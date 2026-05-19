நான்கு குழந்தை பெற்றால் ரூ.40,000 பரிசு! ஆனால் இந்துக்களுக்கு மட்டுமா? முழு விவரம்..

Chandrababu Naidu Childbirth Incentive : ஆந்திர மாநிலத்தில், சரிந்து வரும் பிறப்பு விகிதத்தை அதிகப்படுத்த அரசு பல முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், மூன்றாவதாக குழந்தை பெற்ற குடும்பங்களுக்கு ரூ.30,000 தருவதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், நான்காவதாக குழந்தை பெற்றவர்களுக்கு ரூ.40,000 வரை பரிசுத்தொகை வழங்கப்படுவதாக அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்திருந்தார். 

Written By Yuvashree
Published: May 19, 2026, 05:01 PM IST|Updated: May 19, 2026, 05:01 PM IST
Image Credit: Chandrababu Naidu Childbirth Incentive | X

Yuvashree

