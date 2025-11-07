பீகாரில் முரட்டு வாக்குப்பதிவு... வியப்பூட்டும் தேர்தல் வரலாறு - அப்போ எந்த கூட்டணிக்கு ஆப்பு?

Bihar Assembly Election 2025: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நேற்று (நவ. 6) நடைபெற்றது. பீகாரின் 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், மீதம் உள்ள 122 தொகுதிகளில் வரும் நவ. 11ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. வரும் நவ. 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.
நாட்டின் மிக முக்கிய தேர்தலாக பார்க்கப்படும் பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் மீண்டும் ஒருமுறை அதே பரபரப்புடனும், விறுவிறுப்புடனும் நடைபெறுகிறது எனலாம். 20 ஆண்டுகளாக ஆட்சிக் கட்டிலில் இருக்கும் நிதிஷ் குமார், அதை தக்கவைப்பாரா அல்லது தேஜஸ்வி யாதவிடம் பறிகொடுப்பாரா என்பது வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று உறுதியாக தெரிந்துவிடும்.
Bihar Election 2025: பீகாரில் அதிக வாக்குப்பதிவு
முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவில் மொத்தம் 64.66% வாக்குகள் பதிவாகின. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், இந்த 121 தொகுதிகளைச் சேர்த்து 56.1% வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகின. இந்த தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு 8.5% உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்த முறை ஒரு வேலை நாளில் (வியாழன்) வாக்குப்பதிவு பரபரப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது, சுமார் 3.75 கோடி பேர் தங்களின் வாக்குகளை பதிவு செய்துள்ளனர்.
Bihar Election 2025: தேர்தல் வரலாறை புரட்டிப் பார்க்கலாம்...
வழக்கமாக இதுபோன்ற அதிகளவில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றால், அது ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனநிலையை குறிப்பதாக சொல்வார்கள். அதில் உண்மை இருக்கிறது என்றாலும், சில நேரங்களில் இதுபோன்று அதிக வாக்குகள் பதிவாவது ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவான மனிநிலையையும் காட்டுவதாக இருந்திருக்கிறது. அந்த வகையில், பீகாரின் தேர்தல் வரலாறுகளை சற்று புரட்டிப் பார்த்தால் இதற்கான விடைகள் ஓரளவு சரியாக கிடைக்கலாம்.
Bihar Election 2025: அதிக வாக்குகள் பதிவானால் ஆட்சி மாற்றம்!
பீகாரை பொருத்தவரை வாக்குப்பதிவு 5% அளவிற்கு உயர்ந்தால் நிச்சயம், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்பதே வரலாறாக இருந்திருக்கிறது. 1962 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 44.5% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், அடுத்த 1967 தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு 51.5% ஆக உயர்ந்தது. அதாவது 7% அளவுக்கு உயர்ந்தது. அந்த தேர்தலில்தான் காங்கிரஸ் முதல்முறையாக ஆட்சியை இழந்ததை. காங்கிரஸ் அல்லாத கட்சிகள் இணைந்து அங்கு கூட்டணி ஆட்சியை கொண்டுவந்தனர்.
அதேபோல், 1977ஆம் ஆண்டில் 50.5% வாக்குகள் பதிவாகின, ஆனால் அடுத்த 1980ஆம் ஆண்டில் நடந்த தேர்தலில் 57.3% வாக்குகள் பதிவாகின. அப்போது ஜனதா கட்சியின் ஆட்சிக் கவிழ்ந்து, காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏறியது. 1990ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கு 5.8% உயர்ந்து 62% ஆக பதிவாகியது. அப்போது காங்கிரஸ் ஆட்சியை இழந்தது. லாலு பிரசாத் யாதவின் அப்போதைய ஜனதா தளம் கட்சி ஆட்சி அமைத்தது.
Bihar Election 2025: வாக்குகள் அதிகமாக குறைந்தாலும் ஆட்சி மாற்றம்
அதேபோல், 2005ஆம் ஆண்டு பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலை எடுத்துக்கொண்டால் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 16% ஆக குறைந்தது. அப்போது காட்சிகள் மாறின. ஐக்கிய ஜனதா தளம் வென்று நிதிஷ் குமார் முதல்முறையாக முதல்வர் பொறுப்புக்கு வந்தார். தற்போது 2025ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவில் 8.5% வாக்குகள் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பீகாரின் தேர்தல் வரலாற்றின் அடிப்படையில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
Bihar Election 2025: இந்த 121 தொகுதிகளும்... கடந்த தேர்தலும்...
தற்போது முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றிருக்கும் தொகுதிகள் பெரும்பாலும் கங்கைக்கு தெற்கில் இருப்பவைதான். இந்த தொகுதிகள்தான் பீகார் அரசியலின் நாடித்துடிப்பை சரியாக கணிக்கும் தொகுதிகளாக கடந்த காலங்களில் இருந்துள்ளது. அதாவது, சரண், கோசி, முங்கர், மிதிலாஞ்சல், போஜ்பூர் மண்டலங்கள் இதில் அடங்கும். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இந்த 121 தொகுதிகளிலும் கடுமையாக போட்டி நிலவியது. அதன்படி, மகா கூட்டணியின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், காங்கிரஸ், இடதுசாரி என மொத்தம் 61 தொகுதிகளையும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் 59 இடங்களை வென்றன.
அதில், இந்த 121 தொகுதிகளில் 42 இடங்களை தேஜஸ்வி யாதவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உள்ளது. அதற்கடுத்து பாஜக 32, ஐக்கிய ஜனதா தளம் 23, காங்கிரஸ் 8, இடதுசாரி கட்சிகள் இணைந்து 11, சிறு சிறு கட்சிகள் மீதம் உள்ள 6 இடங்களை வென்றன. இதையெல்லாம், நாம் கணக்கிட்டு பார்த்தாலும் 2025ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கூட்டணி கணக்குகள் பெரியளவில் மாறியுள்ளன. சிராக் பஸ்வான், உபேந்திர குஷ்வாஹா ஆகியோரின் கட்சிகள் கடந்த தேர்தலில் தனித்து நின்று போட்டியிட்டன. ஆனால் இம்முறை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துவிட்டது. முகேஷ் சகானியின் VIP கட்சி தற்போது மகா கூட்டணியில் உள்ளது.
Bihar Election 2025: நிதிஷ் குமார் முதல்வர் ஆவாரா?
நடப்பு 2025 பீகார் தேர்தல், சோசியலிச தலைவராக பார்க்கப்படும் நிதிஷ் குமாரின் கடைசி தேர்தலாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முறை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நிதிஷ் குமாரை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கவில்லை. நிதிஷ் குமாரை முன்னிறுத்தி அவர்கள் தேர்தலை சந்தித்தாலும் கூட, ஒருவேளை ஐக்கிய ஜனதா தளத்தை விட பாஜக அதிக தொகுதிகளை வென்றால் பாஜக தான் முதல்வரை நியமிக்கும் எனலாம்.
பெண்கள் மற்றும் சிறுபான்மையின மக்களிடம் பெரும் செல்வாக்கும் பெற்ற நிதிஷ் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ஆட்சியில் இருந்து வருகிறார், பல அணிகளுக்கு பல முறை தாவியிருக்கிறார். இவர் 10வது முறையாக முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்பாரா இல்லையா என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.
Bihar Election 2025: தேஜஸ்விக்கு இருக்கும் பெரிய வாய்ப்பு!
அதேநேரத்தில், மகா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தேஜஸ்வி யாதவ் இளைஞர்களின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழ்கிறார். கடந்த முறையே நெருங்கி வந்த வெற்றியும், ஆட்சி அதிகாரமும் கையைவிட்டு போன நிலையில், இந்த முறை அதே நிலை ஏற்படக் கூடாது என ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் விரும்பும். 20 ஆண்டுகள் கழித்து ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் தலைமையில் ஆட்சியமைப்பதற்கான சூழல் உருவாகி உள்ளது. பீகார் தேர்தல் வரலாற்றின்படி, 5% மேல் வாக்குப்பதிவு உயரும்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது நினைவுக்கூரத்தக்கது.
