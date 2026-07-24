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NMDC Steel மத்திய அரசு வேலை: 102 காலியிடங்கள், ரூ.60,000-ரூ.1,80,000 சம்பளம்... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

NMDC Steel Recruitment 2026: NMDC Steel நிறுவனம் பல்வேறு துறைகளில் 102 நிர்வாகப் பயிற்சிப் பணியாளர் (ET) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான முழு விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 24, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:27 AM IST
NMDC Steel மத்திய அரசு வேலை: 102 காலியிடங்கள், ரூ.60,000-ரூ.1,80,000 சம்பளம்... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: NMDC Executive Trainee Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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