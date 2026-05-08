தர்பூசணியில் எலி மருந்து... 4 பேர் மரணத்தில் திடீர் ட்விஸ்ட் - முழு பின்னணி

Reason Behind Mumbai Family Death: பிரியாணியும், தர்பூசணி பழத்தையும் நள்ளிரவில் சாப்பிட்டதில் மும்பையைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தின் நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை கிளப்பியிருந்தது. உயிரிழந்தவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட தடயவியல் ஆய்வில் பல்வேறு அதிர்ச்சி தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
24 மணிநேரத்தில் நால்வரும் மரணம்
கடந்த ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி அன்று அப்துல் டோகாடியா குடும்பத்தினர் நால்வரும் இரவில் பிரியாணியும், நள்ளிரவில் தர்பூசணியையும் சாப்பிட்டு தூங்கியிருக்கின்றனர்.
|உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்
|வயது
|அப்துல் டோகாடியா (தந்தை)
|44
|நஸ்ரின் (தாய்)
|35
|ஆயிஷா (மூத்த மகள்)
|16
|சைனப் (இளைய மகள்)
|13
நால்வருக்கும் அதிகாலையில் அவர்களுக்கு வாந்தி, பேதி ஏற்பட்டு கடும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து சிகிச்சை மேற்கொண்டு அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் நால்வரும் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியது.
தர்பூசணி காரணம் இல்லை
தர்பூசணி பழத்தால்தான் அவர்கள் உயிரிழந்ததாக வதந்திகள் பரவின. இதனால், மும்பை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தர்பூசணியின் விற்பனை குறைந்து, விலையும் வீழ்ச்சி கண்டது. இந்த செய்தியின் தாக்கம் நாடு முழுவதும் இருந்தது. ஆனால், தர்பூசணியால் அவர்கள் உயிரிழக்கவில்லை என்றும் அதற்கான ஆதாரங்கள் ஏதுமில்லை என்றும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பச்சையாக மாறிய உள்ளுறுப்புகள்
தற்போதைய சூழலில், உயிரிழந்த நான்கு பேரின் உடல்களில் இருந்தும் உள்ளுறுப்பு மாதிரிகள் ரசாயனப் பகுப்பாய்விற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் மூளை, இதயம், குடல் போன்றவை பச்சை நிறத்தில் இருந்தது உடற்கூராய்வில் தெரியவந்தது. இதனால் அவர்கள் விஷம் அருந்தியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்டது.
வெளியான FSL அறிக்கை
அதேபோல், உயிரிழந்த நான்கு பேரும் கடைசியாக சாப்பிட்ட சிக்கன் பிரியாணி, தர்பூசணி, தண்ணீர மற்றும் பிற உணவு பொருள்கள் உள்ளிட்ட உணவின் மாதிரிகளை சேகரித்து, தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
தொடர்ந்து, தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகம் (FSL) அவர்கள் சாப்பிட்ட உணவுகளில் இருந்து இருந்து எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளை கொண்டு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. FSL அறிக்கை வழக்கை விசாரிக்கும் மும்பை போலீசாரிடம் சமர்பிக்கப்பட்டது. FSL அறிக்கையில்தான் நான்கு பேரின் மரணத்திற்கு காரணம் தெரியவந்துள்ளது.
துத்தநாக பாஸ்பைடு காரணம்
எலி மருந்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் துத்தநாக பாஸ்பைடு (Zinc phospide) தான் நான்கு பேரும் உயிரிழக்க காரணம் என FSL அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரசாயனம் அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்டது என்றும்; இவை அவர்களின் உடல்களிலும், தர்பூசணி பழத்திலும் கண்டறியப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
உறவினர்களுக்கு விருந்து
கடந்த ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி அன்று, உயிரிழந்த அப்துல் டோகாடியா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், அவர்களின் உறவினர்களுக்கு இரவு விருந்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். உயிரிழந்த நான்கு பேரும், உறவினர்களுடன் சேர்ந்து சிக்கன் பிரியாணியை சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். உறவினர்கள் புறப்பட்ட பிறகு நள்ளிரவு 1 மணியளவில் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டுள்ளனர்.
சிகிச்சை பலனின்றி மரணம்
முதலில் ஒருவர் மருத்துவரை அவர்களை வீட்டுக்கு வந்து சோதித்து பார்த்திருக்கிறார், அவர்களுக்கு மருந்தும் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால், நிலைமை மோசமான பின்னரே அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளனர்.
தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லும் முன்னரே இளைய மகள் உயிரிழந்தார். மும்பையின் அரசு மருத்துவமையான ஜேஜே மருத்துவமனையில் மற்ற மூவரும் சிகிச்சை பலனின்றி அன்றே உயிரிழந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
உறவினர்கள் சொன்ன மேட்டர்
இரவு உணவு அருந்திய உறவினர்களிடம் விசாரித்தபோது, தாங்களும் பிரியாணி சாப்பிட்டதாகவும் ஆனால் தங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லையே என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இதுவே போலீசாரை தர்பூசணியின் பக்கம் மீது கவனம் செலுத்தவைத்துள்ளது.
வேண்டுமென்றே சாப்பிட்டார்களா?
ஆரம்பகட்டத்தில் ஃபுட் பாய்சன் ஆகியிருக்கலாம் என கருதப்பட்ட நிலையில், சமீபத்திய ஆய்வில் துத்தநாக பாஸ்பைடு காரணம் என தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த நச்சுப்பொருள் தெரியாமல் தற்செயலாக உட்கொள்ளப்படடதா அல்லது வேண்டுமென்றே உள்கொள்ளப்பட்டதா என்பது இன்னும் தெளிவாகவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துளளனர்.
ஆதாரங்கள் இல்லை
அதுமட்டுமின்றி, அந்த குடும்பத்தினர் வேண்டுமென்றே அந்த ரசாயனத்தை உட்கொண்டு, விபரீத முடிவு எடுத்தனர் என்பதற்கும் வலுவான ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். தொடர்ந்து, உறவினர்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் மற்றும் சில சாட்சிகளிடம் போலீசார் வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.
ரசாயனம் கலக்கப்பட்டது எப்படி?
தர்பூசணியால் இல்லை, அதில் கண்டறியப்பட்ட துத்தநாக பாஸ்பைடு காரணமாகவே நான்கு பேரும் உயிரிழந்தனர் என்பது தெரியவந்திருக்கும் நிலையில், அதில் துத்தநாக பாஸ்பைடு எவ்வாறு கலந்தது என்பதை கண்டறிய தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. முழுமையான விசாரணைக்கு பிறகு அவர்கள் உயிரிழந்ததன் முழு பின்னணியும் தெரியவரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. மும்பை குடும்பத்தினர் உயிரிழக்க தர்பூசணி காரணமா?
இல்லை, தர்பூசணி பழம் இயல்பாக அவர்களின் மரணத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. அவர்கள் சாப்பிட்ட தர்பூசணி பழத்தில் எலி மருந்துக்கு பயன்படுத்தும் துத்தநாக பாஸ்பைடு எனும் நச்சு ரசாயனம் கலந்திருந்ததே மரணத்திற்கு காரணம் என தடயவியல் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
2. பிரியாணி சாப்பிட்ட உறவினர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதா?
இல்லை. அன்றைய இரவு விருந்தில் உறவினர்களும் கலந்துகொண்டு, உயிரிழந்தவர்கள் சாப்பிட்ட அதே சிக்கன் பிரியாணியை சாப்பிட்டனர். ஆனால், உறவினர்கள் புறப்பட்ட பிறகு நள்ளிரவு 1 மணியளவில் அந்த நான்கு பேர் மட்டும் தர்பூசணியை சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அதனால், உறவினர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
3. இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் விவரம்?
அப்துல் டோகாடியா (44), டோகாடியாவின் மனைவி நஸ்ரின் (35), மகள்கள் ஆயிஷா (16), சைனப் (14) - ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர்.
