English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வெள்ளத்தில் மிதந்த பள்ளி வேன்! உள்ளே சிக்கிய குழந்தைகள்..வைரல் வீடியோ..

Mumbai Heavy Rain Red Alert Viral Video : மும்பையில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, கொட்டித்தீர்த்த கனமழையில் ஒரு பள்ளி வேன் சிக்கியது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 18, 2025, 08:15 PM IST
  • வெள்ளத்தில் மிதந்த பள்ளி வேன்!
  • உள்ளே சிக்கிய குழந்தைகள்..
  • வைரலாகும் வீடியோ..

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 17 ஞாயிறு: இந்த ராசிகளுக்கு செல்வம் தேடி வரும்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 17 ஞாயிறு: இந்த ராசிகளுக்கு செல்வம் தேடி வரும்..!!
விவாகரத்துக்கு பின்...ரச்சிதாவுக்கு 2வது திருமணம்? மாப்பிள்ளை யார்?
camera icon6
RachithaMahalakshmi
விவாகரத்துக்கு பின்...ரச்சிதாவுக்கு 2வது திருமணம்? மாப்பிள்ளை யார்?
உங்களுக்குத் தெரியுமா? சொந்த வீடியோ கேம் கொண்ட முதல் இந்திய நடிகை சமீரா ரெட்டி தான்!
camera icon5
Sameera Reddy
உங்களுக்குத் தெரியுமா? சொந்த வீடியோ கேம் கொண்ட முதல் இந்திய நடிகை சமீரா ரெட்டி தான்!
உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை, ஜாக்பாட்
camera icon7
Guru Peyarchi
உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை, ஜாக்பாட்
வெள்ளத்தில் மிதந்த பள்ளி வேன்! உள்ளே சிக்கிய குழந்தைகள்..வைரல் வீடியோ..

Mumbai Heavy Rain Red Alert Viral Video : மும்பையில், இன்று காலை முதல் அதிகனமழை பெய்து வருகிறது. இதையடுத்து, அங்கு பல்வேறு பகுதிகளில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்கர், சிந்துதுர்க், அவுரங்காபாத், ஹிங்கோலி, ஜால்கான், ஜல்னா உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆரஞ்ச் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மும்பையில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை:

தற்போது கொட்டித்தீர்ந்து வரும் கனமழையால் டெல்லியில் இருக்கும் யமுனா நதி, நாளைக்குள் 206 மீட்டர் அதிகமாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இது, அபாய நிலையான 205.33 மீட்டரை தாண்டுவதாக மத்திய நீர் வாரியம் தெரிவித்திருக்கிறது. மும்பையின் அந்தேரி, கட்கோபார், நெவி மும்பை மற்றும் தெற்கு மும்பை ஆகியவை இந்த மழையால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கி வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இந்த அதிகனமழை தொடரும் என்று அறிவித்து இருக்கிறது. நகர்புறத்தில் வெள்ள அபயம் அதிகரிக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

வெள்ளத்தில் சிக்கிய பள்ளி வேன்!

மும்பையில் அதிகனமழை மற்றும் ரெட் அலர்டை தொடர்ந்து பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், காலையில் இந்த நிலை இல்லை என்பதால், பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகள் எப்போதும் போல கிளம்பி சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால், கனமழை அதிகரித்து, கடும் வெள்ளத்தில் சில வண்டிகள் சிக்கிக்கொண்டன. 

அதில், பள்ளி வேனும் ஒன்று, காந்தி மார்கெட் அருகில் உள்ள கிங்க்ஸ் சர்கில் என்கிற இடத்தில் இந்த பள்ளி வேன் ஆனது வெள்ளத்தில் சிக்கிக்கொண்டது. பள்ளி வேன், வெள்ளத்தில் சிக்கிக்கொண்டதை அடுத்து, மும்பை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, வேனில் இருந்த குழந்தைகளை மீட்டு மாடுங்கா காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். 

வைரல் வீடியோ:

தற்போது ஒரு வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. அதில், இடுப்பு வரை நிற்கும் தண்ணீரில், இருவர், தங்கள் கைகளில் இரண்டு இரண்டு குழந்தைகளாக தூக்கி வந்து, பத்திரமான இடத்தில் நிற்பவர்களிடம் கொடுக்கின்றனர். பள்ளி பை, லஞ்ச் பேக் உடன் பள்ளிக்கு கிளம்பிய குழந்தைகள், அவர்களால் காப்பாற்றப்படும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் பெரிதாக வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | Red Alert என்றால் என்ன? மழை காலங்களில் இது கொடுக்கப்படுவது ஏன்?

மேலும் படிக்க | இன்றும் இந்த 2 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்.. வானிலை மையம் அலர்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
MumbaiRed AlertViral VideokidsSchool van

Trending News