/தீவிரமடையும் டெல்லி போராட்டம்... "யாரும் தப்ப முடியாது" -பிரதமர் மோடியின் முக்கிய அறிவிப்பு

PM Modi on Neet Paper Leak: நீட் (NEET) தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு சர்ச்சை மற்றும் நாடு தழுவிய மாணவர் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், குற்றவாளிகள் தப்பவிடப்படமாட்டார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிவித்தார். நாட்டின் இளைஞர்களின் நலனும் எதிர்காலமுமே அரசின் முதன்மையான முன்னுரிமை என்று அவர் குறிப்பிட்டார். வினாத்தாள் கசிவு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு விரைவான மற்றும் கடுமையான தண்டனை கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய அரசு விரைவு நீதிமன்றங்களை அமைக்கும் என்று பிரதமர் அறிவித்தார்.
ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த 34 நாட்களாகப் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. எதிர்க்கட்சிகளும் போராட்டக்காரர்களும் பிரதமரிடமிருந்து ஒரு பதிலை நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தனர். தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனை கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி 'எக்ஸ்' (X) தளத்தில் பதிவிட்டு தனது மவுனத்தை கலைத்தார்.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
"நமது இளைஞர்களின் நலன் மற்றும் எதிர்காலத்தை விட முக்கியமானது எதுவுமில்லை. இளைஞர்களின் எதிர்காலத்துடன் விளையாடுபவர்கள் தப்பவிடப்படமாட்டார்கள்" என்று பிரதமர் 'எக்ஸ்' சமூக ஊடகத் தளத்தில் பதிவிட்டார். இது தொடர்பாகத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் துறைகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மாணவர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்க அரசு தொடர்ந்து முடிவுகளை எடுத்து வருவதாகவும், விரைவு நீதிமன்றங்களை அமைப்பது அந்த திசையில் ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் மாணவர்கள் போராடி வரும் மற்றும் கல்வி முறையில் சீர்திருத்தங்களைக் கோரி வரும் சூழலில் பிரதமரின் இந்த அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது. டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தர் உட்படப் பல நகரங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன; கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முன்வைத்து வருகின்றனர். இத்தகைய சூழலில், இந்த முழு விவகாரம் குறித்தும் அரசின் முதல் முக்கியப் பதிலாகப் பிரதமரின் அறிக்கை பார்க்கப்படுகிறது.