/மும்பை கனமழை: மகாராஷ்டிராவை உலுக்கும் பருவமழை! வெள்ளத்தில் மக்கள்.. 10 முக்கிய அப்டேட்கள்

மகாராஷ்டிராவில் கடந்த ஐந்து நாட்களாகப் பெய்து வரும் கனமழை ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையும் ஸ்தம்பிக்க வைத்துள்ளது. மும்பை, தானே, பால்கர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஜூலை 8 வரை ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ள நிலையில், தற்போதைய மும்பை கனமழை குறித்த 10 முக்கிய நிலவரங்களை பார்ப்போம்.
மகாராஷ்டிராவில் 5 நாட்கள் கனமழை எச்சரிக்கை
மும்பையில் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு
வசாய் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின
ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிப்பு
மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன
மும்பையில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் இதுவரை 10-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். வசாய், வசாய் ஃபாடா, எவசாய் நகர், மதுபன் ஆகிய பகுதிகள் கடந்த மூன்று நாட்களாக வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. பல இடங்களில் இடுப்பளவு மற்றும் நெஞ்சளவு தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால், வீடுகளுக்குள் புகுந்த வெள்ளநீரை வெளியேற்ற மக்கள் கடுமையாகப் போராடி வருகின்றனர். பல பகுதிகளில் மின்சாரமும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
வசாய் முதல் தஹானு ரோடு வரையிலான ரயில் தண்டவாளங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. நளசோபரா ரயில் நிலையம் முற்றிலும் ஏரி போல் காட்சியளிக்கிறது. இதன் காரணமாக, மும்பையின் வாழ்வாதாரமான லோக்கல் ரயில்கள் இந்த வழித்தடங்களில் 30 நிமிடம் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை தாமதமாக இயங்கி வருகின்றன.
அரபிக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள சீற்றம் காரணமாக மும்பை கடலோரப் பகுதிகளில் 'ஹை டைடு' (High Tide) எச்சரிக்கை நிலவுகிறது. வொர்லி சீ ஃபேஸ் (Worli Sea Face) மற்றும் சிவாஜி பார்க் கடற்கரைப் பகுதிகளில் பல அடி உயரத்திற்கு ராட்சத அலைகள் சீறிப் பாய்ந்து வருகின்றன.
மும்பை - அகமதாபாத் நெடுஞ்சாலையில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளதால் போக்குவரத்து மிகவும் மெதுவாகக் காணப்படுகிறது. தானே घोडबंदर (கோத்பந்தர்) சாலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாகப் பல மணி நேரம் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் ஸ்தம்பித்து நின்றன. அதேநேரம், மும்பை - புனே நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து சீராக உள்ளது. தொடர் மழையால் உல்லாஸ் நதி ஆபத்தான கட்டத்தைத் தாண்டி ஓடுவதால், கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.
மும்பையின் குடிசைப் பகுதிகளான பவண்டி, மான்குர்த் போன்ற இடங்களில் அனுமதியின்றி திறந்தவெளியில் கொண்டு செல்லப்படும் மின்சாரக் கம்பிகள் உயிர்பலியை வாங்கி வருகின்றன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் இப்பகுதிகளில் மின்சாரம் தாக்கி 20-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ள அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Today’s widespread flooding following continuous rainfall in Vasai-Virar, Mumbai, India. pic.twitter.com/yilDwwMLle— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026
ஒருபுறம் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்க, மறுபுறம் மகாராஷ்டிர அரசியலில் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது. சரத் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் (NCP) அணி, NDA கூட்டணியில் இணையப் போவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், இதை மறுத்துள்ள துணை முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ், "புதிய கட்சிகள் எதுவும் கூட்டணியில் இணையப் போவதில்லை" எனக் கூறியுள்ளார். இதற்கிடையே, முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே மற்றும் ஃபட்னாவிஸ் திடீரென டெல்லி விரைவது அரசியல் வட்டாரத்தில் உற்றுநோக்கப்படுகிறது.
டோம்பிவிலி சாஸ்திரி நகர் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து, மகாராஷ்டிராவில் அரசு மருத்துவர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் வெளிநோயாளி பிரிவு (OPD) சேவைகள் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அவசரச் சிகிச்சை (Emergency) மட்டுமே தற்போதைக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மும்பை மான்குர்த் பகுதியில் நான்கு மாடி சட்டவிரோதக் கட்டிடம் ஒன்று திடீரென இடிந்து விழுந்ததில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து தொடர்பாகக் கட்டிட உரிமையாளர் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர் உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மகாராஷ்டிராவின் சதாரா பகுதியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் வரலாறு காணாத வகையில் 550 மி.மீ மழை கொட்டித் தீர்த்துள்ளது. இதனால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் விளைநிலங்களின் வளமான மண் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதுடன், ஏராளமான கால்நடைகளும் உயிரிழந்துள்ளன.
மழை, அரசியல் பரபரப்புகளுக்கு மத்தியிலும் மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவையில் 'டிரான்ஸ் பார் திருத்த மசோதா' நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் ரெஸ்டாரண்ட்களில் அசிங்கமான, ஆபாசமான நடனங்கள் ஆடினால் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை பாயும். தொடர்ந்து மூன்று முறை விதிகளை மீறினால் உரிமம் (License) நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படும்.
Active rain clouds continue to cover Mumbai and adjoining regions. Heavy spells remain possible across Mumbai, Thane and Navi Mumbai, with a few thunderstorms developing over nearby areas.— Maharashtra Rains (@MH_Rains) July 8, 2026
How's the weather in your area? pic.twitter.com/w4d1W3xo9P