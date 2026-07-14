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எஸ்செல் குழுமத் தலைவர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்தகிஷோர் கோயங்கா காலமானார்! நாளை இறுதிச்சடங்கு

எஸ்செல் குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தையும், சமூக ஆர்வலருமான ஸ்ரீ நந்தகிஷோர் கோய்ங்கா அவர்களின் இறுதி சடங்கு நாளை (ஜூலை 15) ஹரியானாவில் நடைபெற இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:19 AM IST
எஸ்செல் குழுமத் தலைவர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்தகிஷோர் கோயங்கா காலமானார்! நாளை இறுதிச்சடங்கு
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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