/கணவரை நெரித்துக் கொன்று 3 துண்டுகளாக்கிய பெண்: நவி மும்பையில் கொடூரம்.. 11 மாதங்களுக்குப் பின் சிக்கியது எப்படி?

Navi Mumbai Crime: நவி மும்பையில் திடீரென காணாமல் போன ஒரு மனிதரின் வழக்கு காவல்துறைக்கு சவாலாக இருந்துவந்த நிலையில், கணவரை காணாமல் மனைவி பட்ட பாடு அனைவரையும் பரிதாபப்பட வைத்தது. 11 மாத கால புலனாய்வு மற்றும் தொடர் விசாரணையின் பலனாக போலீசார் இப்போது அந்த வழக்கின் பின்னுள்ள மர்மத்தை கண்டறிந்துள்ளனர். உண்மை அனைவரையும் உலுக்கிப் போட்டது. ஆம்! காணாமல் போன நபர் அவரது மனைவி மற்றும் மனைவியின் காதலனால் கொல்லப்பட்டுள்ளார் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது!
நவி மும்பை, ஐரோலியின் யாதவ் நகரில் நடந்த, 11 மாதங்களாகத் துப்பு துலங்காமல் இருந்த ஒரு கொடூரமான கொலை வழக்கை நவி மும்பை போலீஸார் வெற்றிகரமாகத் தீர்த்துள்ளனர். ஒரு 40 வயதுப் பெண்ணும், அவரது காதலன் எனக் கூறப்படுபவரும், அப்பெண்ணின் கணவரைக் கொடூரமாகக் கொன்று, உடலைத் துண்டுகளாக்கி அப்புறப்படுத்தியதற்காகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட நபர் காணாமல் போனதாகப் புகார் அளிக்கப்பட்ட ஏறக்குறைய ஓராண்டுக்குப் பிறகு இந்தத் தீர்வு கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம், யாருக்கும் தெரியாமல் கிட்டத்தட்ட அப்படியே மறைந்திருக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு நுணுக்கமாகத் திட்டமிடப்பட்ட சதி வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
ரபலே MIDC காவல்துறையினர் இக்கொலை வழக்கை இப்போது தீர்த்துள்ளனர். கொல்லப்பட்ட பலிராமின் மனைவி சுனிதா குஷ்வாஹா (40) மற்றும் அவரது காதலராகக் கருதப்படும் ராகுல் தசரத் பிரஜாபதி (30) ஆகியோரை இக்கொலைக்காக போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 2025-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி இரவு இக்கொலை நிகழ்த்தப்பட்டதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. அதற்கு ஏறக்குறைய 11 மாதங்களுக்கு பிறகு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சுனிதா மற்றும் ராகுல் இடையில் திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு இருந்துவந்துள்ளது. இதை பாலிராம் கடுமையாக எதிர்த்ததே இந்தக் குற்றத்திற்கான காரணம் என ரபாலே MIDC போலீஸார் கூறுகின்றனர். குடும்பத்தில் மோதல்கள் அதிகரித்த நிலையில், தங்கள் உறவைத் தொடர்வதற்கு தடையாக இருந்த பாலிராமை ஒழித்துக்கட்ட இருவரும் முடிவு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தங்கள் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் முன், சம்பவத்தை நேரில் காண யாரும் இருக்கக்கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்த, சுனிதாவும் ராகுலும் பாலிராமின் இரண்டு குழந்தைகளையும் அவர்களின் அத்தை வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆகஸ்ட் 9, 2025 அன்று இரவு, யாதவ் நகரில் உள்ள தனது வீட்டில் பாலிராம் தூங்கிக்கொண்டிருந்தபோது, அவர் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் இறந்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்த, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அவரது கழுத்தை அறுத்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பலிராமை கொலை செய்த பின்னர், சுனிதாவும் ராகுலும் பாலிராமின் உடலை வீட்டிற்குள்ளேயே மூன்று பாகங்களாக வெட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன் பின், உடல் பாகங்களை சாக்குப்பைகள் மற்றும் படுக்கை விரிப்புகளில் கட்டி, ராகுலின் ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் ஏற்றிக்கொண்டு அடர்ந்த காவ்லி தேவ் (Gavli Dev) வனப்பகுதிக்கு அவர்கள் சென்றனர். அங்கு ஆதாரங்களை அழிப்பதற்காக உடல் பாகங்களை வெவ்வேறு இடங்களில் வீசினர்.
மறுநாள் காலையிலேயே, சுனிதா பொய்களைப் பின்னத் தொடங்கினார். தனது கணவர் திடீரென குடும்பத்தைக் கைவிட்டு வீட்டை விட்டுச் சென்றுவிட்டதாக உறவினர்களிடமும் அண்டை வீட்டாரிடமும் கூறினார்.
தனது கடந்த காலத்தை முழுமையாக மறைக்க, யாதவ் நகரில் இருந்த தங்கள் வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுவிட்டு, சுனிதா தனது குழந்தைகளுடன் கன்சோலியில் உள்ள ராகுலின் வீட்டிற்குக் குடிபெயர்ந்தார். பல மாதங்களுக்கு, இந்தக் குற்றம் அந்தப் பொய்க் கதையின் பின்னால் மறைந்திருந்தது.
பலிராமின் சகோதரர் தங்கள் சொந்தக் கிராமத்திலிருந்து வந்தபோதுதான் இந்தக் சதித்திட்டம் வெளிச்சத்திற்கு வரத் தொடங்கியது. பலிராம் திடீரென மாயமானார் என்ற கதையை நம்ப மறுத்த அவர், பல வித கேள்விகளைக் கேட்கத் தொடங்கினார். இது குறித்து அவர் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். அவரது விடாமுயற்சியின் காரணமாக, உண்மையான கொலை நடந்து எட்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஏப்ரல் 2026-ல் ரபலே எம்.ஐ.டி.சி (Rabale MIDC) காவல் நிலையத்தில் பலிராம் காணாமல் போனதாக புகார் பதிவு செய்யப்பட்டது.
ரபலே எம்.ஐ.டி.சி காவல் நிலையத்தின் மூத்த காவல் ஆய்வாளர் தேவிதாஸ் கதோலே, இவ்வழக்கு ஆரம்பத்தில் நேரடி ஆதாரங்களோ அல்லது உடலோ இல்லாத, துப்பு கிடைக்காத ஒரு கொலை வழக்காக இருந்ததைக் குறிப்பிட்டார். இருப்பினும், அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய தொழில்நுட்ப ரீதியான விசாரணை நிலைமையை மாற்றியது.
ஆரம்பகட்ட விசாரணையின்போது, சுனிதா கூறிய காலவரிசை மற்றும் வாக்குமூலங்களில் பெரும் முரண்பாடுகள் இருப்பதை காவல் துறையினர் கவனித்தனர்.
டிஜிட்டல் தடயங்களை அழிக்க, பலி ராம் மாயமான சிறிது காலத்திலேயே சுனிதா மற்றும் ராகுல் இருவரும் தங்கள் அலைபேசிகள் மற்றும் சிம் கார்டுகளை மாற்றியிருந்ததை காவல்துறை கண்டறிந்தது. இது அவர்கள் மீதான சந்தேகத்தை இன்னும் ஆழமாக்கியது.
புதிய எண்களைப் பயன்படுத்திய போதிலும், சி.டி.ஆர் (CDR) பகுப்பாய்வில், ராகுல் பல ரகசிய தொலைபேசி இணைப்புகள் மூலம் சுனிதாவோடு தொடர்ந்து மற்றும் பிரத்யேகமாகத் தொடர்பில் இருந்தது தெரியவந்தது. தனித்தனியான விசாரணைகளின்போது அடுக்கடுக்கான தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களை எதிர்கொண்ட நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரும் உடைந்துபோய் கொலையை ஒப்புக்கொண்டனர்.
சுனிதாவும் ராகுலும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, உள்ளூர் நீதிமன்றம் சுனிதா குஷ்வா மற்றும் ராகுல் பிரஜாபதி ஆகிய இருவரையும் ஏழு நாள் காவல் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது.
பலிராமின் எலும்புக்கூட்டு எச்சங்களை மீட்க, கரடுமுரடான கவ்லி தேவ் மலை மற்றும் வனப்பகுதியில் காவல்துறை குழுக்கள் சவாலான தேடுதல் வேட்டையைத் தொடங்கியுள்ளன. உடல் பாகங்கள் வீசப்பட்டு ஏறக்குறைய 11 மாதங்கள் கடந்துவிட்டதால், அந்த எச்சங்களை மீட்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று போலீசார் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். இது குறித்த மேலதிக விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
கலியுகம் பலியுகமாக மாறிவருகிறது. ஒருவருடன் வாழ பிடிக்காவிட்டால் விலகிச்செல்லலாம். அவரை அழித்துவிட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் என்ன? இப்படிப்பட்ட வழக்குகள் மனித மனதின் கொடூர பக்கத்தை வெளிச்ச்சம் போட்டு காட்டுகின்றன. முன்பு அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அறியப்பட்ட இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள், இப்போது தினம் தினம் நம் கண்முன் நடக்கின்றன.
இந்த வழக்கில் பலிராமின் சகோதரரின் விடாமுயற்சியால் அவரது கொலையாளிகள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். இப்படி எத்தனை பேர் மவுனமாக சடலமாகிப்போனார்களோ? இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை, 11 மாதங்களுக்கு பிறகு பலிராம் காணாமல் போனதற்கான காரணம் அறிந்த அவரது ஊர் மக்கள் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.