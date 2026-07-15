/இளைஞர்களுக்காக ரூ.100 கோடி முதலீடு... டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

ஹரியானா: எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் தலைவர், முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, மறைந்த தொழிலதிபரும் சமூக சேவகருமான நந்த் கிஷோர் கோயங்கா அவர்களின் நினைவைப் போற்றும் வகையில், அவரது பெயரில் புதிய பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என்று முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
அக்ரோஹா தாமின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்த நந்த் கிஷோர் கோயங்காவுக்கு நிரந்தர அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் இந்த கல்வித் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஹரியானா மாநிலம் அக்ரோஹாவில் 32 ஏக்கர் பரப்பளவில், சுமார் ரூ.100 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
உயர்கல்வி, தொழில்முறை கல்வி, ஆராய்ச்சி, திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த பயிற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் இந்த கல்வி நிறுவனம் வடிவமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, "எங்கள் நான்கு சகோதரர்களும் இணைந்து இந்த முடிவை எடுத்துள்ளோம். நந்த் கிஷோர் கோயங்கா அவர்களின் வாழ்நாள் கனவுகளையும், சமூக சேவை நோக்கத்தையும் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கும் முயற்சியாக இந்த பல்கலைக்கழகம் அமையும்" என்று கூறினார்.
மேலும், இந்த திட்டம் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், சமூக முன்னேற்றத்திற்கான நீண்டகால முதலீடாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய நோக்கம், கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற மாணவர்களுக்கு தரமான உயர்கல்வி வழங்குவதோடு, அவர்களை நேரடியாக வேலைவாய்ப்புக்குத் தயார்படுத்துவதாகும்.
ஆகிய வசதிகள் உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நந்த் கிஷோர் கோயங்கா, அக்ரோஹா தாமின் வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கத்தில் முக்கிய பங்காற்றியவராக மதிக்கப்படுகிறார். மகாராஜா அகர்சேனின் பாரம்பரியத்தை உலகளவில் அறிமுகப்படுத்துவதிலும், சமூக சேவை, கல்வி மற்றும் மத நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கும் அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
அவர் மறைவுக்குப் பிறகு, அக்ரோஹா தாமில் உள்ள கோயங்கா உத்யான் பகுதியில் அவரது இறுதிச் சடங்கு நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து, அவரது நினைவாக பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அக்ரோஹாவை கல்வி மையமாக மாற்றும் திட்டம்
ஏற்கனவே அக்ரோஹாவில் மகாராஜா அகர்சேன் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், கோவில் வளாகம், கோசாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், புதிய பல்கலைக்கழகம் உருவானால், அக்ரோஹா ஆன்மிக மையமாக மட்டுமல்லாமல், வட இந்தியாவின் முக்கிய உயர்கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு மையமாகவும் வளர வாய்ப்பு இருப்பதாக கல்வியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.