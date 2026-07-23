Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /மோடி அறிவிப்பை நிராகரித்த CJP... மன்னிப்பு கேளுங்கள், அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யட்டும்

மோடி அறிவிப்பை நிராகரித்த CJP... மன்னிப்பு கேளுங்கள், அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யட்டும்

நீட் (NEET) தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்குக் காரணமானவர்களைத் தண்டிக்க விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும் என்ற பிரதமர் மோடியின் அறிவிப்பில் 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' (CJP) திருப்தியடையவில்லை; பிரதமருக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று அக்கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 23, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:44 PM IST
மோடி அறிவிப்பை நிராகரித்த CJP... மன்னிப்பு கேளுங்கள், அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யட்டும்
Image Credit: File | CJP Rejects PM Modi&#039;s NEET Fast-Track Court Plan, Demands Dharmendra Pradhan&#039;s ResignationSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மோடி அறிவிப்பை நிராகரித்த CJP... மன்னிப்பு கேளுங்கள், அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யட்டும்
CJP Protest3 min ago
2
Lord Shani4 min ago
3
ADMK14 min ago
4
Delhi Protests32 min ago
5
Delhi58 min ago