தீபாவளிக்கு முன்பு பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ரூ.1500! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

தமிழக அரசின் சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தாலும், அதில் வெற்றிகரமான ஒரு திட்டமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையை திட்டம் உள்ளது.

Sep 7, 2025, 11:06 AM IST
பெண்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதில் வெற்றிகரமான ஒரு திட்டமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையை திட்டம் உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் தகுதியான பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை பல்வேறு மாநிலங்களும் பின்பற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில் மகாராஷ்டிர மாநில அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டம் தான் முக்கியமந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பஹின் யோஜனா. இந்த திட்டத்தின் கீழ், லட்சக்கணக்கான பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1500 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாதம் தங்களின் 14வது தவணை தொகையை பெண்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். தீபாவளி பண்டிகை விரைவில் வர உள்ளதால், இந்த தவணை தொகை எப்போது கிடைக்கும் என்ற ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | 'நண்பேன்டா' டிரம்ப் அடித்த அந்தர் பல்டி - அதற்கு பிரதமர் மோடி போட்ட பதிவு... அடடே!

திட்டத்தின் தற்போதைய நிலை

இந்த திட்டம், பெண்களின் அன்றாட வீட்டு செலவுகள், குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் மருத்துவ தேவைகள் போன்றவற்றை சமாளிக்க ஒரு பெரிய நிதி ஆதாரமாக விளங்கி வருகிறது. இதுவரை 13 தவணைகள் வெற்றிகரமாக மாநில அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 14வது தவணைக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அரசு இன்னும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், நிதித்துறை வட்டாரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்களின்படி, அடுத்த சில வாரங்களில் பணம் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

பணம் எப்போது வரும்?

முந்தைய தவணைகள், பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு மாதத்தின் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது வாரத்தில் வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளன. அந்த வகையில், செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தின் இறுதியிலோ அல்லது மூன்றாவது வாரத்தின் தொடக்கத்திலோ 14வது தவணை பணம் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரவிருக்கும் பண்டிகை கால செலவுகளை சமாளிக்க, இந்த தவணையை அரசு முன்கூட்டியே வழங்க வேண்டும் என்று பெண்கள் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

14வது தவணைத் தொகையை, பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்யுமாறு, மாநில நிதித்துறை வங்கிகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. பணம் வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ தேதி குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்

பயனாளிகள், தங்கள் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். தவறான தகவல்கள், பணம் பெறுவதில் தேவையற்ற தாமதத்தை ஏற்படுத்தலாம். அரசு திட்டங்கள் தொடர்பாக, சமூக வலைதளங்களில் பல போலியான செய்திகள் பரவி வருகின்றன. எனவே, பயனாளிகள், அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் என்றும், தேவையற்ற வதந்திகளை புறக்கணிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த திட்டம், கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள லட்சக்கணக்கான பெண்களுக்கு ஒரு நிலையான நிதி ஆதரவை வழங்கி, அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது.

மேலும் படிக்க: உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களா? உங்களுடன் ஊழல் முகாம்களா? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

