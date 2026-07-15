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இளைஞர்களுக்காக ரூ.100 கோடி முதலீடு... டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

அக்ரோஹா தாமின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றிய நந்த் கிஷோர் கோயங்கா அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், அவரது பெயரில் ரூ.100 கோடி செலவில் பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா அறிவித்துள்ளார். 32 ஏக்கரில் அமையவுள்ள இந்த பல்கலைக்கழகம் இளைஞர்களுக்கு தரமான கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு திறன்களை வழங்கும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்படுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 15, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:44 PM IST
இளைஞர்களுக்காக ரூ.100 கோடி முதலீடு... டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: File | ₹100 Crore University to be Built in Memory of Nand Kishore Goenka, Announces Dr. Subhash ChandraSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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