/Viral : 1500 கி.மீ. கடந்து வந்த உணவு... ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை மிஞ்சிய டெல்லி

Delhi Protest, Zomato Delivery Viral Video : டெல்லியில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி என்ற பெயரில் சில மாதங்களுக்கு முன் இணையம் மூலம் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட இயக்கமாக இது அறியப்படுகிறது. கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கும் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை அறிவித்தார்.
சோனம் வாங்சுக்கின் உண்ணாவிரதம் நாடு தழுவிய அளவில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்தின் மீது வெளிச்சத்தை பாய்ச்சியது. மூன்று வாரங்களுக்கு மேல் உண்ணாவிரதத்தில் வாங்சுக் ஈடுபட்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து, அவரை போலீசார் வலுகட்டாயமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இருப்பினும் அவர் தனது உண்ணாவிரதத்தை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இவை ஒருபுறம் இருக்க, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் நேற்று (ஜூலை 20) ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி சென்றனர். ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட பேரணி என்றாலும், போலீசார் இதற்கு அனுமதி தரவில்லை.
அனுமதியின்றி பேரணி மேற்கொண்டதாலும், தடைகளை மீறி போராட்டக்காரர்கள் முன்னேறிச் சென்றதாலும் அவர்கள் கலைந்து செல்ல அவர்கள் மீது தடியடி தாக்குதலை போலீசார் கைக்கொண்டனர். மேலும் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும், குச்சிகளை வைத்து அடித்தும் போராட்டக்காரர்களை ஒடுக்கினர்.
இளைஞர்கள், மாணவர்கள், பெண்கள் ஆகியோரே பேரணியில் அதிகளவில் கலந்துகொண்டனர். இவர்கள் மீதான போலீசாரின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் பெரிதும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.
நாடு முழுவதும் மத்திய அரசுக்கு கண்டனங்கள் எழுந்த அதே வேளையில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தலைமையிலான இளைஞர்கள், மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கும் பெரும் ஆதரவுக்குரல் எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாடு உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டமும் வெடித்துள்ளது.
இந்தச் சூழலில், நேற்று (ஜூலை 20) மும்பையில் இருந்து ஒருவர் Zomato மூலம் டெல்லியில் போராடும் போராட்டக்காரர்களுக்கு உணவு ஆர்டர் செய்த சம்பவம் இணையத்தில் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது. 1500 கி.மீ., மேல் தூரத்தில் இருந்து டெல்லியில் பசியோடு வாடும் மாணவர்கள், இளைஞர்கள், போராட்டக்காரர்களுக்காக உணவு ஆர்டர் செய்துள்ளார்.
மேலும் ஆர்டர் குறிப்பில், "ஜந்தர் மந்தரில் பசியோடு இருக்கும் யாருக்காவது இந்த உணவை தயவுசெய்து கொடுத்துவிடவும்" என எழுதியிருக்கிறார். இவரின் இந்த குறிப்பும் பலரையும் நெகிழச் செய்துள்ளது. மும்பையில் இருந்து அனுஜ் ராவத் என பெயரிடப்பட்ட ஒருவர் போராட்டக்காரர்களுக்கு இந்த ஆர்டரை செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்த ஒரு வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது. அதாவது, Zomato டெலிவரி ஏஜெண்ட் பார்சல் உடன் வருவதை அந்த வீடியோவில் தெரிகிறது. மேலும் அந்த ஆர்டர் குறிப்பில் எழுதியிருப்பதை சத்தமாக வாசிக்கிறார். அதாவது, பசியுடன் இருக்கும் யாராவது இதை வாங்கிக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கிறார்.
This is the India we r— Siddharth (@SidKeVichaar) July 21, 2026
People sitting miles away are ordering food through Zomato and Swiggy, asking delivery partners to feed hungry protesters at Jantar Mantar
That is the Idea of I pic.twitter.com/xu49GJNmJM
இந்த வீடியோவை வைரலானது மட்டுமின்றி அனுஜ் ராவத்திற்கு வாழ்த்து மழையும் பொழிந்து வருகிறது.