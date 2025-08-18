வெள்ளத்தில் மிதந்த பள்ளி வேன்! உள்ளே சிக்கிய குழந்தைகள்..வைரல் வீடியோ..

Mumbai Heavy Rain Red Alert Viral Video : மும்பையில், இன்று காலை முதல் அதிகனமழை பெய்து வருகிறது. இதையடுத்து, அங்கு பல்வேறு பகுதிகளில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்கர், சிந்துதுர்க், அவுரங்காபாத், ஹிங்கோலி, ஜால்கான், ஜல்னா உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆரஞ்ச் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மும்பையில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை:
தற்போது கொட்டித்தீர்ந்து வரும் கனமழையால் டெல்லியில் இருக்கும் யமுனா நதி, நாளைக்குள் 206 மீட்டர் அதிகமாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இது, அபாய நிலையான 205.33 மீட்டரை தாண்டுவதாக மத்திய நீர் வாரியம் தெரிவித்திருக்கிறது. மும்பையின் அந்தேரி, கட்கோபார், நெவி மும்பை மற்றும் தெற்கு மும்பை ஆகியவை இந்த மழையால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கி வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இந்த அதிகனமழை தொடரும் என்று அறிவித்து இருக்கிறது. நகர்புறத்தில் வெள்ள அபயம் அதிகரிக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
வெள்ளத்தில் சிக்கிய பள்ளி வேன்!
மும்பையில் அதிகனமழை மற்றும் ரெட் அலர்டை தொடர்ந்து பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், காலையில் இந்த நிலை இல்லை என்பதால், பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகள் எப்போதும் போல கிளம்பி சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால், கனமழை அதிகரித்து, கடும் வெள்ளத்தில் சில வண்டிகள் சிக்கிக்கொண்டன.
அதில், பள்ளி வேனும் ஒன்று, காந்தி மார்கெட் அருகில் உள்ள கிங்க்ஸ் சர்கில் என்கிற இடத்தில் இந்த பள்ளி வேன் ஆனது வெள்ளத்தில் சிக்கிக்கொண்டது. பள்ளி வேன், வெள்ளத்தில் சிக்கிக்கொண்டதை அடுத்து, மும்பை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, வேனில் இருந்த குழந்தைகளை மீட்டு மாடுங்கா காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.
வைரல் வீடியோ:
School Kids stranded inside School buses nr KingsCircle, Gandhi Market, being rescued by @MumbaiPolice personnel & taken to safety to Matunga Police Station.#MumbaiRains
@utkarshs88pic.twitter.com/NsXgRklizj https://t.co/Al0Z9UL1ys
— मुंबई Matters (@mumbaimatterz) August 18, 2025
தற்போது ஒரு வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. அதில், இடுப்பு வரை நிற்கும் தண்ணீரில், இருவர், தங்கள் கைகளில் இரண்டு இரண்டு குழந்தைகளாக தூக்கி வந்து, பத்திரமான இடத்தில் நிற்பவர்களிடம் கொடுக்கின்றனர். பள்ளி பை, லஞ்ச் பேக் உடன் பள்ளிக்கு கிளம்பிய குழந்தைகள், அவர்களால் காப்பாற்றப்படும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் பெரிதாக வைரலாகி வருகிறது.
