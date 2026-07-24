/NMDC Steel மத்திய அரசு வேலை: 102 காலியிடங்கள், ரூ.60,000-ரூ.1,80,000 சம்பளம்... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

NMDC Steel Recruitment 2026: மத்திய அரசு பணியில் சேர ஆசை கொண்டுள்ளவர்களுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.NMDC Steel நிறுவனம் பல்வேறு துறைகளில் 102 நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியாளர் (ET) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பதிவு செய்யும் செயல்முறை ஜூலை 22 முதல் தொடங்கியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் ஆகஸ்ட் 11 அன்று இரவு 11:45 மணி வரை பதிவு செய்யலாம்.
NMDC Steel நிறுவனம் செராமிக்ஸ் (Ceramics), கெமிக்கல் (Chemical), சிவில் (Civil), தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), எலக்ட்ரிக்கல் (Electrical), நிதி (Finance), மனித வளம் (HR), இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் (Instrumentation), மெக்கானிக்கல் (Mechanical) மற்றும் மெட்டலர்ஜி (Metallurgy) உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியாளர் (ET) பதவிக்கு மொத்தம் 102 பணியிடங்களை அறிவித்துள்ளது.
பயிற்சிப் பணியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க, விண்ணப்பதாரர்கள் அந்தந்தத் துறையில் உரிய தகுதியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
|அம்சம்
|விவரம்
|ஆள்சேர்ப்பு நிறுவனம்
|NMDC ஸ்டீல் லிமிடெட்
|பதவியின் பெயர்
|நிர்வாகப் பயிற்சி அதிகாரி (Executive Trainee)
|விளம்பர எண்
|05/2026
|காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை
|102
|அறிவிப்பு வெளியான தேதி
|22 ஜூலை 2026
|ஆன்லைன் விண்ணப்பத்திற்கான கடைசி தேதி
|11 ஆகஸ்ட் 2026
|விண்ணப்பதாரரின் அதிகபட்ச வயது வரம்பு
|27
|பயிற்சி
|தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் 6 மாதப் பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
|பயிற்சிக் கால அடிப்படை ஊதியம்
|ரூ.50,000
|பணி நியமனத்திற்கு பிறகு ஊதியம்
|ரூ.60,000 முதல் ரூ.1,80,000 வரை
|அதிகாரப்பூவ இணையதளம்
|nsltd.in
NMDC நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியாளர் பணி நியமனம் 2026-க்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்து கவனமாகப் படிக்க வேண்டும். இந்த அறிவிப்பில் காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, தகுதி வரம்புகள், ஊதியம் மற்றும் படிகள், விண்ணப்பிக்கும் முறை, தேர்வு செயல்முறை மற்றும் பிற தகவல்கள் உள்ளிட்ட பணி நியமனம் தொடர்பான அனைத்து முக்கிய விவரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
இப்பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க, விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தியாவில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் பொறியியலில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அதிகபட்ச வயது வரம்பு 27 ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வயது வரம்புத் தளர்வு அளிக்கப்படும்.
NMDC எக்ஸிகியூட்டிவ் டிரெய்னி பணி நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
முதலில் NMDC-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான nsltd.in-க்குச் செல்லவும்.
முகப்புப் பக்கத்தில் (homepage), 'Careers' (பணி வாய்ப்புகள்) பகுதிக்குச் செல்லவும்.
"Recruitment of Executive Trainees in various disciplines for Operation and Maintenance of NSL, Nagarnar" (NSL, நாகர்னார்-இன் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளுக்கான பல்வேறு துறைகளில் எக்ஸிகியூட்டிவ் டிரெய்னிகள் பணி நியமனம்) என்பதற்கான 'Apply Online' (ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்) இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.
இப்போது மீண்டும் 'Apply Online' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
பின்வரும் விவரங்களை உள்ளிடவும்:
இப்போது, சமர்ப்பி (Submit) பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் உள்நுழைவுச் சான்றுகள் உருவாக்கப்படும்.
மீண்டும் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள தொழில்வாய்ப்பு (Career) பகுதிக்குச் சென்று, "நாகர்நாரில் உள்ள NSL-இன் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக, பல்வேறு துறைகளில் நிர்வாகப் பயிற்சியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்" என்ற தலைப்பின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள 'ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்' (Apply Online) இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.
இந்த முறை 'விண்ணப்பதாரர் உள்நுழைவு' (Applicant Login) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் சான்றுகளை உள்ளிட்டு உள்நுழையவும்.
விண்ணப்பப் படிவத்தில் தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் கவனமாக நிரப்பவும்.
தேவையான ஆவணங்களை, பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் பதிவேற்றவும்.
பொருந்தக்கூடிய விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவும்.
படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து, எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காகச் சேவ் செய்து கொள்ளவும்.
அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 500/- செலுத்த வேண்டும், இது திரும்பப் பெற முடியாதது.
NMDC Executive Trainee Recruitment 2026: விண்ணப்பிப்பதற்கான இணைப்பு
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.