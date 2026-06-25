/ஓடும் ரயிலில் கொலை! கதவை மூடவில்லை என்பதெல்லாம் காரணமா? இளைஞர் உயிரே போச்சு..

Mumbai Train Murder : மும்பை, மாகாராஷ்டிராவின் பால்கர் மாவட்டத்தின் விரார் பகுதியை சேர்ந்தவர், மயங்க் லோஹர். 22 வயதாகும் இவர், அந்தேரியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் விற்பனை பிரிதிநிதியாக பணியாற்றி வந்தார். இவர், சில தினங்களுக்கு முன்பு இரவு பணி முடிந்து, புறநகர் ரயிலில் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்.
மும்பை சர்ச் கேட்டில் இருந்து, நலசோப்ரா புறநகர் விரைவு ரயிலில், முதல் வகுப்பு பெட்டியில் அவர் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவருடன், ரோஷன் சுவர்னா என்கிற நபரும் பயணித்திருக்கிறார்.
ரயில், சரியாக கோரேகானுக்கும் காந்திவாலிக்கும் இடையே சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, கனமழை பிடித்துள்ளது. ரயில் கதவு திறந்திருந்ததால், தண்ணீர் உள்ளே வந்திருக்கிறது. அப்போது ரயில் பெட்டியின் கதவை மூடுவது தொடர்பாக, லோஹருக்கும் ரோஷனுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அங்கிருந்தவர்கள், சண்டையை தடுக்கவும், ரோஷனை தாக்கவும் முயன்றிருக்கின்றனர். இதைப்பார்த்து கோபத்தின் உச்சிக்கு சென்ற ரோஷன், தன் பையில் இருந்து கத்தியை எடுத்து, அருகில் நின்றிருந்த லோஹரின் வயிற்றில் சரமாரியாக குத்தியிருக்கிறார்.
தங்கள் கண்ணெதிரே இப்படி ஒரு விஷயம் நடப்பதை பார்த்த அருகில் இருந்தவர்கள், அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்துள்ளனர். இதில், கத்தியால் குத்தியதில் லோஹர் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்திருக்கிறார். சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அந்த ரயில், போரிவாலிக்கு இரவு 11.04 மணியளவில் வந்திருக்கிறது. அப்போது லோஹரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த அந்த நபர், தப்பியோடி இருக்கிறார். இந்த கொலை தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து, ரயில்வே போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து அவர் யார் என்பதை தேடி வந்தனர். சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு ஆய்வு நடத்தி வந்தனர்.
இளைஞர் காெலை செய்யப்பட்டதும், அவரை குத்திவிட்டு ரோஹன் அருகில் இருந்த அனைவரையும் மிரட்டுவதும் இணையத்தில் வீடியோவாக பரவ ஆரம்பித்தது. அந்த நபர், தன் சட்டை பட்டன்களை கழற்றி விட்டிருப்பதோடு, அனைவரிடமும் மிரட்டும் தொணியிலும் பேசியிருக்கிறார் என்பது இதன்மூலம் தெரிந்தது. கிடைத்திருக்கும் ஆதாரங்களை வைத்து போலீஸார் இந்த நபரை வலைவீசி தேடி வந்தனர்.
சம்பவம் நடந்த 15 மணி நேரத்தில், கொலை செய்த ரோஷனை போலீசார் மடக்கி பிடித்துள்ளனர். இவரது முழு பெயர் ரோஷன் சுவர்ணா. 30 வயதாகும் இவர், மிரா சாலைஎனப்படும் இடத்தில் வசித்து வருகிறார். மேலும், அந்தேரி விமான நிலையத்தில் கார்கோ பிரிவில் தன் தந்தை மற்றும் தம்பியுடன் வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார். இவர் மீது இதற்கு முன்னர் எந்த குற்ற வழக்குகளும் இல்லை என்று கூறும் போலீசார், இந்த கொலைக்கான காரணம் குறித்து அவரிடமே விசாரணை நடத்தி இருக்கின்றனர்.
வழக்கு விசாரணையின் போது, தான் தன்னுடைய பணியை முடித்து விட்டு, செவ்வாய் மாலை ஒரு பாட்டில் மதுவை அருந்தியிருந்ததாகவும் காரில் வீட்டிற்கு போக இருந்தவர், நிறைய மழை பெய்கிறது என்பதால் ரயிலில் ஏறியதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
லோஹரை, அவரது செல்போன் லொக்கேஷனை ட்ராக் செய்து போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அந்த வீடியோக்களில், அவர் நிறுவனத்தின் லோகோ அணிந்த சட்டையை அணிந்திருந்தார். இது, அவரை கண்டுபிடிப்பதற்கான முக்கிய ஆதாரமாக இருந்துள்ளது. இவரை பாேலீசார் கைது செய்கையில், அவர் தான் கத்தியால் குத்திய நபருக்கு என்ன ஆனது என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்கிறார். அதற்கு போலீஸார், அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சி பெற்று வருவதாக கூறியிருக்கின்றனர். ஆனால் அவர் மொபையில் இது குறித்து பார்த்த போது, அவர் உயிரிழந்ததாக வந்ததாக கூறியிருக்கிறார். அதனை உறுதிப்படுத்தப்படாதவை என கூறிய போலீஸார், இவரை கைது செய்து விசாரணைக்கு அழைத்து வரும் போதுதான் உண்மை என்ன என்று தெரிவித்திருக்கின்றனர்.