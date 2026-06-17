Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /"ஏன்னை விட்டுடு": பாலியல் வன்கொடுமை, வசியம்... IAF அதிகாரி மனைவியை சீரழித்த தோழன், நாக்பூரில் அதிர்ச்சி

"ஏன்னை விட்டுடு": பாலியல் வன்கொடுமை, வசியம்... IAF அதிகாரி மனைவியை சீரழித்த தோழன், நாக்பூரில் அதிர்ச்சி

Nagpur Crime News: இவ்வழக்கில் வைரலாகும் வீடியோ ஒன்றை முக்கிய ஆதாரமாகப் புலனாய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். அந்த வீடியோவில், அப்பெண் கண்ணீருடன், தன்னை விடுவிக்குமாறு குற்றவாளி அயாஸ் மடரேவிடம் கெஞ்சுவது பதிவாகியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:45 PM IST
"ஏன்னை விட்டுடு": பாலியல் வன்கொடுமை, வசியம்... IAF அதிகாரி மனைவியை சீரழித்த தோழன், நாக்பூரில் அதிர்ச்சி
Image Credit: Nagpur Crime News Involving IAF officer’s wife (Image Credit: @Sakalhindu_/X)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"ஏன்னை விட்டுடு": பாலியல் வன்கொடுமை, வசியம்... IAF அதிகாரி மனைவியை சீரழித்த தோழன்,
crime2 min ago
2
Guru1 hr ago
3
Chennai1 hr ago
4
Thoothukudi1 hr ago
5
AIIMS2 hrs ago