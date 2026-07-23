/மோடி அறிவிப்பை நிராகரித்த CJP... மன்னிப்பு கேளுங்கள், அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யட்டும்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் மாணவர் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் விரைவு நீதிமன்றம் அமைப்பதாகப் பிரதமர் வெளியிட்ட அறிவிப்பை நிராகரித்த 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' (CJP), தனது கோரிக்கைகளில் உறுதியாக உள்ளது. கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ 'எக்ஸ்' (X) பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜந்தர் மந்தரில் CJP-யின் போராட்டம் தொடர்கிறது. பிரதமரிடம் மன்னிப்பு கோருவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் அடங்கிய பட்டியலை அக்கட்சி சமர்ப்பித்துள்ளது.
"முதலாவதாக, நீங்கள் இளைஞர்களின் கோரிக்கைகளுக்குச் செவிசாய்க்க வேண்டும். எங்களுக்குத் தேவை தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா. ஊழல் நிறைந்த அமைப்பை நீங்கள் சீர்திருத்த வேண்டும் மற்றும் அனைத்து மாணவர்களிடமும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். பிரதமரே, மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்காகப் போராடும் இவர்கள் உங்கள் சொந்த நாட்டின் இளைஞர்கள்."
सर्वप्रथम आपको युवाओं की माँग माननी चाहिए,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 23, 2026
धर्मेंद प्रधान का इस्तीफा,
भ्रष्ट सिस्टम को सुधारना होगा,
सभी छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए,
ये आपके देश के ही युवा हैं प्रधानमंत्री जी,
जो छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे है। https://t.co/ZKWUUza6FO
வியாழக்கிழமை காலை, நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்குக் காரணமானவர்கள் யாரும் தப்ப முடியாது என்றும், அவர்களுக்குத் தண்டனை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும் என்றும், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதே அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமை என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
பிரதமர் மோடியின் இந்தப் பதிவைத் தொடர்ந்து உடனடியாக, தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' தனது 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் பதிவிட்டது. பிரதமரின் செய்தியை மறுபதிவு செய்த CJP, பிரதானின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தியதுடன், அவரது புகைப்படத்தின் மீது "என் பெயர் ஒன்றுமில்லை" (My name is nothing) என்ற வாசகத்தையும் எழுதியிருந்தது.
Dharmendra Pradhan Must Resign— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 23, 2026
धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना होगा https://t.co/0XShqJ6FVG
மாணவர் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயாராக இருப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' தலைவர்களான அபிஜித் தீப்கே மற்றும் சௌரவ் தாஸ் ஆகியோரும் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயாராக இருப்பதாகக் கூறியுள்ளனர்.
அதேநேரம் அரசுப் பிரதிநிதி ஒருவர் ஜந்தர் மந்தருக்கோ அல்லது நடுநிலையான இடத்திற்கோ வர வேண்டும் என்று அவர்கள் நிபந்தனை விதித்துள்ளனர்.
பிரதமர் மோடியைத் தொடர்ந்து, அமித் ஷாவும் மாணவர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதை வலியுறுத்தி 'எக்ஸ்' (X) தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.