஆண்டுகளாக யாராலும் கண்டுகொள்ளப்படாமல், திறந்த நிலையில் தண்ணீருடன் இருந்த அந்த டேங்கை, பாம்புகள் தங்களின் கூடாரமாக உபயோகிக்க ஆரம்பித்துள்ளன. இங்கு, அதிக அளவிலாக இருக்கும் பாம்புகளை பார்த்த பிறகு, குடும்பத்தினர் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அங்கு வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள், பாம்பு மீட்பாளர்களுடன் வீட்டிற்கு வந்திருக்கின்றனர்.
Uttarakhand Alarming scenes from Haridwar— Oxomiya Jiyori (@SouleFacts) June 9, 2026
A startling incident has emerged from Haridwar, where 27 snakes were discovered inside a household water tank. The matter surfaced after residents noticed issues with the water supply from their taps. Upon checking the tank, the… pic.twitter.com/KGm1PDtq2Y
பாம்புகள் இத்தனை ஒரே இடத்தில் இருப்பதை பார்த்த பாம்பு மீட்பாளர்கள், அவற்றை தொட்டியில் இருந்து மீட்டுள்ளனர். மொத்தம் 27 பாம்புகளை அவர்கள் வெளியே எடுத்திருக்கின்றனர். அவற்றை ஒரு பெட்டியில் வைத்து, அங்கிருந்து எடுத்து சென்றிருக்கின்றனர்.
ஒரே தண்ணீர் தொட்டியில் 27க்கும் மேற்பட்ட பாம்புகள் கண்டெடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அங்கிருந்த மக்கள் பீதியடைய ஆரம்பித்தனர். அந்த பாம்புகள், பிற பகுதிகளுக்கும் சென்றதா என்பது அவர்களின் கேள்வியாக இருந்தது. இதையடுத்து, மக்களின் பதற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் பாம்பு மீட்பாளர்கள் பேசினர். அவை வெறும் தண்ணீர் பாம்புகள்தான் என்றும், அவற்றுக்கு விஷமில்லை என்றும் கூறினர். இதைத்தாண்டி, இவை குளங்கள், ஆறுகள், கால்வாய்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களுக்கு அருகில் இருப்பவை என்றும் கூறினர். இந்த வகை பாம்புகள், தவளைகள், மீன்கள் மற்றும் சிறிய பூச்சிகளை உண்டு வாழ்பவை என்றும் தெளிவுப்படுத்தினர். இவர்கள் இத்தனை விளக்கம் கொடுத்தும், ஒரு வீட்டிற்குள் உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கும் தொட்டிக்கும் எப்படி இந்த பாம்புகள் வந்தது என்பது பலரது கேள்வியாக இருக்கிறது. பாம்பு மீட்பாளர்களுக்கே இது மர்மமாக இருக்கிறதாம். அவர்களின் கூற்றின்படி, ஓரிரு பாம்புகள் முதலில் வந்திருக்கலாம் என்றும், அவை பாேட்ட குட்டிகள் இத்தனையாக சேர்ந்திருக்கலாம் என்றும் கூறுகின்றனர்.
பாம்புகள் இருந்த அல்லது அவை நீந்திய தண்ணீரை நேரடியாக உபயோகிப்பது பெரும்பாலும் பாதுகாப்பற்றது என்றே மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் பெரிய அளவில் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படாது என்றாலும், இதனால் சில கடுமையான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் வரலாமாம். குறிப்பாக, பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படும் தொற்றுநோய்கள், வாந்தி, வயிற்றுவலி, காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்டவை ஏற்படலாம்.
இந்த தண்ணீரை உபயோகித்து குளித்தா, தோலில் ஏதேனும் வெட்டுகள், காயங்கள் இருந்தால் அதன் வழியாக பாக்டீரியக்கள் உடலுக்குள் சென்று அலர்ஜியை உருவாக்கலாம்.
விஷம்பாம்புகள் தண்ணீரில் நீந்துவதால் மட்டுமே, அந்த தண்ணீர் விஷமாக மாறிவிடாதாம். பாம்பின் விஷம் என்பது, அதன் பற்களின் வழியாக கடித்தால் மட்டுமே ரத்தத்தில் கலந்து வேலை செய்யும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இவற்றை குடிக்க தகுந்ததும் இல்லை.