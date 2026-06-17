/"ஏன்னை விட்டுடு": பாலியல் வன்கொடுமை, வசியம்... IAF அதிகாரி மனைவியை சீரழித்த தோழன், நாக்பூரில் அதிர்ச்சி

நாக்பூர்: இந்திய விமானப்படை வீரர் ஒருவரின் மனைவி, தனது பழைய வகுப்புத் தோழர் மற்றும் இன்னும் சிலர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை, மிரட்டிப் பணம் பறித்தல், பில்லி சூனியம் மற்றும் கட்டாய மதமாற்றம் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் ஒன்று வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இதுவரை, முக்கியக் குற்றவாளி உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அயாஸ் மடரே மற்றும் அமீன் ஷேக் ஆவர். இதற்கிடையில், மதமாற்ற விவகாரத்தில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் மதகுரு ஒருவரைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்க மத்தியப் பிரதேசத்திற்கு ஒரு தனிப்படை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
விமானப்படை வீரரின் மனைவி, பிப்ரவரி 8, 2025 அன்று ஒரு ஹோட்டலில் தனது பள்ளி தோழனை சந்திக்க சென்றுள்ளார். அப்போது, அயாஸ் என்னும் அந்த நபர், அந்தப் பெண்ணுக்கு மயக்க மருந்து கலந்த பானத்தைக் கொடுத்ததாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் (FIR) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர் சுயநினைவு திரும்பிய பிறகு, ஆட்சேபனைக்குரிய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை அயாஸ் எடுத்ததாகவும், அவற்றைக் கொண்டு அவரை மிரட்டியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அவர் தன்னைத் தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாகவும், சுமார் 4 லட்சம் ரூபாயைப் பறித்ததாகவும் அப்பெண் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இவ்வழக்கில் வைரலாகும் வீடியோ ஒன்றை முக்கிய ஆதாரமாகப் புலனாய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். அந்த வீடியோவில், அப்பெண் கண்ணீருடன், தன்னை விடுவிக்குமாறு குற்றவாளி அயாஸ் மடரேவிடம் கெஞ்சுவது பதிவாகியுள்ளது. குற்றச்சாட்டுகளின்படி, அயாஸ் மத வாசகங்களை உச்சரித்தபடியே அப்பெண்ணைத் தடுத்து நிறுத்தி வைத்திருப்பது அதில் தெரிகிறது. பின்னர் தான் மதமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டதாகவும், அதன் பிறகு பாலியல் வன்கொடுமை முயற்சிக்கு ஆளானதாகவும் அப்பெண் கூறுகிறார்.
காவல்துறையின் தகவலின்படி, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணே தனது குற்றச்சாட்டுகளை உறுதிப்படுத்தும் ஆதாரமாக இந்த வீடியோவை வழங்கியுள்ளார். இதன் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்த்துள்ளதாகவும், மேலும் பல கட்டச் சரிபார்ப்புகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இச்சம்பவம் ஓராண்டுக்கு முன்பே நடந்ததாகக் கூறப்பட்டாலும், சமீபத்தில்தான் இது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. கணவரிடம் விஷயத்தைக் கூறிய பிறகு, ஜூன் 13 அன்று அப்பெண் அதிகாரிகளை அணுகியதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. விளைவுகளைக் கண்டு பயந்ததாலேயே அவர் பல மாதங்களாக அமைதியாக இருந்ததாகப் புலனாய்வாளர்கள் கூறினர்.
In Nagpur, a married woman accused redical Islamists Ayaz Madar and Amir Sheikh of calling her to a hotel,— सकल हिंदू समाज मुंबई (@Sakalhindu_) June 15, 2026
giving her an intoxicating substance, blackmailing her, demanding ₹300,000, and pressuring her to convert her religion.
Following her complaint, the police arrested… pic.twitter.com/QA3DogDrli
அயாஸ் தன்னை அடையாளம் தெரியாத திரவம் ஒன்றை அருந்தச் செய்ததாகவும், பின்னர் உருது மொழியில் முணுமுணுத்து முகத்தில் ஊதியவாறு 'ஹிப்னாஸிஸ்' (மனதை வசப்படுத்தும் முறை) அல்லது பில்லி சூனியச் சடங்கு போன்றவற்றைச் செய்ததாகவும் அப்பெண் தனது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். இச்செயல்களுக்குப் பிறகு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததாகவும் அவர் கூறினார். அந்தச் சடங்கு நிகழ்வதை உறுதிப்படுத்தும் வீடியோ ஒன்றை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மே 31 அன்று, அயாஸ் மடரே மற்றும் அவரது கூட்டாளி ஆகியோர் அப்பெண்ணை அவரது விருப்பத்திற்கு மாறாக கல்மேஷ்வர் பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றதாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அங்கு, சிந்த்வாரா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மௌலானா ஒருவர் மதச் சடங்குகளை நடத்தியதாகவும், அப்பெண்ணை 'கபூல் ஹை' (திருமணத்தை ஏற்றுக்கொள்வதாகக் கூறும் வார்த்தை) என்று சொல்லுமாறு கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. பின்னர், தான் இஸ்லாமிற்கு மதம் மாறியதாக அறிவிக்கப்பட்டு, நிக்காஹ் சடங்கின் மூலம் அயாஸை மணந்ததாக அப்பெண் கூறினார். மேலும், தன்னை இறைச்சி சாப்பிட வைத்ததாகவும், கலிமாவை ஓத வைத்ததாகவும், பின்னர் ஒரு ஹோட்டலில் அயாஸால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது 'பில்லி-சூனிய' எதிர்ப்புச் சட்டத்தின் கீழும், கற்பழிப்பு, தொடர்ச்சியான பாலியல் வன்கொடுமை, மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் கீழும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மதமாற்றச் சடங்கைச் செய்ததாகக் கூறப்படும் மதகுருவையும் காவல்துறை தேடி வருகிறது.
புகாரில் கற்பழிப்பு, மிரட்டிப் பணம் பறித்தல், மதமாற்றம் மற்றும் சூனியம் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கியுள்ளதாக டிசிபி சுரேஷ் ரெட்டி கூறியுள்ளார். கைப்பற்றப்பட்ட மின்னணு சாதனங்களில் புலனாய்வாளர்கள் தடயவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், அந்த ஆதாரங்கள் இந்த வழக்கிற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார். மதமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் மௌலானாவையும் காவல்துறை தேடி வருகிறது.