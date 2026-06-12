/நீட் தேர்வு எழுத கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கீடு.. ஹால் டிக்கெட் எப்போது? வெளியான அறிவிப்பு

Neet UG Exam Guidelines June 21: நாடு முழுவதும் இளநிலை நீட் தேர்வு மே 3ஆம தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வு நடந்த முந்தையை வினாத்தாள் கசிந்ததகா புகார்கள் எழுந்தது. இதுகுறித்து சிபிஐ விசாரித்ததில் நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனை அடுத்து, 2026ஆம் ஆண்டு நடந்த நீட் இளநிலை தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனை அடுத்து, நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்தது.
மேலும், ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் நீட் மறுதேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை என்றும் ஏற்கனவே, எழுதிய தேர்வு மையத்திலேயே மாணவர்கள் நீட் தேர்வை எழுதலாம் எனவும் அறிவித்தது. நீட் மறுதேர்வுக்கு மாணவர்கள் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை என்றும் தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்தது. மேலும் ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட தேர்வு கட்டணம் திருப்பியும் செலுத்தப்படும் என கூறப்பட்டது. இதனை அடுத்து, மாணவர்கள் நீட் இளநிலை தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தேசிய தேர்வு முகமை முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
ஜூன் 21ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. மாணவர்களுக்கு கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீட் மறுதேர்வுக்கான கால அவகாசம் 195 நிமிடங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. நீட் தேர்வு பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை ட5.15 மணி வரை நடைபெறும் என என்டிஏ அறிவித்துள்ளது. மேலும், வினத்தாள் புத்தகத்தில் திருத்தப் பணிகளுக்காக இடம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. என்டிஏ அறிவிப்பின்படி, தேர்வர்களுக்கு இனி இரண்டு பக்கங்களுக்கு பதிலாக நான்கு பக்கங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் ஹால் டிக்கெட் ஜூன் 14ஆம் தேதிக்குள் வெளியிடப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை உறுதி செய்துள்ளது. முன்னதாக, தேர்வர்கள் ஜூன் 7 அன்று தங்களது நகரத் தகவல் சீட்டைப் பெற்றிருந்தனர், அதில் தேர்வு மையத்தின் இருப்பிட விவரங்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்வின்போது வழங்கப்பட்ட ஹால் டிக்கெட் செலுப்படியாகாது என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி அன்று வழங்கப்பட்ட அனுமதி அட்டை இனி செல்லுபடியாகாது மற்றும் எந்த ஒரு தேர்வு மையத்திலும ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது என தேசிய தேர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஹால் டிக்கெட்டில் தேர்வு மையம் விவரங்கள் உள்ளிட்டு இருக்கும். நுழைவுச் சீட்டுகள் தபால் மூலமாகவோ அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்பப்படாது என NTA தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தேர்வர்கள் மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் அல்லது சமூக ஊடக ஆதாரங்களை நம்ப வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
நீட் மறுதேர்வு நகர சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்ய, விண்ணப்பதாரர்கள் neet.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று, 'நகர சீட்டு பிடிஎஃப்' (city slip pdf) இணைப்பைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். உள்நுழைவு விவரங்களான விண்ணப்ப எண், கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும். நீட் மறுதேர்வு நகர சீட்டு பிடிஎஃப் பதிவிறக்கத்திற்காகத் திரையில் தோன்றும், நீட் மறுதேர்வு நகர சீட்டு பிடிஎஃப்-ஐ சேமித்து கொள்ளுங்கள்.