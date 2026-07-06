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முதல் மழையிலேயே மூழ்கிய மும்பை! காலநிலை மாற்றமா? AI தொழில்நுட்பம் வெள்ளத்தைத் தடுக்க உதவுமா?

மும்பையில் பெய்த கனமழையால் பல பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. காலநிலை மாற்றம், நகர வளர்ச்சி, இயற்கை சதுப்புநிலங்கள் அழிவு ஆகியவை இந்த வெள்ள அபாயத்தை அதிகரித்துள்ளன. உலக நாடுகள் பின்பற்றும் வெள்ள மேலாண்மை முறைகள், AI மற்றும் Smart Drainage தொழில்நுட்பங்களின் பங்கு, மும்பைக்கான நீண்டகால தீர்வுகள் குறித்து இந்த கட்டுரை விரிவாக விளக்குகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:30 PM IST
முதல் மழையிலேயே மூழ்கிய மும்பை! காலநிலை மாற்றமா? AI தொழில்நுட்பம் வெள்ளத்தைத் தடுக்க உதவுமா?
Image Credit: AI Generated | Mumbai Rains: City Flooded in First Downpour! Climate ChangeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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