English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
ஆபாச வீடியோவை பாரு... 19 வயது பெண்ணுக்கு வந்த மெசேஜ்... பரபரப்பு சம்பவம்!

Crime News: தன்னுடன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு ஆபாச வீடியோவை அனுப்புவது மட்டுமின்றி, பெண்களிடம் தொடர்ந்து ஆபாசமாகவும் உரையாடி வந்துள்ளார், இஸ்லாமியர் ஒருவர். கட்டாய மத மாற்ற சர்ச்சை தற்போது மகாராஷ்டிடிரை வட்டமிட்டு வரும் நிலையில், மும்பையில் இச்சம்பவம் மேலும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 24, 2026, 09:29 PM IST
  • 19 வயது பெண் புகார் அளித்துள்ளார்.
  • மேலும் 3 பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
  • இந்து பெண்களை குறிவைத்து இவர் இந்த செயலை செய்ததாக குற்றச்சாட்டு

Trending Photos

கேது - சந்திரன் பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. வேலை, பணத்தில் உஷார்
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது - சந்திரன் பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. வேலை, பணத்தில் உஷார்
CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?
camera icon8
CSK
CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?
சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
camera icon7
Ravi mohan
சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
MI vs CSK: இன்று மோதல் - தோனி, ரோகித் விளையாடுவார்களா? பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon6
MI vs CSK
MI vs CSK: இன்று மோதல் - தோனி, ரோகித் விளையாடுவார்களா? பிளேயிங் 11 இதுதான்!
Crime News In Maharashtra: பிரபல ஐடி நிறுவனமான, டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் கட்டாய மத மாற்றம் நடந்ததாக மகாராஷ்டிராவன் நாசிக் நகரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில், மும்பையில் மற்றொரு அதிர்ச்சி சம்பவமும் நடந்தேறியுள்ளது. மற்றொரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஒரு ஆண் தனது உடன் பணியாற்றிய பெண்ணுக்கு ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்து பெண்களை ரொம்ப பிடிக்கும்

அர்ஷத் சித்திக்கி என்ற 25 வயது மீது 19 வயதான மும்பையை சேர்ந்த பெண், பாலியல் அத்துமீறில் புகாரை அளித்துள்ளார். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இந்த பெண்ணும் ஒருவர். 

அர்ஷத் சித்திக்கி, பல பெண்களுக்கு ஆபாச படங்களை அனுப்பியதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. அவர்களை மொபைலில் அழைத்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. மேலும் தனக்கு இந்து பெண்களைதான் பிடிக்கும் போன்று ஆபாசமாகவும் உரையாடியிருக்கிறார்.

வாட்ஸ்அப் குழுவால் வந்த வினை

மும்பையில் உள்ள மகாலட்சுமி பகுதியில் உள்ள டெலிகாலர் நிறுவனத்தில் புகார் அளித்த அந்த 19 வயது பெண் பணியாற்றி வந்துள்ளார், அங்குதான் அந்த சித்திக்கையும் சந்தித்துள்ளார். அலுவலக வாட்ஸ்அப் குழுவில் இருந்து தனது நம்பரையும், பிற பெண்களின் நம்பரையும் எடுத்து ஆபாசமாக பேசியிருக்கிறார், ஆபாச வீடியோக்களையும் அனுப்பியிருக்கிறார். 

பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்மணி ஊடகம் ஒன்றில் பேசுகையில், "பணியிடத்தில்தான் அவரை தெரிந்துகொண்டேன், ஆனால் நாங்கள் பேசியதே இல்லை. வாட்ஸ்அப் குழுவில் இருந்து எனது நம்பரை எடுத்துள்ளார்.

மதம் மாற சொல்ல மாட்டேன்...

நம்பரை எடுத்ததும் எனக்கு தொடர்ச்சியாக ஆபாச வீடியோக்களையும், புகைப்படங்களையும் அனுப்ப தொடங்கினார். மேலும் தன்னிடம், 'என்னை திருமணம் செய்துகொண்டால், இந்து மதத்தைவிட்டு விலகுமாறு ஒருபோதும் உன்னிடம் சொல்ல மாட்டேன், பூணூல் அணிய வேண்டாம் என்றோ கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றோ கூற மாட்டேன்' என பேசினார்" என்று தெரிவித்தார்.

இந்து பெண்களுக்கு...

அதுமட்டுமின்றி, அந்த பெண்ணுக்கு ஆபாச படத்தை அனுப்பிவைத்து, அதை பார்க்கும்படியும் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறார். மேலும் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த பெண் சித்திக்கிடம், "நான் இந்து" என தெரிவித்துள்ளார். 

அதற்கு சித்திக்கி, "எனக்கு பல இந்து தோழிகள் உள்ளனர், இந்த காலத்தில் இந்து பெண்களுக்கு இஸ்லாமிய ஆண்களை பிடிக்கிறது" என பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆபாச வீடியோக்களை அனுப்பியிருக்கிறார்...

அதை தொடர்ந்து, புகார் அளித்த பெண்ணின் தந்தை கூறுகையில், "நிறுவனத்தில் இருந்து விலகிய பிறகு, அவன் நான்கு மகளிரின் தொடர்பு எண்களை எடுத்திருக்கிறார். அதுவும் இந்து பெண்களின் நம்பர்கள்... அவர்களுக்கு ஆபாச வீடியோக்கள், புகைப்படங்களை அனுப்பியிருக்கிறார். 

அவன் மெசேஜ் அனுப்பிய பெண்களில் எனது மகளும் ஒருவர். இதுகுறித்த அவள் என்னிடம் சொன்னதும், நான் முறையாக புகார் அளித்துள்ளேன்" என்றார்.

சமாஜ்வாதி நிர்வாகியின் உறவினர்...

புகாரை தொடர்ந்து போலீசார் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், சித்திக்கி வேறு மூன்று பெண்களையும் பாலியல் ரீதியாக சீண்டியிருக்கிறார். அவர்களும் தங்களின் புகாரை தெரிவிப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளனர். 

சித்திக்கி தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் குறித்து மும்பையின் முன்னாள் மேயர் கிஷோரி பெட்னேகர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். சித்திக்கி தனது நம்பரை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்ட, பெண்களை பாலியல் ரீதியாக சீண்டியிருக்கிறார், போலீசாரின் உரிய நடவடிக்கையின் மூலம் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என்றார். 

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள சித்திக்கி, சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவரும் மாநகராட்சி உறுப்பினருமான இரம் சித்திக்கியின் மருமகன் ஆவார், அவரது மாமாவான சாஜித் சித்திக்கி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அர்ஷத் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க போலீசாருக்கு முழு சுதந்திரத்தை அளித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க | அமெரிக்காவில் இருந்து டூர் வந்த பெண்ணுக்கு.. கர்நாடகாவில் நேர்ந்த கொடுமை!

மேலும் படிக்க | “ரொமான்ஸ் பண்ணலாம் வா..” காதலனின் கண், கை,கால்களை கட்டி.. எரித்துக்கொன்ற காதலி!

மேலும் படிக்க | சோஷியல் மீடியா ட்ரையல்: கெஜ்ரிவால் Vs நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா.. டெல்லி அரசியலில் நடப்பது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

MumbaiMaharashtraNashikIndia NewsCrime News

Trending News