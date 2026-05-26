/ஒரு பக்கம் 47°C தணல் வெயில்... இன்னொரு பக்கம் ஆலங்கட்டி மழை! என்ன நடக்கிறது வட இந்தியாவில்?

North India Nautapa Heatwave: வட மாநிலங்களில் 9 நாட்கள் கடுமையான வெயில் வீசும் 'நௌதபா' காலம் தொடங்கியுள்ளது. பாந்தா நகரில் 47°C வெயில் பதிவாகியுள்ளது. மே 28-29 தேதிகளில் உ.பி, ராஜஸ்தான், ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாபில் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் புயல் காற்றுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
Weather Forecast IMD: இந்தியாவில் தற்போதைய கோடை காலம் தன் உச்சக்கட்ட விஸ்வரூபத்தைக் காட்டத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக வட இந்தியாவில் நௌதபா (Nautapa) எனப்படும் ஆண்டின் மிக வெப்பமான 9 நாட்கள் தொடங்கிவிட்டதால், நாட்டின் பெரும்பகுதி அணலாய் கொதித்து வருகிறது. ஆனால் இதே வேளையில் பொதுமக்களுக்கு சற்றே ஆறுதல் தரும் வகையில், அடுத்த 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரபிரதேசம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் பலத்த மழை, இடிமின்னல் மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மே 26, 27 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் எந்தெந்த மாநிலங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கப் போகிறது? உங்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் என்ன நிலவரம்? முழுமையான வானிலை அறிக்கையை விரிவாகக் கீழே பார்ப்போம்.
உத்தரபிரதேசத்தில் (UP) நௌதபாவின் இரண்டாவது நாளான இன்று, இயற்கையின் சீற்றம் மிகக் கொடூரமாக இருந்தது. கடந்த சில மணி நேரங்களாக மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் வீசிய பயங்கர சூறாவளிக் காற்று மற்றும் தூசிக் புயல் காரணமாகப் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தின் 39 மாவட்டங்களில் இன்றும் ‘லூ’ (Heatewave) எனப்படும் கடுமையான வெப்பக்காற்றுக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. உ.பி-யின் பாந்தா (Banda) மாவட்டம் தொடர்ந்து 8-வது நாளாக 47°C-க்கும் அதிகமான வெப்பநிலையுடன் நாட்டின் மிக வெப்பமான நகரமாகப் பதிவாகியுள்ளது.
|
தேதி
|
வானிலை நிலவரம்
|மே 27
|மாநிலம் முழுவதும் கடுமையான வெப்ப அலை (Severe Heatwave) வீசும்.
|மே 28
|ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யத் தொடங்கும்.
|
மே 29 - 30
|
உ.பி முழுவதும் பரவலாக இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யும். வெப்ப நிலை கணிசமாகக் குறையும்.
ராஜஸ்தானிலும் நௌதபாவின் தாக்கம் மிகக் கடுமையாக உள்ளது. தற்போது கோட்டா (Kota) மாவட்டம் மாநிலத்திலேயே மிக அதிக வெப்பமான பகுதியாக உள்ளது. மேலும் 19 மாவட்டங்களுக்கு வெப்ப அலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆச்சரியப்படும் விதமாக, தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் வழக்கமான பாலைவனப் பகுதிகளை விடவும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது.
அதேநேரம் மே 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் ராஜஸ்தானின் பாதிப் பகுதிகளுக்கு மழையின் காரணமாக ‘யெல்லோ அலர்ட்’ (Yellow Alert) விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வட மற்றும் கிழக்கு ராஜஸ்தான் மாவட்டங்களான பிகானேர், கங்காநகர், ஹனுமன்காட், சுரு மற்றும் சீகர் ஆகிய பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் வெப்பம் தணியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹரியானாவின் 17 மாவட்டங்களில் மிகக் கடுமையான வெப்ப அலை (Severe Heatwave) எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள சிர்சா (Sirsa) பகுதி 46°C வெப்பநிலையுடன் தகித்து வருகிறது. வெப்பத்தின் தாக்கம் தாங்க முடியாமல் மக்கள் ட்யூப்வெல் (Tubhwell) தண்ணீரில் குளித்து மகிழும் வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
பஞ்சாபில் நிலவும் அதீத வெயில் காரணமாக, அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களின் நேரத்தை காலை 7:30 மணி முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை என மாற்றி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
பஞ்சாப் மற்றும் சண்டிகரில் இயல்பை விட 4°C வெப்பநிலை அதிகரித்துள்ளது. எனினும் மே 28 முதல் இங்கும் வானிலை மாறி, மே 29, 30 தேதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இதனால் வெப்பநிலை சுமார் 8°C வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது.
மத்திய பிரதேசத்தில் சுமார் 45 நகரங்கள் கடுமையான வெப்ப அலையின் பிடியில் சிக்கியுள்ளன. 5 நகரங்களுக்கு ‘ரெட் அலர்ட்’ விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எல்-நினோ (El-Nino) தாக்கம் இருந்தாலும், இந்த ஆண்டு பருவமழை சற்று முன்னதாகவே வரும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.
அதன்படி மே 28 அன்று மத்திய பிரதேசத்தில் ப்ரீ-மான்சூன் (Pre-Monsoon) எனப்படும் பருவமழைக்கு முந்தைய மழை பெய்யத் தொடங்கும். இதன் காரணமாக வட மற்றும் தெற்கு மத்திய பிரதேசத்தின் 14 மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யும். மே 29 அன்று மாநிலத்தின் பெரும்பாலான நீல நிற மண்டல (Blue Zone) மாவட்டங்களில் இடி-மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
சமவெளிப் பகுதிகளில் வெயில் வாட்டி வதைத்தாலும், மலைப் பிரதேசங்களான உத்தராகண்டின் மலைப் பகுதிகளில் தற்போதே மழை பெய்யத் தொடங்கிவிட்டது. புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலங்களான ஹேமகுண்ட் சாஹிப் மற்றும் பத்ரிநாத் ஆகிய பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு (Snowfall) ஏற்பட்டுள்ளது. 5 நகரங்களில் சாரல் மழை பெய்துள்ளது.
மறுபுறம் இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் ஊனா (Una) பகுதியில் வெப்பநிலை 41°C-ஐத் தொட்டுள்ளதால் 6 மாவட்டங்களுக்கு வெப்ப அலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மே 28, 29 தேதிகளில் இங்கும் ஆலங்கட்டி மழை மற்றும் புயல் காற்றுக்கான ‘ஆரஞ்சு அலர்ட்’ விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் ஜில்லென்ற வானிலை திரும்பும்.
மே 27 (நாளை): நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வெப்பக் காற்று (Heatwave) வீசும். அதே நேரத்தில் ஆந்திரப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா மற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் ஆங்காங்கே இடி மின்னலுடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மே 28 (நாளை மறுநாள்): ஹரியானா, சண்டிகர், டெல்லி, இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜம்மு மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் பலத்த சூறாவளியுடன் ஆலங்கட்டி மழை (Hailstorm) பெய்யக்கூடும்.
காற்றின் வேகம்: பீகார், மேற்கு வங்கம், ஹரியானா, பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் மணிக்கு 50 முதல் 60 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
சுருக்கமாகச் சொன்னால் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு வெயிலின் தாக்கம் நீடித்தாலும், மே 28-க்குப் பிறகு வட மற்றும் மத்திய இந்திய மக்களுக்கு மழையின் மூலம் ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்கப் போவது உறுதி.