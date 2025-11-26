English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • காளி சிலைக்கு மேரியம்மா வேடம்..பூசாரி சொன்ன அதிர்ச்சி காரணம்! நடந்தது என்ன?

காளி சிலைக்கு மேரியம்மா வேடம்..பூசாரி சொன்ன அதிர்ச்சி காரணம்! நடந்தது என்ன?

Kali Idol Dressed As Mother Mary : மும்பையில், காளி சிலைக்கு கிறிஸ்துவர்கள் வழிபடும் மேரி வேடம் போடப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 26, 2025, 04:12 PM IST
  • காளிக்கு மேரி வேடம்!
  • மும்பை கோவிலில் அதிர்ச்சி
  • நடந்தது என்ன?

Trending Photos

சனி பகவானால் 2026ல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்!
camera icon6
Lord Saturn
சனி பகவானால் 2026ல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்!
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்
camera icon8
Venus Transit
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!
camera icon8
Red Alert
சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!
காளி சிலைக்கு மேரியம்மா வேடம்..பூசாரி சொன்ன அதிர்ச்சி காரணம்! நடந்தது என்ன?

Kali Idol Dressed As Mother Mary : மும்பையில் உள்ள செம்புர் பகுதியில் இருகும் கோவிலில், காளியம்மன் சிலைக்கு, ஏசு கிறிஸ்துவின் தாய் என கூறப்படும் மேரியின் வேடம் போடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து இதற்கு காரணமான பூசாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

காளிக்கு மேரி வேடம்:

மும்பையின் புறநகர் பகுதியாக இருக்கும் செம்புர் என்கிற இடத்தில்தான் இந்த சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, இங்கிருக்கும் ஒரு காளி கோவிலுக்கு பக்தர்கள் சாமி கும்பிட சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால், அங்கிருந்த காளியின் கோலத்தை பார்த்து அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

இதையடுத்து இது குறித்த வீடியோ ஒன்றும் வெளியானது. அதில், காளியின் சிலைக்கு, மேரி போல வேடம் போடப்பட்டுள்ளது. தங்க நிறத்தில் ஆடை அணிந்து, தலையில் வெள்ளை கற்கள் பதித்த கிரீடம் வைத்து அந்த காளிக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே போல, அந்த சிலையின் கையில் ஒரு குழந்தை ஏசு சிலையும் கொடுக்கப்பட்டு, பார்ப்பதற்கு மேரியம்மா போலவே இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

பூசாரி கைது:

காளிக்கு இப்படிப்பட்ட வேடம் அணிவிக்கப்பட்டுள்ளதை பார்த்து, அதிர்ச்சியடைந்த பக்தர்கள் உடனடியாக அங்கிருக்கும் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர், அந்த கோவிலின் பூசாரியான ரமேஷ் என்பவரை அழைத்து விசாரணை நடத்தியிருக்கின்றனர். அப்போது அந்த பூசாரி, தான் மேரி வேடத்தை காளியின் சிலைக்கு போட்டதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். 

பூசாரி சொன்ன காரணம்:

போலீசார், “ஏன் இப்படி காளி சிலைக்கு மேரி வேடம் அணிவித்தாய்?” என்று பூசாரியிடம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றனர். அப்போது, தன் கணவில் தோன்றிய காளி, தன்னை மேரி போல அலங்கரிக்க சொன்னதாக கூறியதாகவும், அதன் காரணமாகத்தான் தான் இப்படி செய்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். பின்னர், மத உணர்வுகளை புண்படுத்திய வழக்கில் இவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இவரை உள்ளூர் நீதிமன்றத்திலும் ஆஜர் படுத்தியிருக்கின்றனர். இரண்டு நாட்கள், காவலர்கள் கண்காணிப்பில் இவர் கைதாகி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது பூசாரி செய்த தவறா, அல்லது இதற்கு பின்னர் வேறு ஏதேனும் காரணம் உண்டா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உண்டா என்பதும் போலீஸாரின் கேள்வியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | 'பொய் சொன்னா பிடிக்காது’ கடைசி நிமிடத்தில் திருமணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண் - என்னாச்சு?

மேலும் படிக்க | டெல்லியில் 6 வயது சிறுவன் மீது பிட்புல் நாய் கொடூரத் தாக்குதல்..காது துண்டானது!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kali IdolMumbaiMother MaryTemple PriestArrest

Trending News