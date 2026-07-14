/எஸ்செல் குழுமத் தலைவர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்தகிஷோர் கோயங்கா காலமானார்! நாளை இறுதிச்சடங்கு

எஸ்செல் குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தையும், சமூக ஆர்வலருமான ஸ்ரீ நந்தகிஷோர் கோய்ங்கா (96) நேற்று (ஜூலை 13) வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார்.
சமூக சேவையையே தனது வாழ்க்கையாக கொண்டு வாந்த நந்தகிஷோர் கோயங்கா, தனது தொண்டுகள் மூலம் பலரது வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர். மறைந்த நந்தகிஷோர் கோயங்கா அவர்களுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்த விரும்பிய பொதுமக்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் ஆகியோர் மும்பை சர்ச்கேட்டில் உள்ள அவரது இல்லமான வசந்த் சாகர் வளாகத்தில் தங்களது அஞ்சலியை செலுத்தினர்.
இந்த நிலையில், அவரது இறுதி சடங்குகள் நாளை (ஜூலை 15) அவரது சொந்த ஊரான ஹரியானா மாநிலம் ஹிசாரில் உள்ள அக்ரோஹா ’கோயங்கா உதயன்’ பகுதியில் நடைபெற உள்ளது.
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
தனது தந்தையின் மறைவு குறித்து எக்செல் குழுமத் தலைவர் சுபாஷ் சந்திரா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், எனது தந்தை நந்தகிஷோர் கோயங்கா இன்று காலை உயிரிழந்தார். இந்த மறைவு ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திற்கும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், சமூக சேவை, பசு பாதுகாப்பு மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் சேவகராக நாட்டு நலனுக்காக அவர் அர்ப்பணித்த 96 ஆண்டுகால வாழ்க்கையை நாங்கள் கொண்டாட விரும்புகிறோம். இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார்.
நந்தகிஷோர் கோயங்காவின் மறைவுக்கு எஸ்செல் குழுமத்தின் ஊழியர்களும், பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர். மறைந்த அவரது ஆன்மா சாந்தியடையவும், இந்த துயரமான நேரத்தில் அவரது குடும்பத்தினருக்கு தேவையான மன வலிமை கிடைக்க வேண்டும் என்றும் பலரும் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர்.