/நான்கு குழந்தை பெற்றால் ரூ.40,000 பரிசு! ஆனால் இந்துக்களுக்கு மட்டுமா? முழு விவரம்..

Chandrababu Naidu Childbirth Incentive : ஆந்திர மாநிலத்தில், சரிந்து வரும் பிறப்பு விகிதத்தை அதிகப்படுத்த அரசு பல முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், மூன்றாவதாக குழந்தை பெற்ற குடும்பங்களுக்கு ரூ.30,000 தருவதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், நான்காவதாக குழந்தை பெற்றவர்களுக்கு ரூ.40,000 வரை பரிசுத்தொகை வழங்கப்படுவதாக அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்திருந்தார்.
Chandrababu Naidu Childbirth Incentive : ஆந்திர மாநிலத்தில், பிறப்பு விகிதம் சரிந்து வருவதாக, அந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தான் பேசும் நிகழ்ச்சிகளில் கவலை தெரிவித்து வருகின்றார். எனவே, தனது மாநிலத்தின் மக்கள் தொகையை அதிகரிப்பதற்காக இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் குழந்தை பெற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை உள்ளிட்டவற்றை வழங்குவது குறித்து அறிவித்துள்ளார்.
ஆந்திராவில், மூன்றாவது குழந்தை பெற்றால், ரூ.30 ஆயிரம் என்றும், நான்காவது குழந்தை பெற்றுக்கொண்டால் ரூ.40 ஆயிரம் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். இவர், இது குறித்து சமீபத்தில் நரசன்னபேட்டாவில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றினார். அப்போது தான் ஒரு புதிய முடிவை எடுத்துள்ளதாக அறிவித்த அவர், பெற்றோர்கள் 3வது குழந்தை பெற்றால் ரூ.30,000 என்றும், நான்காவது குழந்தை பெற்றால் ரூ.40,000 என்றும் அறிவித்தார்.
இதே சந்திரபாபுதான் ஒரு காலத்தில் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு குறித்தும் பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால், தற்போது வேறு வழியின்றி பிறப்பு விகிதத்தை அதிகரிப்பதற்காக இந்த முடிவை கையிலெடுத்திருக்கிறார். ஏற்கனவே, 2வது குழந்தை பெற்றால் ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் எனும் திட்டத்தை சந்திரபாபு நாயுடு முன்மொழிந்துள்ளார்
இந்து மக்களுக்காக செயல்படும் விஷ்வ இந்து பிரசாத் அமைப்பு தற்போது சந்திரபாபு நாயுடுவின் இந்த அறிவிப்பில் தங்களுக்கு விளக்கம் தேவை என்று கேட்டுள்ளது.
அதாவது, 3வது குழந்தை பெற்றால் ரூ.30,000 என்கிற ஊக்கத்தொகையும், 4வது குழந்தை பெற்றால் ரூ.40,000 ஊக்கத்தொகையும் இந்துக்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும் எனபது அந்த அமைப்பின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
இது குறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் இந்துக்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிறப்பு விகிதத்தில் குறைவாக இருப்பதாகவும், இது மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டினால் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும், பல இந்து குடும்பங்கள் தங்களின் குடும்பத்தில் இருக்கும் உறுப்பினர்களை சுருக்கி கொண்டதாகவும், இந்த ஊக்கத்தொகை அவர்கள் குழந்தைகளை வளர்க்க உதவும் என்றும், அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை விஷ்வ இந்து பிரசாத் அமைப்பு வெளியிட்டிருந்தாலும் இது குறித்து சந்திரபாபு நாயுடு எந்த ரியாக்ஷனையும் காெடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
