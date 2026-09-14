/பாஜகவில் இணைய உள்ள 17 எம்பி.க்கள்...? மக்களவையில் பெருகும் ஆதரவு

மேற்கு வங்கத்தின் இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் (NCPI) மொத்தம் 20 மக்களவை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 17 பேர் பாஜகவில் சேர உள்ளதாக பகீர் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
துர்கா பூஜை பண்டிகைக்கு முன்போ அல்லது பின்போ NCPI கட்சியின் 17 மக்களவை உறுப்பினர்கள் பாஜகவில் இணைவார்கள் என கூச் பெஹார் மக்களவை உறுப்பினருமான ஜகதீஷ் சந்திர பர்மா பசுனியா தெரிவித்துள்ளார். பர்மா பசுனியா மம்தா பானர்ஜிக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்த 20 மக்களவை உறுப்பினர்களில் ஒருவர் ஆவார்.
அதாவது, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மொத்தம் 28 மக்களவை உறுப்பினர் ஆவர். அதில் 20 பேர் தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைந்தனர். இந்த கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்திருந்தது. இந்த 20 எம்.பி.க்களில் 17 பேர்தான் பாஜகவில் இணைய இருப்பதாக பர்மா பசுனியா தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜகவில் இணைவதற்கான அனைத்து பிளான்களையும் 17 NCPI எம்.பி.க்கள் இறுதி செய்துவிட்டதாகவும், கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் நடவடிக்கையில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு தேவையான எண்ணிக்கையை அவர்கள் கொண்டிருப்பதாகவும் பசுனியா தெரிவித்தார்.
இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இந்த 17 எம்.பி.க்களை தவிர்த்து, அபு தாஹர் கான், கலீலுர் ரஹ்மான் மற்றும் யூசுப் பதான் ஆகிய மற்ற மூன்று எம்.பி.க்கள் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.
கட்சி தாவல் தடைச்சட்டத்தால் பாதிப்பில்லை
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பர்மா பசுனியா கூறியதாவது, "நாங்கள் 17 மக்களவை உறுப்பினர்கள் ஒன்றாக பாஜகவில் இணைய உள்ளோம். மொத்தம் உள்ள 20 உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்கும் அதிகமானோர் கட்சி மாறுவதால், கட்சித் தாவல் தடைச்சட்டம் எங்களுக்குப் பொருந்தாது" என்றார்.
பர்மா பசுனியாவின் கருத்து மேற்கு வங்க அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இருப்பினும் பர்மா பசுனியாவின் கருத்துக்கு மேற்கு வங்க பாஜக மாநிலத் தலைவர் சமிக் பட்டாச்சார்யா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். மேலும் யார் விருப்பம் தெரிவித்தாலும், அவர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் கட்சியில் இணைய பாஜக அனுமதிக்காது என தெரிவித்தார்.
பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் தேப்ஜித் சர்க்கார் இதுகுறித்து கூறுகையில், "எனக்கு தெரிந்தவரை, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தோ அல்லது இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இருந்தோ யாரும் பாஜகவில் இணையவில்லை. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது இந்த தலைவர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இழைத்த அநீதிகளை மாநில மக்கள் மறக்கவில்லை" என தெரிவித்தார்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து 20 எம்பிக்கள் NCPI கட்சிக்கு தாவியது பாஜகவால் திட்டமிடப்பட்டதாக மம்தா பானர்ஜி குற்றஞ்சாட்டினார். மேலும், இவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யக்கோரி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியது. தற்போது இந்த 20 எம்பிக்களுக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருப்பது குறிப்பிடப்பட்டது.
பர்மா பசுனியா கூற்றுப்படி பார்த்தால், இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியின் 17 எம்.பி.க்கள் பாஜகவில் இணையும்பட்சத்தில், அக்கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 257 ஆக உயரும். 2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக 240 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.