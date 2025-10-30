English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மும்பையில் அதிர்ச்சி: 17 குழந்தைகள் மாயம்.. கடத்தல்காரர் வெளியிட்ட வீடியோ!

Mumbai 17 Children Kidnapped: மும்பையில் ஒருவர் 17 குழந்தைகளை கடத்திய நிலையில், கைதாவதற்கு முன்பாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 30, 2025, 05:09 PM IST

மும்பை பவாய் என்ற பகுதியில் உள்ள ஆர்.ஏ. ஸ்டுடியோவில் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் 17 குழந்தைகளை பிணை கைதிகளாக கடத்தி உள்ளார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்த போலீசார், 17 குழந்தைகளை மீட்டு, சம்பந்தப்பட்ட நபரை கைது செய்தனர். 

குழந்தைகளை கடத்திய அந்த நபர் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக ஒரு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர் கூறியதாவது, நான் ரோஹித் ஆர்யா. தற்கொலை செய்து கொள்வதற்குப் பதிலாக, நான் ஒரு திட்டத்தை வகுத்து, சில குழந்தைகளை இங்கே பிணைக் கைதிகளாக வைத்திருக்கிறேன். எனக்கு அதிக கோரிக்கைகள் இல்லை. என்னுடைய கோரிக்கைகள் மிகவும் எளிமையானவை. 

நான் சிலரிடம் பேச விரும்புகிறேன். அவர்களிடம் சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறேன். அதனால்தான் இந்தக் குழந்தைகளை நான் பிணைக் கைதிகளாகப் பிடித்திருக்கிறேன். ஒரு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நான் அவர்களை பிணைக் கைதிகளாகப் பிடித்திருக்கிறேன். நான் வாழ்ந்தால், நான் அதைச் செய்வேன்; நான் இறந்தால், வேறு யாராவது செய்வார்கள், ஆனால் அது நிச்சயமாக நடக்கும். ஏனென்றால் உங்களிடமிருந்து வரும் ஒரு சிறிய தவறான நடவடிக்கை கூட இந்த முழு இடத்தையும் தீயிட்டுக் கொளுத்தி அதில் இறக்க என்னைத் தூண்டும் என ரோகித் ஆர்யா அந்த வீடியோவில் கூறினார். 

மும்பை காவல்துறை இது தொடர்பாக கூறுகையில், அந்த நபர் மனநிலை சரியில்லாதவர் போல் தெரிகிறது. மேலும், தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம். குழந்தைகளை மீட்க ங்கள் குழு நிலைமையை மிகுந்த கவனத்துடன் கையாண்டது. அனைத்து குழந்தைகளையும் அவர்களின் குடும்பங்களுடன் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர். ரோகித் ஆர்யாவை காவலில் எடுத்து அவரது நோக்கத்தைக் கண்டறிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்தனர். மும்பையில் பட்டப்பகலில் ஒருவர் 17 குழந்தைகளை கடத்தியது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

