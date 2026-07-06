/முதல் மழையிலேயே மூழ்கிய மும்பை! காலநிலை மாற்றமா? AI தொழில்நுட்பம் வெள்ளத்தைத் தடுக்க உதவுமா?

மும்பை: ஜூலை மாதத்தின் முதல் வாரத்திலேயே மகாராஷ்டிராவின் தலைநகர் மும்பை கனமழையால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக இடைவிடாமல் பெய்து வரும் மழையால் நகரின் பல பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. சாலைகள், ரயில் சேவைகள், விமான போக்குவரத்து உள்ளிட்டவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் மழையிலேயே மும்பை வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருப்பது, நகரின் வடிகால் அமைப்புகள் மற்றும் நகர்ப்புற திட்டமிடல் குறித்து மீண்டும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
மழை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்வது புதிதல்ல. ஆனால் குறுகிய நேரத்தில் மிக அதிக அளவு மழை பெய்வது, அதனுடன் கடல்மட்ட உயர்வு, உயர் அலை (High Tide) மற்றும் நகரமயமாக்கலின் தாக்கம் ஆகியவை இணைந்தபோது, மும்பை போன்ற கடலோர நகரங்கள் மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொள்கின்றன.
மும்பையின் புவியியல் அமைப்பே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும். கடலோர நகரமான மும்பை, இயற்கையாகவே தாழ்வான நிலப்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது. கனமழை பெய்யும் நேரத்தில் கடலில் உயர் அலை ஏற்பட்டால், மழைநீர் கடலுக்குள் வெளியேற முடியாமல் நகருக்குள்ளேயே தேங்குகிறது.
அதோடு கடந்த சில தசாப்தங்களில் ஏற்பட்ட வேகமான நகரமயமாக்கலும் பிரச்சினையை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
காலநிலை மாற்றம் காரணமாக மும்பையின் பருவமழைப் பொழிவு மிகவும் சீரற்றதாக மாறியுள்ளது.
காற்றில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது, அது அதிக ஈரப்பதத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. இதனால், மிகக் குறுகிய காலத்தில் அதிகப்படியான கனமழை கொட்டித் தீர்க்கிறது.
விரைவான நகரமயமாக்கல் மற்றும் நிலங்களை ஆக்கிரமித்து கட்டடங்கள் கட்டுவதால், மும்பையின் இயற்கை வடிகால்கள் அழிந்துவிட்டன.
மும்பை மற்றும் தானே பகுதிகளில் இருந்த சுமார் 40% சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் அலையாத்திக் காடுகள் (Mangroves) வணிக நோக்கங்களுக்காக அழிக்கப்பட்டுள்ளன. இவைதான் நகரின் 'ஸ்பாஞ்' (Sponge) மற்றும் 'கிட்னி' போலச் செயல்பட்டு உபரி நீரை உறிஞ்சும் இயற்கை அரண்களாக இருந்தன.
வெள்ள மேலாண்மையில் சிங்கப்பூர் மற்றும் டோக்கியோ போன்ற உலக நாடுகள் பின்பற்றும் சில சிறந்த தொழில்நுட்பங்களை மும்பை தற்போது செயல்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திடம் (NDMA) ₹10,000 கோடி மதிப்பிலான வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தை மும்பை சமர்ப்பித்துள்ளது.
சிங்கப்பூரின் 'ABC Waters' திட்டத்தைப் போல, பூங்காக்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் மழைநீர் தோட்டங்களை (Rain Gardens) அமைத்து, தண்ணீர் நேரடியாக வடிகால்களுக்குச் சென்று பாரத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பாகவே நிலத்தில் உறிஞ்சப்பட வேண்டும்.
டோக்கியோ நகரைப் போல பிரம்மாண்ட நிலத்தடி சுரங்கங்களை மும்பையில் உடனடியாக அமைக்க முடியாவிட்டாலும், தாழ்வான பகுதிகளில் தற்காலிகமாகப் பெருமளவு தண்ணீரைச் சேமிக்கும் நிலத்தடி தொட்டிகளையும், பம்புகளையும் உருவாக்க முடியும்.
பாரம்பரிய முறைகளைத் தாண்டி, நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமே இத்தகைய பேரிடர்களை எதிர்கொள்ள முடியும். வெள்ள மேலாண்மையில் AI-இன் முக்கியப் பங்களிப்புகள்:
செயற்கைக்கோள் படங்கள் மற்றும் முந்தைய காலநிலைப் தரவுகளை (Data) மெஷின் லேர்னிங் (Machine Learning) மூலம் பகுப்பாய்வு செய்து, 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே 80%-க்கும் அதிகமான துல்லியத்துடன் வெள்ள அபாயத்தைக் கணிக்க முடியும். இதற்கு 'Google Flood Hub' மற்றும் 'Vassar Labs' போன்ற கருவிகள் உதவுகின்றன.
மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் மேன்ஹோல்களில் ஐஓடி சென்சார்களை (IoT Sensors) பொருத்துவதன் மூலம், நீரின் அளவை உடனுக்குடன் (Real-time) கண்காணிக்கலாம். அடைப்புகள் ஏற்படும் போது அல்லது நீர்மட்டம் உயரும் போது AI தானாகவே வெள்ளக் கதவுகளைத் திறந்து, பம்புகளை இயக்கி நீரை வெளியேற்றும்.
வெள்ளம் எந்தெந்தப் பகுதிகளுக்குப் பரவக்கூடும் என்பதை டீப் லேர்னிங் (Deep Learning) மாதிரிகள் மூலம் வரைபடமாக மாற்றி, பொதுமக்களின் மொபைல் போன்களுக்கு SMS மற்றும் வரைபட எச்சரிக்கைகளாக அனுப்பலாம். இதன் மூலம் சப்வேக்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளை மக்கள் தவிர்த்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்ல முடியும்.
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நாடு / நகரம்
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பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம்
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முக்கிய அம்சம் / நன்மை
|சிங்கப்பூர்
|ABC Waters & பயோ-ரெடென்ஷன் தோட்டங்கள்
|இயற்கை வழியில் தண்ணீரை உறிஞ்சுதல் மற்றும் வடிகால் பாரத்தைக் குறைத்தல்.
|டோக்கியோ (ஜப்பான்)
|G-Cans (பிரம்மாண்ட நிலத்தடி சுரங்கங்கள்)
|நகருக்குள் புகும் வெள்ள நீரைத் திசை திருப்பி கடலில் கலக்கச் செய்தல்
|மும்பை (இந்தியா)
|முன்மொழியப்பட்ட ₹10,000 கோடி NDMA திட்டம் & AI சென்சார்கள்
|பம்புகள் மேலாண்மை, ஸ்மார்ட் சென்சார்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் சேமிப்பு.
இந்தியாவில் பேரிடர் மேலாண்மைக் கொள்கைகள் சிறப்பாக இருந்தாலும், அரசுத் துறைகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்புக் குறைபாடு மற்றும் மக்கள் தொகை அடர்த்தி காரணமாகச் செயல்படுத்துவதில் தொய்வு ஏற்படுகிறது.
சட்டங்களை முறையாக அமல்படுத்துவதுடன், மாங்குரோவ் காடுகளைப் பாதுகாப்பது, நீர்நிலைகளின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது மற்றும் AI போன்ற ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பங்களை வடிகால் அமைப்போடு ஒருங்கிணைப்பது மட்டுமே மும்பையை இனிவரும் காலங்களில் பெருவெள்ளத்தில் இருந்து காப்பாற்ற ஒரே வழியாகும்.
காலநிலை மாற்றத்தின் சவால்களை வெறும் பொறியியல் கட்டமைப்புகளால் மட்டும் வெல்ல முடியாது; இயற்கையோடு இணைந்த திட்டமிடலும், செயற்கை நுண்ணறிவின் துணையும் மட்டுமே நிரந்தரத் தீர்வைத் தரும்.