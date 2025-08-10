சொந்தமாக கார் உள்ளதா? இனி இந்த ஆவணம் கட்டாயம்! ரூ.4000 அபராதம்!

இந்தியாவில் சாலை பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், திருத்தப்பட்ட மோட்டார் வாகன சட்டம் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி, சாலையில் இயக்கப்படும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் காப்பீடு இருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. காப்பீடு இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது ஒரு சிறிய விதிமீறல் அல்ல, அது கடுமையான அபராதம் மற்றும் சிறைத்தண்டனைக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு குற்றமாகும் என போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் பிரிவு 196-இன் படி, காப்பீடு இல்லாமல் சாலையில் வாகனம் ஓட்டுவதற்கான தண்டனைகள் கணிசமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் படிக்க | அசைவம் அதிகம் உண்ணும் மாநிலங்கள்! தமிழ்நாட்டிற்கு எத்தனையாவது இடம்?
காப்பீடு விதிகள்
முதல் முறையாக காப்பீடு இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டி பிடிபட்டால், ரூ.2,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். அத்துடன், மூன்று மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனையோ அல்லது இரண்டுமோ சேர்த்து விதிக்கப்படலாம். இதே தவறை மீண்டும் செய்தால், அபராதம் இருமடங்காக, அதாவது ரூ.4,000 ஆக உயர்த்தப்படும். அத்துடன், மூன்று மாதங்கள் வரை சிறைத் தண்டனையும் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த அபராத தொகை இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் மற்றும் வணிக வாகனங்கள் என அனைத்து வகை வாகனங்களுக்கும் பொருந்தும்.
காப்பீடு ஏன் மிக அவசியம்?
இந்த கடுமையான சட்டத்தின் நோக்கம், பொதுமக்களை அபராதம் மூலம் தண்டிப்பது மட்டுமல்ல, எதிர்பாராத விபத்துகளால் ஏற்படும் பெரும் நிதிச் சுமையிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதே ஆகும். குறைந்தபட்சம் மூன்றாம் தரப்புக் காப்பீடு (Third-Party Insurance) வைத்திருப்பது ஒவ்வொரு வாகன உரிமையாளரின் சட்டப்பூர்வ கடமையாகும். ஒருவேளை காப்பீடு இல்லாத வாகனம் விபத்தை ஏற்படுத்தினால், அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மூன்றாம் நபரின் மருத்துவ செலவுகள், பழுதுபார்ப்பு செலவுகள் மற்றும் பிற இழப்பீடுகள் அனைத்தையும் விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தின் உரிமையாளரே தனது சொந்த பணத்தில் இருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த இழப்பீட்டு தொகைகள் பல லட்சங்கள் வரை செல்லக்கூடும் என்பதால், இது ஒரு தனிநபரின் வருங்கால சேமிப்பையே அழித்து பெரும் நிதி நெருக்கடிக்கு வழிவகுக்கும்.
காப்பீடு வகைகள்
1. மூன்றாம் தரப்புக் காப்பீடு (Third-Party Insurance): இது சட்டப்படி கட்டாயமானது. இது உங்கள் வாகனத்தால் பிறருக்கு ஏற்படும் சேதங்களுக்கு மட்டுமே இழப்பீடு வழங்கும்.
2. விரிவான காப்பீடு (Comprehensive Insurance): இது மூன்றாம் தரப்பு இழப்பீடுகளுடன் சேர்த்து, உங்கள் வாகனத்திற்கு ஏற்படும் சேதங்கள், திருட்டு மற்றும் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கும்.
எனவே, வாகன உரிமையாளர்கள் அபராதத்தை தவிர்ப்பதற்காக மட்டுமல்லாமல், தங்களையும் தங்கள் குடும்பத்தையும் எதிர்பாராத நிதி பேரழிவுகளிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்காகவும் தங்கள் வாகனங்களுக்கு தவறாமல் காப்பீடு செய்வதை உறுதி செய்யுமாறு போக்குவரத்துத் துறை அறிவுறுத்துகிறது.
மேலும் படிக்க | Cry Club : கதறி அழ வேண்டுமா? இங்க வாங்க! மனதை லைட் ஆக்கும் புது க்ளப்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ