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Viral : 1500 கி.மீ. கடந்து வந்த உணவு... ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை மிஞ்சிய டெல்லி

Delhi Protest : டெல்லி போராட்டத்தில் பசியுடன் இருப்பவருக்கு உணவளிக்கும்படி மும்பையில் இருந்து ஒருவர் Zomato மூலம் உணவு ஆர்டர் செய்துள்ளார். இதுகுறித்த வீடியோ தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:13 PM IST
Viral : 1500 கி.மீ. கடந்து வந்த உணவு... ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை மிஞ்சிய டெல்லி
Image Credit: Delhi Protest, Zomato Delivery Viral Video | Image Source : X/@@SidKeVichaarSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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