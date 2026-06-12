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நீட் தேர்வு எழுத கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கீடு.. ஹால் டிக்கெட் எப்போது? வெளியான அறிவிப்பு

Neet UG Exam Guidelines June 21: நாடு முழுவதும் ஜூன் 21ஆம் தேதி நீட் இளநிலை தேர்வு நடைபெறுகிறது. இந்தாண்டு நீட் தேர்வு எழுத கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.  மேலும், நீட் மறுதேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்தும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 12, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:02 PM IST
நீட் தேர்வு எழுத கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கீடு.. ஹால் டிக்கெட் எப்போது? வெளியான அறிவிப்பு
Image Credit: Neet UG Exam Guidelines June 21

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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