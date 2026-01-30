400 மீட்டர் தூரத்திற்கு... ரூ.18,000 வசூலித்த டாக்ஸி டிரைவர் - ஷாக் சம்பவம்... நடந்தது என்ன?

Mumbai Taxi Scam, American Girl Viral Post: மும்பையில் அமெரிக்க பெண்ணை பண மோசடி செய்து ஏமாற்றிய வழக்கில் டாக்ஸி ஓட்டுநர் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இச்சம்பவம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டதன் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அவரது சமூக வலைதள பதிவுக்கு போலீசார் உடனடியாக இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
Mumbai Taxi Scam: ஜனவரி 12இல் நடந்த சம்பவம்
மும்பை விமான நிலையத்தின் அருகே வெறும் 400 மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இடத்திற்கு செல்ல, அமெரிக்க பெண்மணியிடம் இருந்து சுமார் ரூ.18 ஆயிரம் வரை பெற்று டாக்ஸி ஓட்டுநர் பண மோசடி செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. போலீசாரின் தகவலின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் பெயர் தேஷ்ராஜ் யாதவ் (50) ஆகும். இவர் சஹார் கிராமத்தில் வசிக்கும் அனுமதிபெற்ற டாக்ஸி ஓட்டுநர் ஆவார். இச்சம்பவம் கடந்த ஜனவரி 12ஆம் தேதி நடைபெற்றுள்ளது.
Mumbai Taxi Scam: அன்று நடந்தது என்ன?
அமெரிக்காவில் இருந்து வேலை நிமித்தமாக மும்பைக்கு வந்தவர்தான் பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணி, அர்ஜென்டினா அரியானோ. அரியானோ மும்பை விமான நிலையத்தில் இருந்து அதன் அருகாமையில் இருக்கும் 5 நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு டாக்ஸி புக் செய்துள்ளார். ஹோட்டலுக்கு நேரடியாக அழைத்துச் செல்லாமல், அந்தேரி கிழக்கு பகுதியில் சுமார் 20 நிமிடங்களுக்கு வாகனத்தை ஓட்டிவிட்டு, நீண்ட தூரம் செல்வது போன்று அந்த அமெரிக்க பெண்மணியை ஏமாற்றியிருக்கிறார். மேலும், அந்த பெண் சொன்ன ஹோட்டலுக்குச் சென்று அவரை இறக்கிவிட்டு, சுமார் ரூ.18 ஆயிரத்தை கேட்டுள்ளார். ஆனால், அந்த பெண் புக் செய்த ஹோட்டல் விமான நிலையத்தில் இருந்து வெறும் 400 மீட்டருக்குள்தான் இருந்துள்ளது.
Mumbai Taxi Scam: அமெரிக்க பெண்ணின் பதிவு வைரல்
இச்சம்பவம் குறித்து அரியானோ கடந்த ஜனவரி 26ஆம் தேதி அவரது X பக்கத்தில் போட்ட பதிவின் மூலம் இது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. தான் மும்பை வந்து இறங்கியதும் டாக்ஸி ஓட்டுநர் ஒருவரால் ஏமாற்றப்பட்டதாக, அந்த டாக்ஸியின் எண்ணுடன் பதிவிட்டார். அவரது பதிவு அன்றைய தினம் வைரலாக பரவியது. தொடர்ந்து அந்த பதிவின் வியூஸ் லட்சத்தை தாண்டியது.
அர்ஜென்டினா அரியானோவின் அந்த பதிவில், "சமீபத்தில் மும்பைக்கு சென்றிருந்தபோது, விமானத்தில் இருந்து இறங்கி Hilton Hotel செல்ல டாக்ஸி புக் செய்தேன். ஓட்டுநரும், அதில் இருந்த இன்னொருவரும் முதலில் தெரியாத இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் என்னிடம் 200 அமெரிக்க டாலரை (ரூ.18,000) கட்டணமாக கேட்டனர். பின்னர் எங்களை வெறும் 400 மீட்டர் தொலைவில் இருந்த ஹோட்டலில் இறக்கிவிட்டனர். டாக்ஸி எண்: MH 01 BD 5405" என பகிர்ந்திருந்தார்.
Mumbai Taxi Scam: போலீசார் எடுத்த உடனடி நடவடிக்கை
இந்த பதிவு வைரலானதை தொடர்ந்து, சஹார் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர். முதலில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணியிடம் போலீசாரால் தொடரர்பு கொள்ள இயலவில்லை. எனவே போலீசார் முதலில் ஜனவரி 27ஆம தேதி அன்று தானாக முன்வந்து முதல் தகவல் அறிக்கையை (FIR) பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து ஜனவரி 28ஆம் தேதி அதில் அப்டேட் செய்தனர். பதிவில் குறிப்பிடப்பட்ட டாக்ஸி நம்பரை வைத்து குற்றவாளியை போலீசார் தேடினர்.
அந்த டாக்ஸி வெள்ளை நிற Toyota Etios கார் என தெரியவந்தது. விசாரணையில் அந்த காரை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். சஹார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த மூன்று மணிநேரத்திற்குள் குற்றவாளி தேஷ்ராஜ் யாதவ் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, அவர் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டார்.
இச்சம்பவத்தில் இரண்டு பேருக்கு தொடர்பிருப்பது போலீசாருக்கு தெரியவந்தது. டாக்ஸி ஓட்டுநர் தேஷ்ராஜ் யாதவ் கைதானார், அவருடன் இருந்த மற்றொரு நபரின் பெயர் தௌஃபிக் ஷேக் என விசாரணையில் தெரியவந்தது. ஆனால், அந்த நபர் தற்போது தலைமறைவாக உள்ளார். போலீசார் அவரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். சமூக வலைதளங்கள் மூலம் தெரியவந்த பல புகார்களில் போலீசார் விரைந்து செயல்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | குழந்தையை கிணற்றில் போட்ட குரங்கு... டயப்பரால் பிழைத்த உயிர்! வைரல் செய்தி
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ரெடியாகும் அரசு ஊழியர்கள் - இந்த மாநிலங்களில் முன்கூட்டியே அமலாகும்...!
மேலும் படிக்க | அஜித் பவார் உடலை கண்டுபிடித்தது இப்படி தான்... அதிகாரிகள் சொன்ன தகவல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ