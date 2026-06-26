/TD தடுப்பூசியால் சிறுமிக்கு நேர்ந்த கதி..? ஒரே நிமிடத்தில் பறிபோன உயிர்!

மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் பகுதியில்தான் இந்த பரபரப்பான சம்பவம் நடைப்பெற்றிருக்கிறது. இங்கு வாழும் 17 வயது சிறுமிதான் நாய் கடிக்காக ஊசி போட்டுக்கொண்ட போது உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
உயிரிழந்த அந்த 17 வயது சிறுமியின் பெயர் ஷ்ரவானி பட்டீல். இவரை நாய் கடித்ததன் காரணமாக, அதற்கான தடுப்பூச டெட்டனஸ்-டிப்தீரியா (Td) தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டு வந்துள்ளார். இந்த ஊசியை இவர், நாசிக்கில் இருக்கும் சுகாதார மையத்தில் போட்டிருக்கிறார். இந்த ஊசி போட்ட சில நிமிடங்களில், ஷ்ரவானி மயக்கம் ஏற்பட்டு கீழே விழுந்து உயிரிழந்ததாகவும், இதற்கு காரணம் அந்த தடுப்பூசிதான் என்றும் அந்த சிறுமியின் குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றன்ர். இவர் விழுந்தவுடன் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதாகவும் அங்கு இவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் இவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக கூறியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அந்த பெண் கீழே விழுந்த போது அவருக்கு தலையில் அடிப்பட்டதான் காரணமாக அவர் மயக்க நிலைக்கு சென்றிருக்கலாம் என்றும், அதிகாரிகள் இன்னும் இந்த இறப்பின் காரணம் குறித்து விசாரித்து வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் அந்த சிறுமியின் உறவினர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் ஊசி போட்டவர்களின் அஜாக்கிரதை மற்றும் கவனக்குறைவு காரணமாக போடப்பட்ட அந்த ஊசிதான் இதற்கு காரணம் என்று தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்து தீர விசாரித்து, இதற்கு காரணமாக இருப்பவர்களுக்கு தகுந்த தண்டனை வழங்க வேண்டுமென அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த பெண்ணின் இறப்பு குறித்து, மகாராஷ்டிர சுகாதாரத்துறையும் நாசிக் மாநகராட்சியும் விரிவான விசாரணையை தொடங்கியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளன. பிரேதப்பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தடயவியல் மற்றும் வேதியல் பகுப்பாய்விற்காக உள்ளுருப்புகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
நோய் தடுப்புக்கு பின் ஏற்படும் பாதகமான நிகழ்வூகள் குழு ஒன்று, இந்த இறப்பிற்கு பின் தடுப்பூசி இருக்கிறதா அல்லது வேறு மருத்துவ நிலை காரணமா என்பதை கண்டுபிடிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு முன்னெச்சிரிக்கை நடவடிக்கையாக, இந்த நிகழ்வின்போது செலுத்தப்பட்ட முழு தடுப்பூசி பயன்பாட்டையும் அதிகாரிகள் இடைநிறுத்தி, தரப்பரிசோதனைக்காக மாதிரிகளை அரசு ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
ஒரே மருந்து குப்பியிலிருந்து 6 பேர் வரை மருந்துகளை பெற்றதாகவும், ஆனால் இதுவரை மற்றவர்களில் யாருக்கும் பாதகமான விளைவுகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்த ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகும் வரை மக்கள் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கும் வர வேண்டாம் என சுகாதார அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளதோடு, இந்த தடுப்பூசியானது பல ஆண்டுகளாக உலகளாவிய நோய்த்தடுப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதாகவும், நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இந்த ஊசிகள் பாதுகாப்பாக செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.