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TD தடுப்பூசியால் சிறுமிக்கு நேர்ந்த கதி..? ஒரே நிமிடத்தில் பறிபோன உயிர்!

மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் பகுதியில் 17 வயது சிறுமி நாய்க்கடிக்கு ஊசி போட்டு ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:02 PM IST
TD தடுப்பூசியால் சிறுமிக்கு நேர்ந்த கதி..? ஒரே நிமிடத்தில் பறிபோன உயிர்!
Image Credit: Nashik Teen Dies | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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