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தீவிரமடையும் டெல்லி போராட்டம்... "யாரும் தப்ப முடியாது" -பிரதமர் மோடியின் முக்கிய அறிவிப்பு

Delhi Protests Newsநீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது மவுனத்தை கலைத்து, குற்றவாளிகள் யாரும் தப்பவிடப்படமாட்டார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார். மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வரும் மாணவர் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 23, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:15 PM IST
தீவிரமடையும் டெல்லி போராட்டம்... "யாரும் தப்ப முடியாது" -பிரதமர் மோடியின் முக்கிய அறிவிப்பு

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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