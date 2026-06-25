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ஓடும் ரயிலில் கொலை! கதவை மூடவில்லை என்பதெல்லாம் காரணமா? இளைஞர் உயிரே போச்சு..

Mumbai Train Murder : மும்பையில், ஓடும் ரயிலில் 22 வயது இளைஞர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:31 PM IST
ஓடும் ரயிலில் கொலை! கதவை மூடவில்லை என்பதெல்லாம் காரணமா? இளைஞர் உயிரே போச்சு..
Image Credit: Mumbai Train Murder | Instagram PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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