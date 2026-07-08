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மும்பை கனமழை: மகாராஷ்டிராவை உலுக்கும் பருவமழை! வெள்ளத்தில் மக்கள்.. 10 முக்கிய அப்டேட்கள்

Mumbai Heavy Rain: மகாராஷ்டிராவில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் மும்பை, தானே, பால்கர் உள்ளிட்ட பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளன. ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து பாதிப்பு, மீட்புப் பணிகள், மின்தடை, கடல் சீற்றம் உள்ளிட்ட 10 முக்கிய அப்டேட்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 08, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:52 AM IST
மும்பை கனமழை: மகாராஷ்டிராவை உலுக்கும் பருவமழை! வெள்ளத்தில் மக்கள்.. 10 முக்கிய அப்டேட்கள்
Image Credit: AI Generated | Maharashtra monsoon: Mumbai Heavy rainSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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