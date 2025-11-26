காளி சிலைக்கு மேரியம்மா வேடம்..பூசாரி சொன்ன அதிர்ச்சி காரணம்! நடந்தது என்ன?

Kali Idol Dressed As Mother Mary : மும்பையில் உள்ள செம்புர் பகுதியில் இருகும் கோவிலில், காளியம்மன் சிலைக்கு, ஏசு கிறிஸ்துவின் தாய் என கூறப்படும் மேரியின் வேடம் போடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து இதற்கு காரணமான பூசாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காளிக்கு மேரி வேடம்:
மும்பையின் புறநகர் பகுதியாக இருக்கும் செம்புர் என்கிற இடத்தில்தான் இந்த சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, இங்கிருக்கும் ஒரு காளி கோவிலுக்கு பக்தர்கள் சாமி கும்பிட சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால், அங்கிருந்த காளியின் கோலத்தை பார்த்து அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
இதையடுத்து இது குறித்த வீடியோ ஒன்றும் வெளியானது. அதில், காளியின் சிலைக்கு, மேரி போல வேடம் போடப்பட்டுள்ளது. தங்க நிறத்தில் ஆடை அணிந்து, தலையில் வெள்ளை கற்கள் பதித்த கிரீடம் வைத்து அந்த காளிக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே போல, அந்த சிலையின் கையில் ஒரு குழந்தை ஏசு சிலையும் கொடுக்கப்பட்டு, பார்ப்பதற்கு மேரியம்மா போலவே இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
பூசாரி கைது:
காளிக்கு இப்படிப்பட்ட வேடம் அணிவிக்கப்பட்டுள்ளதை பார்த்து, அதிர்ச்சியடைந்த பக்தர்கள் உடனடியாக அங்கிருக்கும் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர், அந்த கோவிலின் பூசாரியான ரமேஷ் என்பவரை அழைத்து விசாரணை நடத்தியிருக்கின்றனர். அப்போது அந்த பூசாரி, தான் மேரி வேடத்தை காளியின் சிலைக்கு போட்டதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
பூசாரி சொன்ன காரணம்:
போலீசார், “ஏன் இப்படி காளி சிலைக்கு மேரி வேடம் அணிவித்தாய்?” என்று பூசாரியிடம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றனர். அப்போது, தன் கணவில் தோன்றிய காளி, தன்னை மேரி போல அலங்கரிக்க சொன்னதாக கூறியதாகவும், அதன் காரணமாகத்தான் தான் இப்படி செய்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். பின்னர், மத உணர்வுகளை புண்படுத்திய வழக்கில் இவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவரை உள்ளூர் நீதிமன்றத்திலும் ஆஜர் படுத்தியிருக்கின்றனர். இரண்டு நாட்கள், காவலர்கள் கண்காணிப்பில் இவர் கைதாகி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது பூசாரி செய்த தவறா, அல்லது இதற்கு பின்னர் வேறு ஏதேனும் காரணம் உண்டா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உண்டா என்பதும் போலீஸாரின் கேள்வியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
