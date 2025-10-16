ஓடும் ரயிலில் பிரசவ வலி..மருத்துவரை வீடியோ காலில் வைத்து பிரசவம் பார்த்த நபர்! வீடியாே..

Mumbai Man Delivers Baby On Railway Station : குழந்தை பிறப்பு என்பது மிகவும் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. இதை செய்வதற்கு, மன தைரியம்-உடல் தைரியம் என அனைத்துமே தேவை. அதை, மருத்துவர்கள் உதவியுடன் செய்வதே சிரமம். ஆனால், மருத்துவர் வீடியோ காலில் சாதாரண ஒரு நபருக்கு கைட் செய்ய, ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றெடுத்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
ஓடும் ரயிலில் பிரசவ வலி:
மும்பை ரயில் நிலையத்தில், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமையன்று இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அங்கு ஒரு பெண் பிரச்சவ வலியால் துடித்திருக்கிறார். இதை சுற்றி இருந்த அனைவரும் வேடிக்கை பார்த்திருக்கின்றனர். யாரும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழித்திருக்கின்றனர்.
ராம் மந்திர் என்கிற ரயில் நிலையத்தில் இரவு 1 மணிக்கு ரயில் நின்ற போதுதான் இருக்கும் போதுதான் அந்த பெண்ணிற்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டிருக்கிறது. ரயிலில் இருந்த விகாஸ் என்கிற நபர், உடனடியாக யோசித்து, செயினை பிடித்து இழுத்து ரயிலை நிறுத்தியிருக்கிறார். அந்த பெண்ணின் உறவினர்கள் மருத்துவர்களை தேடியும் மருத்துவமனையை தேடியும் அருகில் சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால், அங்கிருந்த மருத்துவமனையில் இருந்து எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லை என்று தெரிகிறது.
ஓடி வந்த பிரசவம் பார்த்த நபர்..
விகாஸ் என்ற அந்த நபர், மருத்துவரை வீடியோ கால் மூலம் தொடர்பு கொண்டு நிலமையை விவரித்திருக்கிறார். உடனே, அவரது வழிக்காட்டுதலின் படி, இந்த நபரே அந்த பெண்ணுக்கு பிரசவம் பார்த்திருக்கிறார். சில நிமிடங்களிலேயே அவருக்கு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது.
இது குறித்து பேசும் நபர்கள், “இவரை அந்த கடவுளே அனுப்பி வைத்தது போல இருந்தது” என்கின்றனர். இவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் வருவதற்கு தாமதம் ஆனதால் இத்தனை பிரச்சனையும் எழுந்திருக்கிறது.
வீடியோ..
தற்போது வைரலாகி வரும அந்த வீடியோவில், பிரசவம் பார்த்த அந்த நபரை சுற்றி நின்று கொண்டு பலரும் நன்றி சொல்வதும், அந்த நபர் பதிலுக்கு தனக்கே இந்த விஷயம் பயமாக இருந்ததாகவும் கூறுவதும் பதிவாகி இருக்கிறது. முதுகில் மாட்டியிருந்த பையை கூட கழற்றாமல் அவர் பிரசவம் பார்த்து கொடுத்திருக்கிறார். தமிழில் நண்பன், இந்தியில் 3 இடியட்ஸ் படத்தில் வருவது போன்ற காட்சி தற்போது ரியலாகவே நடந்திருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர்.
